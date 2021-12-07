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Фильм о грузинских эмигрантах в Нью-Йорке вошёл в лонг-лист «Оскара»
Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили «Брайтон 4» официально вошел в число кандидатов на соискание премии американской киноакадемии «Оскар» в 2022 году.
Лонг-лист кандидатов опубликован на официальном сайте премии. Шорт-лист из 15 кинокартин объявят 21 декабря, пишет СОВА. Конкуренцию грузинскому фильму составят более 90 картин из разных стран. Премия вручения награды американской киноакадемии «Оскар» в этом году состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.
«Брайтон 4» уже был представлен на многих международных кинофестивалях и получил несколько престижных наград. Одна из последних – победа в трех номинациях на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории «Лучший фильм» на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF).
Лента рассказывает историю эмигрировавшего в США грузинского борца. В главной роли – двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили. Примечательно также, что картина стала последней работой Кахи Кавсадзе в кино. Актер играет бывшего оперного певца, вынужденного работать в Америке швейцаром. «Брайтон 4» – результат сотрудничества пяти стран: Грузии, России, Болгарии, Монако и США. Сопродюсер картины – Общественный вещатель Грузии.
- В лонг-лист «Оскара» вошел и российский фильм – картина режиссёра из Кабардино-Балкарии Киры Коваленко «Разжимая кулаки».
Другие новости дня
Лия Ахеджакова: «Звание иноагента присваивается лучшим людям»
Народная артистка России Лия Ахеджакова, выступая накануне на вручении премии "Звезда театрала" в московском театре имени Вахтангова, высказалась в защиту людей и организаций, признанных в России так называемыми иностранными агентами, и осудила их преследование российскими властями.
Видеозапись выступления Ахеджаковой опубликовал, в частности, признанный "иноагентом" правозащитный центр "Мемориал", ликвидации которого сейчас добиваются власти.
"Что такое иноагент? Это же шпион? Который тут ходит, на нас доносит, и который разрушает нашу жизнь. Но почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лучшие журналисты, лучшие правозащитники" - сказала Ахеджакова, упомянув включённых в ресстр СМИ-"иноагентов" правозащитника Льва Пономарёва и телеканал "Дождь", а также "Мемориал".
Она также упомянула главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, осуждённого на длительный срок лишения свободы, и назвала его "героем нашего времени". "Это к вопросу о том, и вообще на тему: Быть или не быть! Вот в чем вопрос" - завершила Ахеджакова своё выступление словами из монолога Гамлета.
Актриса также упомянула недавнюю историю с "группой оскорблённых патриотов" и "ветеранов войны", которые потребовали изменить спектакль с её участием. Речь идёт о спектакле "Первый хлеб" в театре "Современник". На него летом этого года жаловалась организация "Офицеры России", утверждая, что монолог, который со сцены произносит актриса, оскорбляет ветеранов. Ахеджакову даже вызывали на допрос в Следственный комитет.
- Лия Ахеджакова неоднократно выступала против политики российских властей, в частности в защиту Украины; подписывала открытые письма против политических репрессий в России, в защиту политзаключённых.
В Грузии ночные клубы, предположительно, откроются 17 декабря
Ночные клубы в Грузии, предположительно, возобновят работу с 17 декабря. По словам одного из основателей клуба Bassiani Наджи Орашвили, власти одобрили идею безопасных мероприятий, разработанную Фондом электронной музыки и восстановления клубной культуры.
«17 декабря, после почти двухлетней паузы по всей Грузии откроются двери клубов, которые, надеюсь, никогда больше не закроются», – написала в соцсети Орашвили.
Как заявил руководитель Службы инспекции труда Грузии Бека Перадзе, почти завершена работа над протоколом безопасности, который должен быть утвержден приказом главы Минздрава. Решение об открытии клубов должен принять межведомственный координационный совет при правительстве Грузии.
Ранее Инспекция труда оштрафовала популярный тбилисский клуб Khidi на 10 тысяч лари (более 3,2 тысячи лари) и опечатала заведение из-за проведения массового мероприятия 3 декабря. В ведомстве после этого сообщили, что работают над поэтапным включением ночных клубов в «зеленую зону», а также над созданием протокола безопасности, который позволит возобновить работу сектора.
