Агентство гражданской авиации Грузии отзывает лицензию у Myway Airlines

Агентство гражданской авиации Грузии отзывает лицензию у национальной авиакомпании MyWay Airlines по причине продажи акций компании иностранному гражданину. Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом говорится в заявлении ведомства.

«В августе в отношении MyWay Airlines было начато административное производство после того, как 40% акций компании продали иностранному гражданину, который стал владельцем 89% акций. По законодательству Грузии, лицензия о воздушной перевозке выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в Грузии, владеет более 50% акций», – сказано в заявлении.

Как утверждают в ведомстве, после начала производства MyWay Airlines имитировала коммерческую сделку, по которой часть акций была переоформлена на гражданина Грузии. Позже агентству умышленно была предоставлена ложная информация о причинах и обстоятельствах отчуждения акций иностранному гражданину, говорится в заявлении.

Руководство MyWay Airlines считает, что решение агентства способствует монополизации рынка. Ответственность за это они возлагают на экономическую команду правительства «Грузинской мечты».

«Если агентство все-таки решит аннулировать лицензию, это будет очень дискриминационным, несправедливым и неаргументированным решением в отношении компании. Бизнес должен чувствовать поддержку и в случае MyWay Airlines так действительно не будет, если агентство приостановит компании разрешение на перевозки. Для компании это означает разорение. Речь здесь идет о том, что в компании трудоустроены до 120 сотрудников, а в 2019 году ее выплаты в бюджет и в отношении сотрудников составили до 8 миллионов лари», – сказала представительница MyWay Airlines в комментарии телеканалу «Мтавари».

MyWay Airlines была создана в Грузии китайской Hualing Group в 2018 году. В ноябре в Грузию из Китая были импортированы два самолета стоимостью более 43,4 миллиона долларов. Первый рейс авиакомпания MyWay Airlines осуществила в конце марта 2019 года в направлении Тегерана. До приостановки авиасообщения между РФ и Грузией MyWay Airlines также выполняла прямые регулярные рейсы по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси.