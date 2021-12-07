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В Грузии изымут из обращения старые банкноты национальной валюты
В Грузии в конце 2021 года истекает срок использования банкнот национальной валюты – лари, всех номиналов, выпущенных в 1995-1999 годах. Об этом сообщает Национальный банк страны, в обязанности которого входит изъятие устаревших банкнот из каналов обращения и их обновление.
Обменять банкноты, выпущенные в этих годах, уже с 1 января 2022 года можно будет только в кассовом центре Национального банка Грузии в Тбилиси по адресу: Кахетинское шоссе, №72.
Все юридические и физические лица обязаны до 31 декабря 2021 года производить беспрепятственные платежи банкнотами всех номиналов выпуска 1995-1999 годов, при условии, что они удовлетворяют требованиям, утвержденным Советом Нацбанка, касающегося «Критериев определения действительности банкнот и монет лари, а также порядка их приема и замены», сообщает агентство «Новости-Грузия».
В новейшей истории Грузии национальная валюта – лари – была введена в обращение 2 октября 1995 года. В 2016 году начался процесс обновления банкнот на более защищенные с новым ярким дизайном. С тех пор обновился дизайн банкнот номиналом 20, 50, 100, 5 и 10 лари.
Другие новости дня
Президенты Байден и Путин проводят разговор по видеосвязи
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин в эти минуты разговаривают по видеосвязи. Беседа происходит на фоне резкого обострения напряжённости вокруг Украины. Страны Запада и Киев считают, что Москва может готовить вооруженное вторжение в эту страну.
Путин находится в Сочи, а Байден – в Ситуационной комнате Белого дома в Вашингтоне.
О начале переговоров сообщили информационные агентства. Они проходят в закрытом от прессы режиме.
Повестка дня переговоров - версии Кремля и Белого Дома
Как говорилось в опубликованном в преддверии «видеосаммита» сообщении Белого дома, лидеры двух стран во время переговоров 7 декабря должны обсудить различные аспекты американо-российских отношений, в том числе стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. «Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США в связи с действиями российских военных на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказано в сообщении.
Помощник президента России Юрий Ушаков утверждал, что Байден и Путин на виртуальном саммите обсудят ситуацию в Афганистане, переговоры о спасении атомной сделки с Ираном и американо-российские отношения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что в ходе беседы также обсудят двусторонние связи и выполнение договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве. Также в Кремле упомянули и об украинской проблематике.
В то время как американская сторона перед переговорами президентов делала акцент именно на угрозе российского вторжения в Украину, Кремль говорил главным образом о необходимости обсудить американо-российские отношения. Как сказал во вторник Песков, от разговора «не нужно ожидать никаких прорывов. Это рабочий разговор, который проводится в очень сложный период». По словам представителя Кремля, в Москве рассчитывают на то, что разговор будет «взаимоуважительным», и стороны учтут «интересы и обеспокоенность друг друга».
Что предшествовало разговору
Первые сообщения о концентрации российских войск по периметру границ с Украиной и в аннексированном Крыму начали появляться в европейской и американской прессе в конце октября – начале ноября. Речь шла в частности о том, что часть российских подразделений после учений «Запад-2021» не вернулись в места постоянной дислокации, а остались на полигонах у западных границ России. Кроме того, появились видео переброски на запад военной техники.
Официальный Киев некоторое время утверждал, что не фиксирует какого-либо увеличения российской группировки у границ, однако впоследствии представители Украины также начали говорить о возросшей угрозе вторжения. Украина заявляет, что Россия сосредоточила у границ до 100 тысяч военных с тяжелой техникой.
Западные СМИ со ссылкой на источники в разведке публиковали схемы возможного вторжения, которое, как утверждается, может включать в себя высадку морских десантов и удары с применением бронетехники, в том числе и с территории Беларуси.
В ноябре о серьезной обеспокоенности в связи с действиями России представители США и их союзников заговорили уже официально. В начале декабря на встрече министров обороны стран НАТО, а затем на переговорах с главой МИД России госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты в случае российского наступления на Украине введут в действие экономические санкции «невиданной силы».
Что пишут СМИ о возможных санкциях
Подготовку возможных мер реагирования подтвердил на прошлой неделе сам президент Байден. «Я собираю воедино то, что считаю наиболее всесторонним и значимым набором инициатив, которые очень, очень помешают господину Путину сделать то, что, как люди опасаются, он готовится сделать», – сказал он.
В преддверии видеосаммита с Путиным ряд СМИ со ссылкой на источники опубликовал подробности о возможных санкциях, которые США обсуждают с их союзниками. Среди рассматриваемых санкций – ограничительные меры в отношении людей из ближнего круга президента Владимира Путина и руководителей крупнейших российских энергетических компаний. Рассматривается и «ударная мера», которая, правда, уже неоднократно была на слуху – начиная с весны 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. Речь идет об отключении российских банков от международной платежной системы SWIFT, сообщил 6 декабря телеканал CNN. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, США и Европейский союз рассматривают введение санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, санкции могут коснуться конвертации рублей в доллары, евро и фунты стерлингов. Также рассматривается вариант ввести ограничения для инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
Песков назвал сообщения о подготовке санкций «истерикой в СМИ».