Четыре цхинвальских школы закрылись из-за гриппа и ОРВИ
Четыре цхинвальские школы закрыли до 16 декабря из-за большого количества случаев заболевания гриппом и ОРВИ, сообщила агентству «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Южная Осетия Марина Кочиева.
«Карантин был введен в школах №1 и 11. По тем же причинам была приостановлена деятельность государственного Лицея Искусств имени Аксо Колиева, а также цхинвальской школы-интерната», – сказала Кочиева.
Она подчеркнула, что решение о закрытии школ и детских садов на карантин принимается в случае, если количество заболевших превышает отметку в 20 процентов.
«Мы постоянно ведем мониторинг, на данный момент наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, случаев заболевания коронавирусом среди них нет», – отметила Кочиева.
При этом главный санитарный врач отметила важность исполнения противоэпидемических мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
С начала пандемии в Южной Осетии зафиксировано почти 10 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки – 16.
Накануне от последствий коронавируса скончались две жительницы Южной Осетии – 84 и 85 лет.
Алексей Навальный начал учиться в колонии на швею
Отбывающий наказание в колонии во Владимирской области оппозиционер Алексей Навальный записался в швейный цех и начал учиться на швею. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
По словам оппозиционера, руководство колонии сообщило ему о необходимости начать работать. Для заключённых в колонии были открыты вакансии дневального, повара, пекаря, подсобного рабочего и на швейной промзоне, пишет он.
"Мне нравится картинка, где я пекарь, — стою такой, румяный детина в белом колпаке, уперев руки в бока, смотрю, как в печи поспевают ХЛЕБА, и чему-то задумчиво улыбаюсь", — написал оппозиционер. Но, по его словам, он решил не занимать "номенклатурную должность" и записался в швейный цех.
Во всех документах вакансия в мужской колонии называется "швея", — отметил политик. По его словам, в этот момент он стал горячо поддерживать сторонников введения новых феминативов в русский язык, которые считают, что носители профессий должны называться так, как они хотят.
На швею-мотористку в колонии в Краснокаменске во время своего заключения учился бывший владелец нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский. После того как он не сдал экзамен на профессию, ему отказали в условно-досрочном освобождении.
- Навальный по образованию юрист и работал адвокатом. Он так же известен как публицист. Книга с его судебными выступлениями в 2021 году вошла в список самых продаваемых в Германии.
- С середины марта Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание по делу о мошенничестве. Он, его сторонники и многие правозащитные организации считают уголовное дело политическим.
- Согласно приговору политик должен выйти на свободу не позднее осени 2023 года. Однако против него заведены ещё несколько уголовных дел.
В Грузии зарегистрировали ультраконсервативную, прокремлевскую партию
Национальное агентство публичного реестра Грузии зарегистрировало партию, основанную прокремлевской медиа-платформой «Альт-инфо». Политический субъект носит название «Консервативное движение».
Как пишет СОВА, решение вступило в силу 7 декабря. Председателем партии указан Зураб Махарадзе, генеральным секретарем – Георгий Кардава.
Учредительный съезд «Консервативного движения» прошел в Тбилиси 20 ноября. На съезде были избраны члены политсовета партии и его председатель.
26 ноября публичный реестр приостановил регистрацию партии. Как говорилось в решении ведомства, документы, представленные для регистрации «Консервативного движения», не отвечали всем требованиям.
По словам лидеров новой партии, их цель – установить в Грузии не либеральную, а «христианскую» демократию. Лидер «Консервативного движения» также выразил готовность наладить отношения с Россией.
«Что мы собираемся делать? Мы говорим об этом прямо, ничего не скрываем. Ключ от всех проблем находится в конкретном месте — это столица нашего северного соседа. Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Нравится это кому-то или нет, мы должны, конечно же, проводить прямой диалог с нашими абхазскими братьями, однако ключи этого конфликта находятся в Москве», – сказал Зураб Махарадзе.
Представители платформы «Альт-инфо» известны общественности из-за своего активного участия в выступлениях, которые привели к беспорядкам в Тбилиси летом 2021 года. Тогда в столице прошли контракции против «недели прайда». 5 июля «марш достоинства» был отменен, а мишенью радикалов стали журналисты. По данным МВД, пострадали 55 человек, из них 53 — представители СМИ.
