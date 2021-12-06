Хазарадзе после суда: Мы никогда не обманывали государство

Банкиры Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе никогда не обманывали государство, бюджет, партнеров, вкладчиков и свою команду, - такое заявление сделал после сегодняшнего судебного процесса в беседе с журналистами основатель TBC Bank, лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.

Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и бизнесмена Автандила Церетели обвиняют в отмывании денег, сообщает агентство «Новости-Грузия». Судебное слушание состоялось 6 декабря в Тбилисском городском суде. В течение шести часов Хазарадзе и Джапаридзе отвечали на вопросы защиты и обвинения.

«Я рассказал фактами общественности и суду, что нет никакого отмывания денег, не говоря уже о незаконном присвоении, никаких обязательств перед кем-либо не существует в природе. Это политически мотивированное и сшитое дело», - сказал Джапаридзе.

Хазарадзе подчеркнул, что продолжит борьбу и докажет свою позицию в суде. «Я буду спокойно, терпеливо и упорно продолжать утверждать ту позицию, которая и является правдой, а правда одна», - сказал Хазарадзе.

Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит в 16 миллионов 754 тысяч долларов компаниям «Самгори трейд» и «Самгори М», которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнеру по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.

В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний «Самгори М» и «Самгори трейд» увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно, как считает обвинение, списал и перенес на внешний баланс.