Москва отрицает агрессивные планы и винит НАТО
В Москве отрицают какие-либо планы вторжения на территорию Украины. Об этом неоднократно заявляли различные представители российского руководства. Вместе с этим в последние недели из уст российских представителей, включая Владимира Путина, звучит беспрецедентно жесткая риторика в адрес Киева. Москва обвиняет украинские власти в стремлении силой решить вопрос с сепаратизмом в Донбассе (при чем Москва недвусмысленно намекает на то, что окажет сепаратистам помощь) и силой же попытаться вернуть аннексированный Крым. Сам Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что не только вступление Украины в НАТО, но и размещение на ее территории некой военной инфраструктуры НАТО – это «красные линии» для России, и что Москва намерена добиваться от Запада гарантий того, что этого не произойдет. Байден заявил журналистам, что не признает каких-либо «красных линий».
Саммит в Женеве
В этом году Путин и Байден провели личную встречу – она прошла в июне в Женеве. По ее итогам было выпущено совместное заявление о недопустимости ядерной войны. Стороны также договорились начать переговоры о стратегической стабильности и кибербезопасности. Несколько раундов таких переговоров действительно состоялись, однако очевидных результатов пока не принесли. Другие вопросы, такие как нормализация работы диппредставительств или обмен заключенными, также пока решены не были.
Администрация Байдена неоднократно подчеркивала, что не стремится к конфронтации с Россией, а хочет стабильных и предсказуемых отношений. В то же время от России ожидают соблюдения ее обязательств, в том числе и по отношению к суверенитету и территориальной целостности Украины.
Мужчина открыл стрельбу в многофункциональном центре в Москве. Есть погибшие, стрелок задержан
Мужчина открыл стрельбу в многофункциональном центре "Рязанский" на юго-востоке Москвы, пишут "Интерфакс" и ТАСС.
"По предварительной информации, в результате конфликта, возникшего из-за просьбы охранника надеть маску, посетитель достал оружие и начал стрелять", – сообщил источник ТАСС.
По данным издания, два человека погибли и трое пострадали.
Стрелявший задержан, это москвич 45 лет.
Телеграм-канал "Shot" утверждает, что мужчину, открывшего стрельбу, зовут Сергей Глазов.
В результате стрельбы, по данным канала, пострадали 35-летний Евгений Кондратьев, 33-летняя Зайнаб Таймазова и 10-летняя София. Взрослые доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, девочка — в Морозовскую ДГКБ.
Управление Следственного комитета по городу Москве завело уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство") и статье 222 ("Незаконный оборот оружия").
Неграждане США получат право голосовать на выборах в Нью-Йорке
Жители Нью-Йорка, не являющиеся американскими гражданами, вероятно, получат право голоса на местных выборах. Соответствующий законопроект готовятся поддержать совет и мэрия города.
Если документ будет принят, то в выборах мэра, членов городского совета и других должностных лиц смогут участвовать около 800 тысяч неграждан, уточняет "Голос Америки". При этом неграждане по-прежнему не смогут голосовать на выборах президента или членов Конгресса, а также на выборах губернатора, законодателей и судей штата.
Документ получил широкую поддержку в городском совете. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что не будет накладывать на него вето.
Всего в Нью-Йорке, по последним данным, без учёта жителей агломерации, проживает около девяти миллионов человек. Право голоса имеют семь миллионов.
Идентифицированы останки восьми человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии
При участии Международного Комитета Красного Креста (МККК) идентифицированы останки еще восьми человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии. Среди них – пятеро военных и трое гражданских лиц. Их останки уже перевезены с территории самопровозглашенной республики Абхазия.
Как сообщили «Эху Кавказа» в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия, гражданская панихида по погибшим будет проходить в соборе Святой Троицы в Тбилиси с 17:00 8 декабря.
Пропавшими без вести во время вооруженных конфликтов 1990-х и 2008-го годов все еще считаются около 2,5 тысячи человек.
Лия Ахеджакова: «Звание иноагента присваивается лучшим людям»
Народная артистка России Лия Ахеджакова, выступая накануне на вручении премии "Звезда театрала" в московском театре имени Вахтангова, высказалась в защиту людей и организаций, признанных в России так называемыми иностранными агентами, и осудила их преследование российскими властями.
Видеозапись выступления Ахеджаковой опубликовал, в частности, признанный "иноагентом" правозащитный центр "Мемориал", ликвидации которого сейчас добиваются власти.
"Что такое иноагент? Это же шпион? Который тут ходит, на нас доносит, и который разрушает нашу жизнь. Но почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лучшие журналисты, лучшие правозащитники" - сказала Ахеджакова, упомянув включённых в ресстр СМИ-"иноагентов" правозащитника Льва Пономарёва и телеканал "Дождь", а также "Мемориал".
Она также упомянула главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, осуждённого на длительный срок лишения свободы, и назвала его "героем нашего времени". "Это к вопросу о том, и вообще на тему: Быть или не быть! Вот в чем вопрос" - завершила Ахеджакова своё выступление словами из монолога Гамлета.