Минюст Грузии и пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности
Решением Государственного инспектора Министерство юстиции Грузии и Специальная пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности за несколько эпизодов административного правонарушения в отношении Михаила Саакашвили, предусмотренного статьей 44 закона Грузии «О защите персональных данных». Минюст оштрафован на 500 лари (161 доллар), Пенитенциарная служба – на 2000 лари (647 долларов).
Как пишет СОВА, среди правонарушений, в которых уличены ведомства, публикация личных данных третьего президента Грузии. В частности, обнародование «информации о продуктах, купленных и потребленных Михаилом Саакашвили в магазине пенитенциарного учреждения, о его рационе питания, видео и фото приема Михаилом Саакашвили пищевых добавок в медпункте, видеозапись выхода Михаила Саакашвили из пенитенциарного учреждения №12 и запись его заселения в пенитенциарное учреждение №18».
Отметим, что во время голодовки экс-президента Грузии власти утверждали, что политик не придерживается крайней формы протеста. В доказательство тому Специальная пенитенциарная служба опубликовала кадры, на которых Михаил Саакашвили что-то ест из баночек в медпункте. Особую критику части общества заслужили записи того, как Саакашвили за руки и ноги силой волокут в больницу при глданской тюрьме. По этому поводу высказалась международная правозащитная организация Amnesty International.
«Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пятой неделе голодовки, насильственно перевели в тюремную больницу; вероятно, ему угрожали; унизили его достоинство, нарушили право на неприкосновенность личной жизни и адекватное здравоохранение. Это не просто избирательный суд, но явная политическая месть», – заявили в организации.
149 новых случаев коронавируса выявили в Абхазии, два пациента скончались
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 687 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 149 из них.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 16, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми 49 пациентов, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 69 лет. В Гагрской ЦРБ умерла женщина 1981 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 35 556 человек. Зарегистрировано 533 летальных случая. Выздоровели 28 903 человека.
Накануне на заседании абхазского Совбеза глава Минздрава Эдуард Бутба заявил, что ситуация с распространением COVID-19 остаётся сложной, спад заболеваемости не наблюдается, среднесуточные показатели не изменились. «К сожалению, растет число летальных случаев», – сказал он.
Беженцы-рохинджа подали многомиллионный иск к Facebook
Десятки беженцев-рохинджа в Великобритании и США подали судебный иск на сумму 150 миллиардов долларов к корпорации Facebook. Заявители обвиняют соцсеть в распространении ненавистнических высказываний в отношении мусульманского меньшинства.
В иске говорится, что алгоритмы соцсети, продвигающие дезинформацию и экстремистские идеи, в реальном мире превращаются в насилие.
"Facebook похож на робота, который запрограммирован на единственную задачу: рост аудитории", – цитирует судебный документ "Голос Америки". По словам истцов, рост соцсети, подпитываемый "ненавистью, разделением и дезинформацией, оставил после себя сотни тысяч опустошенных жизней рохинджа".
В иске утверждается, что алгоритмы Facebook побуждают восприимчивых пользователей присоединяться ко все более радикальным группам, и эта ситуация "используется автократическими политиками и режимами".
- Рохинджа – этническая группа, исповедующая преимущественно ислам, сталкивается с дискриминацией в Мьянме.
- В августе 2017 года исламисты из группировки "Армия спасения рохинджа Аракана" напали на сотрудников полиции Мьянмы и убили несколько человек. В ответ правительственные войска начали силовую операцию в штате Ракхайн на севере страны. В регионе начались преследования местных мусульман-рохинджа. Около 750 тысяч из них были вынуждены бежать в соседнюю Бангладеш.
- Многие другие представители этой этнической группы остаются в Мьянме, где им отказано в получении гражданства и где они подвергаются насилию, а также дискриминации со стороны правящей военной хунты.
- ООН назвала кампанию против мусульманского меньшинства в Мьянме геноцидом.
Иск Гаприндашвили против Netflix – суд отказался допросить Каспарова
Суд штата Калифорния отказался допросить 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в рамках рассмотрения иска легендарной грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против компании Netflix. Об этом журналистам сообщила представитель Гаприндашвили, юрист Майя Мцариашвили.
