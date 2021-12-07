В Грузии ночные клубы, предположительно, откроются 17 декабря

Ночные клубы в Грузии, предположительно, возобновят работу с 17 декабря. По словам одного из основателей клуба Bassiani Наджи Орашвили, власти одобрили идею безопасных мероприятий, разработанную Фондом электронной музыки и восстановления клубной культуры.

«17 декабря, после почти двухлетней паузы по всей Грузии откроются двери клубов, которые, надеюсь, никогда больше не закроются», – написала в соцсети Орашвили.

Как заявил руководитель Службы инспекции труда Грузии Бека Перадзе, почти завершена работа над протоколом безопасности, который должен быть утвержден приказом главы Минздрава. Решение об открытии клубов должен принять межведомственный координационный совет при правительстве Грузии.

Ранее Инспекция труда оштрафовала популярный тбилисский клуб Khidi на 10 тысяч лари (более 3,2 тысячи лари) и опечатала заведение из-за проведения массового мероприятия 3 декабря. В ведомстве после этого сообщили, что работают над поэтапным включением ночных клубов в «зеленую зону», а также над созданием протокола безопасности, который позволит возобновить работу сектора.