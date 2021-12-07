Фильм о грузинских эмигрантах в Нью-Йорке вошёл в лонг-лист «Оскара»

Народная артистка России Лия Ахеджакова, выступая накануне на вручении премии "Звезда театрала" в московском театре имени Вахтангова, высказалась в защиту людей и организаций, признанных в России так называемыми иностранными агентами, и осудила их преследование российскими властями.

Видеозапись выступления Ахеджаковой опубликовал, в частности, признанный "иноагентом" правозащитный центр "Мемориал", ликвидации которого сейчас добиваются власти.

"Что такое иноагент? Это же шпион? Который тут ходит, на нас доносит, и который разрушает нашу жизнь. Но почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лучшие журналисты, лучшие правозащитники" - сказала Ахеджакова, упомянув включённых в ресстр СМИ-"иноагентов" правозащитника Льва Пономарёва и телеканал "Дождь", а также "Мемориал".

Она также упомянула главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, осуждённого на длительный срок лишения свободы, и назвала его "героем нашего времени". "Это к вопросу о том, и вообще на тему: Быть или не быть! Вот в чем вопрос" - завершила Ахеджакова своё выступление словами из монолога Гамлета.

Актриса также упомянула недавнюю историю с "группой оскорблённых патриотов" и "ветеранов войны", которые потребовали изменить спектакль с её участием. Речь идёт о спектакле "Первый хлеб" в театре "Современник". На него летом этого года жаловалась организация "Офицеры России", утверждая, что монолог, который со сцены произносит актриса, оскорбляет ветеранов. Ахеджакову даже вызывали на допрос в Следственный комитет.