Каспаров был консультантом сериала «Ход королевы», в котором были допущены две серьезные неточности в отношении Гаприндашвили. Она упомянута как российская шахматистка, которая никогда не играла против мужчин. При этом к 1968 году, в котором развиваются события в спорном эпизоде сериала, Гаприндашвили успела сыграть по меньшей мере с 59 мужчинами, среди которых 10 гроссмейстеров. В сентябре стало известно, что Гаприндашвили подала на Netflix в суд.
Как заявили представители шахматистки на сегодняшней пресс-конференции, устное слушание по делу состоится 24 января.
«Netflix представил традиционный способ защиты и предпринял ожидаемые нами шаги. Netflix подал прошение о прекращении судебного процесса. Таких правовых возможностей много в законодательстве Калифорнии», – сообщила Мцариашвили.
По её словам, главный аргумент ответчика выглядит так: разумный зритель не должен рассматривать спорную фразу как фактическую.
Нону Гаприндашвили в иске против Netflix представляют грузинская юридическая компания BLB и двое американских адвокатов. Как сообщалось ранее, адвокаты Гаприндашвили требуют от Netflix не менее пяти миллионов долларов для компенсации ущерба.
В Тель-Авиве арестованы особняки Тельмана Исмаилова
Суд в Тель-Авиве приказал арестовать два особняка бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова и его жены, переданные их сыну Алекперу. Стоимость недвижимости оценивается в три миллиона долларов. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По данным газеты, суд вынес решение по иску БМ-Банка. Основанием для иска стали решения российских судов, которые признали, что структуры Исмаилова в 2012 году брали в банке крупные займы и не вернули их. Суммы долга оцениваются в 13,5 миллиардов рублей и почти 170 миллионов долларов.
Сын Исмаилова уже привлекался к ответственности перед БМ-банком по долгам одной из компаний отца. Тогда суд взыскал 26,5 миллиардов рублей.
Тельман Исмаилов находится в Черногории. 1 октября его задержали в Подгорице по запросу Москвы. В России бизнесмена обвиняют в организации убийства двух предпринимателей и незаконном обороте оружия. Российская сторона просила экстрадировать Исмаилова, но он подал прошение о предоставлении политического убежища. Оно было удовлетворено и Исмаилова отпустили из-под стражи.
- Исмаилов был одним из самых богатых людей в России. В 2012 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 800 миллионов долларов. Он был основателем бизнес-группы АСТ. Ей принадлежали крупнейший в России Черкизовский рынок, ресторан "Прага" на Арбате в центре Москвы, гостиничный бизнес и издательства. Предпринимателю принадлежал также отель "Мардан Палас" в турецкой Анталии, строительство которого оценивали в полтора миллиарда долларов.
- СМИ неоднократно связывали Черкизовский рынок с организованной преступностью. Проблемы с бизнесом у Исмаилова начались в 2009 году.
- Рынок был закрыт, на его месте власти Москвы пообещали построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Вместо этого там были возведены жилые дома общей площадью больше ста тысяч квадратных метров.
- В 2015 году Исмаилов был признан банкротом. В 2017 году – заочно арестован по делу убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилёва. По этому делу к 17 годам колонии строгого режима приговорён его брат Рафик. Исполнитель преступления пошёл на сделку со следствием и получил 13 лет колонии. Защита Тельмана Исмаилова утверждает, что его оговорили в суде, а сам он невиновен.
В Грузии сообщили о значительном росте экспорта мандаринов
Объем экспорта мандаринов из Грузии с 1 сентября по 5 декабря текущего года составил 15 тысяч тонн общей стоимостью 7,4 млн долларов. Как сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, большая часть поставок пришлась на Россию.
По данным ведомства, за указанный период объем экспорта мандаринов увеличился на 73%, а стоимость экспортной продукции на 74% по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года.
Согласно данным министерства, в текущем году экспорт мандаринов был осуществлен: в Россию (9797 тонн), в Армению (3089 тонн), Украину (1451 тонна), Молдову (241 тонна), Словению (91 тонна), Казахстан (102 тонны), Кыргызстан (80 тонн), Беларусь (40 тонн) и другие страны (76 тонн), пишет «Интерфакс».
