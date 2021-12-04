Глава МИД Армении встретился в Стокгольме с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 1 декабря в Стокгольме провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Игорем Ховаевым (Россия) и Брисом Рокфо (Франция). Во встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, сообщает Радио Азатутюн.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе беседы была подчеркнута важность полноценного развертывания мирного процесса в рамках и под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Арарат Мирзоян назвал недопустимым продолжающуюся воинственную риторику и агрессивные действия руководства Азербайджана. В этом контексте министр иностранных дел подчеркнул важность принятия конкретных шагов по снижению напряженности в Нагорном Карабахе и регионе.

Министр посчитал необходимым немедленное решение гуманитарных проблем, в частности, скорейшее возвращение военнопленных и других удерживаемых лиц, расследование случаев насильственных исчезновений, сохранение армянского исторического и культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, и создание возможностей для деятельности международных организаций в Нагорном Карабахе.

Армянская сторона подтвердила свою приверженность продолжению работы в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ по всеобъемлющему и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе известных сторонам принципов и элементов.

Арарат Мирзоян находится в Стокгольме в рамках 28-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.