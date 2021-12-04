На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,1

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло сегодня в 7 километрах от села Самеба на юге Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга. Толчки были зафиксированы в 14:01 по местному времени. Гипоцентр находился на глубине 12 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.

В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Самое сильное землетрясение из тех, что произошли возле Самеба за последние месяцы, было зафиксировано 16 августа. Его магнитуда составила 5,1.

Сейсмологи отмечают, что весь летний период землетрясения в этом регионе происходили довольно активно, в основном это толчки магнитудой до 3-4, которые фиксирует только устройство, а люди практически не ощущают.

Джавахетский хребет - вулканического происхождения, и тектонические процессы под ним вызывают деформацию коры, что влечет за собой высвобождение энергии небольшими порциями.