Ранее СМИ сообщили, что в России в преддверии Нового года подорожали мандарины. За год средние цены за килограмм выросли на 25%. При этом грузинские мандарины, по информации Руспродсоюза, самые дешевые – 103 рубля.
12 песен «Ансамбля Христа Спасителя...» признаны в России экстремистскими
Министерство юстиции России внесло в федеральный перечень экстремистских материалов, запрещённых к распространению на территории страны, 12 песен панк-группы "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля".
Группа, основанная в 2007 году в Твери, стала известна благодаря жёсткой, на грани политкорректности, сатире и пародиях на Русскую православную церковь, российскую власть, включая президента Путина, и её электорат. Лидер коллектива и вокалист Александр Константинов поёт от лица экзальтированной верующей старухи, облачаясь в соответствующую одежду.
Впервые надзорные органы обратили внимание на творчество "Ансамбля Христа Спасителя..." в 2015 году, внеся несколько песен группы в список экстремистских материалов. Сейчас там находятся уже 19 её композиций, а также пять видеоклипов.
СМИ неоднократно сообщали о преследованиях в отношении слушателей панк-коллектива. Так, в 2017 году житель Чебоксар был приговорён к 2,5 годам лишения свободы условно за публикацию песен "Ансамбля Христа Спасителя..." в одной из социальных сетей.
В 2018 году группа распалась, но Александр Константинов создал новый проект под названием BABOOSHKA, который во многом продолжает традиции предыдущего.
Более 4500 новых случаев коронавируса выявили в Грузии, 59 пациентов скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались 59 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 466.
За сутки в стране выявили 4509 новых случаев коронавируса. Накануне провели 47 328 тестов: PCR-тестов – 11 317, экспресс–тестов на антиген – 36 011.
Выздоровели еще 4042 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 871 580, выздоровевших – 813 872.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,53%, за последние 14 дней составляет 8,52%, за неделю – 8,13%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 12 194 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 251 150.
Bloomberg: новые санкции США и ЕС могут затронуть обмен рубля
США и Европейский союз рассматривают введение санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в случае возможного вторжения России на Украину. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Кроме того, санкции могут коснуться конвертации рублей в доллары, евро и фунты стерлингов. Также рассматривается вариант ввести ограничения для инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
Самым радикальным вариантом было бы отключение России от системы финансовых платежей SWIFT, но это, по словам собеседников агентства, "нанесло бы ущерб рядовым гражданам".
Накануне о возможности отсоединения российских банков от системы SWIFT сообщал телеканал CNN. Правда, эта "ударная мера", как отмечают журналисты, уже неоднократно была на слуху - начиная с весны 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.
Ранее источники, близкие к администрации США, сообщили, что в окружении президента Джо Байдена продолжают "взвешивать" все возможные санкции в отношении России, которые могли бы сдержать российское руководство от вторжения на территорию Украины.
Среди рассматриваемых санкций - ограничительные меры в отношении людей из ближнего круга президента Владимира Путина , руководителей крупнейших российских энергетических компаний и банков. Окончательное решение о санкциях еще не принято, сообщает CNN.
Варианты возможных санкций президент США Джо Байден может изложить российскому лидеру Владимиру Путину во время телефонных переговоров вечером 7 декабря, пишет Bloomberg.
Ранее ряд американских и европейских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в начале года Россия может начать масштабное вторжение на территорию Украины, возможно, с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. О подобных данных разведки сообщало и Минобороны Украины.
Накануне директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что у разведывательных служб США пока нет уверенности в том, что Россия намерена осуществить "вторжение" на Украину. Однако следует принять во внимание, что российские вооруженные силы "способны действовать очень радикально", сказал он. По мнению Бёрнса, в ответе на политику Москвы важно сочетать сдерживание и дипломатию.
В Москве такие планы отрицают и заявляют, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Москва назвала публикации в западных СМИ "спецоперацией по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".
