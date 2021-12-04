Армянская сторона передала Азербайджану карты минных полей

После жалобы о нарушении авторских прав видеохостинг YouTube заблокировал часовой фильм «Владикавказ. История основания» на канале DAIV. Автор фильма заявил, что причиной блокировки стал дискуссионный вопрос о том, на чей земле – осетин или ингушей – находится столица современной Северной Осетии.

«Мною было сделано все возможное, чтобы фильм был от начала и до конца нейтральным. По итогу вышло так, что одна сторона обиделась, другая обрадовалась, но это лишь следствие предоставленных фактов, а не моей личной позиции по этому вопросу», – рассказал Кавказ.Реалии автор канала DAIV на условиях анонимности.

В фильме он приводит цитаты из дореволюционных и ранних советских источников, доказывающие основание Владикавказа «при ингушском урочище Заур». При этом называет «ошибочными и недостоверными» упоминания этой территории как «осетинского местечка» (например, в дневнике жившего в XVIII веке немецкого подполковника Леонтия Штедера – основоположника этнографии осетин). Автор полагает, что только в советское время история была искажена и возобладала нынешняя официальная версия.

Вопрос о принадлежности земель, на которых в 1784 году графом Павлом Потемкиным был основан Владикавказ, остается открытым как в публицистике, так и среди профессиональных историков.

Жалоба поступила от человека, подписавшегося как «Гассиев». Он заявил о нарушении авторских прав, так как в часовом фильме на несколько секунд показана панорамы современного Владикавказа.

«Формально, он имел право на это, если данный отрывок является его авторской работой. Но фактически, конечно же, все понимают, чем руководствовался автор жалобы. Нужен был повод убрать этот фильм из кавказского медиапространства, что и было сделано», – считает собеседник.

После блокировки он отредактировал фильм и опубликовал повторно. За несколько часов видео набрало более 30 тысяч просмотров.

Канал DAIV рассказывает о кавказских народах, знакомит с их историей, языками и культурой. В частности, на канале выложены фильмы о том, как менялся в XX веке этнический состав российских регионов.

Осетино-ингушский конфликт (в Северной Осетии его называют ингушско-осетинским) на территории Пригородного района проходил 30 октября – 6 ноября 1992 года. Обострение межнациональных отношений привело к массовым беспорядкам, погромам, убийствам, вооруженному сопротивлению, захвату заложников. Данные о потерях разнятся, в целом говорится о более восьми тысячах пострадавших и гибели до 600 ингушей и более 100 осетин. В неустановленных следствием обстоятельствах погибли еще более 200 человек.