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Фади Асли: Буду ходить голым по Руставели, если прогноз роста ВВП исполнится
Председатель Национального комитета Международной торговой палаты Фади Асли считает нереалистичным прогноз правительства Грузии, согласно которому, ВВП на душу населения в 2022 году вырастет до 5500 долларов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Об экономическом росте в 10% и росте ВВП, который составит «исторический максимум», сегодня заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«В период с 2013 по 2020 годы рост ВВП на душу населения в долларах составлял ноль процентов, а теперь всего за один год премьер собирается увеличить его до 15%?
Если ВВП на душу населения в 2022 году вырастет до 5500 долларов, я обещаю, что буду ходить голым по проспекту Руставели», - написал Фади Асли на своей странице в Facebook.
- Бизнесмен из Ливана Фади Асли, который 25 лет живет и работает в Грузии, в последнее время неоднократно критиковал правительство «Грузинской мечты».
- В 2019 году он оформил свои претензии в открытом письме основателю «Грузинской мечты» миллиардеру Бидзине Иванишвили. Фади Асли признался, что на выборах 2012 года поддержал партию «Грузинская мечта», однако с тех пор многое изменилось.
- В частности, глава Международной торговой палаты упрекает нынешнее правительство Грузии за девальвацию национальной валюты, сокращение иностранных инвестиций до уровня 2006 года, росте криминала и коррупции.
Суд утвердил признание телеканала «Дождь» «иноагентом»
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеканала «Дождь» к Министерству юстиции России с требованием признать незаконным решение ведомства о включении телеканала в реестр «иностранных агентов».
«Дождь» был внесен Минюстом в соответствующий реестр 20 августа. По версии властей, телеканал систематически распространял материалы других СМИ-«иноагентов», а также получал иностранное финансирование - в частности, опосредованно через российские фонды.
Руководство телеканала заявляло, что решение Минюста является инструментом давления властей на независимую прессу.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет признавать «иноагентом» любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии. При этом за девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на СМИ, а также на частных лиц, которые подвергаются крупным штрафам.
- В 2021 году «иностранными агентами» были признаны десятки СМИ и их сотрудников, среди них - издания «Медуза», «Медиазона», The Insider, «Важные истории» и «Росбалт», журналисты Роман Баданин, Роман Анин, Илья Рождественский, Елизавета Маетная, Мария Железнова, Елизавета Сурначева, и многие другие.
ЕСПЧ запретил высылать мигрантов, попавших в Польшу, обратно в Беларусь
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил высылать мигрантов, уже попавших в Польшу, обратно на территорию Беларуси, следует из решения, опубликованного на сайте суда.
В период с 20 августа по 3 декабря 2021 года ЕСПЧ рассмотрел в общей сложности 47 ходатайств, поданных 198 заявителями, с просьбой обеспечить им безопасное пребывание на территории Европейского союза.
Большинство жалоб - 44 - подали против Польши, еще две - против Латвии, одну - против Литвы.
«В большинстве обращений, где заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории этой страны», - говорится в постановлении суда.
ЕСПЧ также попросил Варшаву допустить адвокатов к тридцати двум гражданам Афганистана, которые находятся на белорусско-польской границе. В некоторых случаях Страсбург потребовал обеспечить мигрантов едой, водой, одеждой, медицинской помощью или временным убежищем.
- Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши обострился в начале ноября 2021 года. К декабрю количество беженцев там уменьшилось: стихийные лагеря исчезли, белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре. Около тысячи приехавших покинули Беларусь, вылетев обратно в Ирак.
- Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе. 2 декабря Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали 17 физических лиц и 11 организаций, среди которых авиакомпания «Белавиа» и государственное производственное объединение «Белоруснефть». Аналогичные меры предприняло министерство финансов США.
США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине
США объявляют дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что, несмотря на это, американские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде.
«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», - сказала госпожа Псаки на брифинге.
Ранее о возможно дипломатической бойкоте Олимпиады говорил президент США Джо Байден. В качестве причин, кроме притеснения уйгуров в Синцзяне, он назвал нарушение прав человека в Тибете и Гонконге.
Инициативу США поддержала Австралия, но решения о дипломатическом бойкоте Олимпиады эта страна не принимала.
- Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля 2022 года. Российские спортсмены до конца 2022 года на Олимпийских играх и на чемпионатах мира не могут выступать с национальными флагом и гимном из-за допингового скандала.
- В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве.
Какабадзе: Из-за бойкота оппозиции парламент Грузии сэкономил более миллиона лари
Бойкот парламентской оппозиции позволил сэкономить государственному бюджету 1 067 520 лари и 60 тетри (около 344 тысяч долларов), к такому выводу пришла правозащитница Нана Какабадзе, глава НПО «Бывшие политзаключенные за права человека», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Какабадзе, которая известна своим критическим отношением к бывшей правящей партии «Единое национальное движение», сообщила на своей странице в Facebook, что ее НПО запросило из парламента информацию о задержке зарплат тем депутатам, которые не посещали парламент из-за бойкота. Это касается периода с февраля по сентябрь 2021 года.
«Оказалась, что из-за бойкота «нацев» (имеется в виду партия «Единое национальное движение») , бюджет сэкономил 1 067 520 лари и 60 тетри. Это единственная польза, которую принесли бюджету бесполезные «нацы», - написала Какабадзе.
- Зарплата депутатов и правила ее получения расписаны в регламенте парламента. После того, как все оппозиционные партии после выборов в октябре 2020 года обвинили власти в фальсификации результатов и объявили бойкот парламенту, регламент был ужесточен по инициативе правящей партии «Грузинская мечта».
- Заработная плата депутата парламента Грузии составляет около 4,6 тысячи лари (1,5 тысячи долларов). Председатели комитетов и лидеры большинства и меньшинства получают около 5,5 тысячи лари (около 1,7 тысячи долларов), а председатель парламента - около 6,7 тысячи лари (2,1 тысячи долларов).
- За пропуск двух заседаний по неуважительной причине депутатов штрафуют на 10% от заработной платы. Если депутат не будет участвовать в работе парламента в течение месяца, зарплату за этот месяц он не получит.
Хазарадзе после суда: Мы никогда не обманывали государство
Банкиры Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе никогда не обманывали государство, бюджет, партнеров, вкладчиков и свою команду, - такое заявление сделал после сегодняшнего судебного процесса в беседе с журналистами основатель TBC Bank, лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.
Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и бизнесмена Автандила Церетели обвиняют в отмывании денег, сообщает агентство «Новости-Грузия». Судебное слушание состоялось 6 декабря в Тбилисском городском суде. В течение шести часов Хазарадзе и Джапаридзе отвечали на вопросы защиты и обвинения.
«Я рассказал фактами общественности и суду, что нет никакого отмывания денег, не говоря уже о незаконном присвоении, никаких обязательств перед кем-либо не существует в природе. Это политически мотивированное и сшитое дело», - сказал Джапаридзе.
Хазарадзе подчеркнул, что продолжит борьбу и докажет свою позицию в суде. «Я буду спокойно, терпеливо и упорно продолжать утверждать ту позицию, которая и является правдой, а правда одна», - сказал Хазарадзе.
- Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит в 16 миллионов 754 тысяч долларов компаниям «Самгори трейд» и «Самгори М», которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнеру по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.
- В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний «Самгори М» и «Самгори трейд» увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно, как считает обвинение, списал и перенес на внешний баланс.
- TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за «Самгори М» и «Самгори трейд». Банк также не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом. Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе. Параллельно этому TBC Bank периодически стал освобождать от ипотеки заложенную компаниями «Самгори М» и «Самгори трейд» недвижимость.
- Хазарадзе и Джапаридзе предъявили обвинения в отмывании денег. Они уже внесли назначенный судом залог - по 700 тысяч лари (235 тысяч долларов). Залог за Автандила Церетели в 500 тысяч лари (160 тысяч долларов) внес его сын, основатель оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели.
Саломе Зурабишвили выступит на виртуальном Саммите демократии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 10 декабря выступит с речью на виртуальном Саммите демократии, который проводится по инициативе президента США Джозефа Байдена.
В виртуальном Саммите примут участие лидеры более 100 стран. Саммит объединит лидеров правительств, гражданского общества и частного сектора для обновления демократии и устранения угроз против неt.
В письменном приглашении президента Джозефа Байдена на имя президента Саломе Зурабишвили говорится: «Мы признаем и ценим ваше сотрудничество в построении демократического и уважающего права человека общества, что позволяет каждому гражданину добиться успеха. В момент серьезных вызовов и огромных возможностей, сегодня, для демократий как никогда важно доказать, что мы можем достичь результатов для нужд наших народов», - сообщает администрация президента.
Турнава: Спор с «Интер РАО» не отразится на тарифах для населения
Как бы ни закончился спор Грузии с российским энергохолдингом «Интер РАО», это не отразится на тарифах для населения. Такое обещание дала министр экономики Натия Турнава, передает агентство «Новости-Грузия».
«При предыдущей власти был оформлен довольно тяжелый договор - соглашение с российской госкомпанией. В 2007, 2011 годах были внесены определенные изменения, согласно которым до 2025 года установлен определенный объем дохода, который должна получить, в том числе, и [тбилисская энергораспределительная] компания «Теласи» путем повышения тарифов.
В 2014 году те тарифы, которые установила Национальная комиссия регуляции Грузии, на наш взгляд, были абсолютно объективной, прозрачной методологией, и установки более высоких тарифов произойти было не должно, и не произойдет, несмотря на то, что «Интер РАО» требует этого.
Соответственно, наша твердая позиция во время этого суда, длившегося 6-7 лет, всегда заключалась в том, что тарифы не должны повышаться в той части, какой части требовало «Интер РАО». В такое время мы всегда исходим из интересов потребителей.
Рост тарифов для населения - очень чувствительная тема, и мы всегда стараемся, чтобы этого не происходило. В конечном итоге, арбитраж частично разделил требование «Интер РАО» о компенсации более 200 миллионов долларов, установил выплату в размере 80 миллионов, и как бы не закончился этот спор, который ведет Министерство юстиции, это не отразится на тарифах для населения», - заявила Турнава.
В ФРГ три партии одобрили коалицию. Шольц 8 декабря станет канцлером
В Германии партия "Союз-90"/"Зелёные" одобрила коалиционное соглашение со Свободной демократическоё партией и с социал-демократами. Ранее за участие в "светофоре" – это название коалиции по цветам трёх партий – проголосовали свободные демократы и социал-демократы. Таким образом, соглашение будет подписано в ближайшее время.
Ожидается, что Бундестаг 8 декабря изберёт социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. По всей вероятности, посты в новом правительстве ФРГ займут девять мужчин и восемь женщин. На это обращает внимание агентство dpa. Министром иностранных дел станет представительница "Зелёных" Анналена Бербок.
Будущее коалиционное правительство планирует увеличить инвестиции в цифровизацию и зелёные технологии. Кроме того, в 2023 году Бундестаг намерен вернуться к стратегии "чёрный ноль", когда запланированные расходы покрываются не за счёт новых кредитов, а исключительно за счёт доходов бюджета.
Новое правительство Германии также обещало предоставить безвизовый въезд россиянам в возрасте до 25 лет, упростить получение гражданства, вида на жительство и убежище.
Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежала экс-канцлер Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте. Социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.
Выборы в Германии проходили впервые без Меркель. Ещё до голосования она сообщила, что не будет претендовать на должность канцлера. Торжественная церемония в честь проводов Меркель с поста прошла в Берлине 3 декабря. Официально Меркель уйдёт в отставку до 8 декабря.
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Главой абхазского МВД назначен Вальтер Бутба
Министром внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия назначен Вальтер Бутба, который до 2016 года занимал пост заместителя главы ведомства. Указ о назначении подписал абхазский президент Аслан Бжания.
2 декабря Бжания уволил главу МВД Дмитрия Дбар, назначив его начальником Государственной службы охраны. Отставки Дбар требовали абхазские ветераны и оппозиционеры. Временно исполняющим обязанности министра был назначен первый заместитель министра – Руслан Ажиба.
3 декабря был отправлен в отставку заместитель министра внутренних дел Ращ Цвижба. Ранее против него было возбуждено уголовное дело из-за инцидента 30 сентября, когда на сухумской набережной избили ветеранов.
Как пишет «Апсныпресс», сегодня же коллективу МВД представили двух новых заместителей министра – начальника милиции общественной безопасности Зураби Зантария и начальника СОБРа Дмитрия Кучуберия.
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