Актриса также упомянула недавнюю историю с "группой оскорблённых патриотов" и "ветеранов войны", которые потребовали изменить спектакль с её участием. Речь идёт о спектакле "Первый хлеб" в театре "Современник". На него летом этого года жаловалась организация "Офицеры России", утверждая, что монолог, который со сцены произносит актриса, оскорбляет ветеранов. Ахеджакову даже вызывали на допрос в Следственный комитет.
- Лия Ахеджакова неоднократно выступала против политики российских властей, в частности в защиту Украины; подписывала открытые письма против политических репрессий в России, в защиту политзаключённых.
В Грузии ночные клубы, предположительно, откроются 17 декабря
Ночные клубы в Грузии, предположительно, возобновят работу с 17 декабря. По словам одного из основателей клуба Bassiani Наджи Орашвили, власти одобрили идею безопасных мероприятий, разработанную Фондом электронной музыки и восстановления клубной культуры.
«17 декабря, после почти двухлетней паузы по всей Грузии откроются двери клубов, которые, надеюсь, никогда больше не закроются», – написала в соцсети Орашвили.
Как заявил руководитель Службы инспекции труда Грузии Бека Перадзе, почти завершена работа над протоколом безопасности, который должен быть утвержден приказом главы Минздрава. Решение об открытии клубов должен принять межведомственный координационный совет при правительстве Грузии.
Ранее Инспекция труда оштрафовала популярный тбилисский клуб Khidi на 10 тысяч лари (более 3,2 тысячи лари) и опечатала заведение из-за проведения массового мероприятия 3 декабря. В ведомстве после этого сообщили, что работают над поэтапным включением ночных клубов в «зеленую зону», а также над созданием протокола безопасности, который позволит возобновить работу сектора.
Четыре цхинвальских школы закрылись из-за гриппа и ОРВИ
Четыре цхинвальские школы закрыли до 16 декабря из-за большого количества случаев заболевания гриппом и ОРВИ, сообщила агентству «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Южная Осетия Марина Кочиева.
«Карантин был введен в школах №1 и 11. По тем же причинам была приостановлена деятельность государственного Лицея Искусств имени Аксо Колиева, а также цхинвальской школы-интерната», – сказала Кочиева.
Она подчеркнула, что решение о закрытии школ и детских садов на карантин принимается в случае, если количество заболевших превышает отметку в 20 процентов.
«Мы постоянно ведем мониторинг, на данный момент наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, случаев заболевания коронавирусом среди них нет», – отметила Кочиева.
При этом главный санитарный врач отметила важность исполнения противоэпидемических мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
С начала пандемии в Южной Осетии зафиксировано почти 10 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки – 16.
Накануне от последствий коронавируса скончались две жительницы Южной Осетии – 84 и 85 лет.
Фильм о грузинских эмигрантах в Нью-Йорке вошёл в лонг-лист «Оскара»
Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили «Брайтон 4» официально вошел в число кандидатов на соискание премии американской киноакадемии «Оскар» в 2022 году.
Лонг-лист кандидатов опубликован на официальном сайте премии. Шорт-лист из 15 кинокартин объявят 21 декабря, пишет СОВА. Конкуренцию грузинскому фильму составят более 90 картин из разных стран. Премия вручения награды американской киноакадемии «Оскар» в этом году состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.
«Брайтон 4» уже был представлен на многих международных кинофестивалях и получил несколько престижных наград. Одна из последних – победа в трех номинациях на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории «Лучший фильм» на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF).
Лента рассказывает историю эмигрировавшего в США грузинского борца. В главной роли – двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили. Примечательно также, что картина стала последней работой Кахи Кавсадзе в кино. Актер играет бывшего оперного певца, вынужденного работать в Америке швейцаром. «Брайтон 4» – результат сотрудничества пяти стран: Грузии, России, Болгарии, Монако и США. Сопродюсер картины – Общественный вещатель Грузии.
- В лонг-лист «Оскара» вошел и российский фильм – картина режиссёра из Кабардино-Балкарии Киры Коваленко «Разжимая кулаки».
Алексей Навальный начал учиться в колонии на швею
Отбывающий наказание в колонии во Владимирской области оппозиционер Алексей Навальный записался в швейный цех и начал учиться на швею. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
По словам оппозиционера, руководство колонии сообщило ему о необходимости начать работать. Для заключённых в колонии были открыты вакансии дневального, повара, пекаря, подсобного рабочего и на швейной промзоне, пишет он.
"Мне нравится картинка, где я пекарь, — стою такой, румяный детина в белом колпаке, уперев руки в бока, смотрю, как в печи поспевают ХЛЕБА, и чему-то задумчиво улыбаюсь", — написал оппозиционер. Но, по его словам, он решил не занимать "номенклатурную должность" и записался в швейный цех.
Во всех документах вакансия в мужской колонии называется "швея", — отметил политик. По его словам, в этот момент он стал горячо поддерживать сторонников введения новых феминативов в русский язык, которые считают, что носители профессий должны называться так, как они хотят.
На швею-мотористку в колонии в Краснокаменске во время своего заключения учился бывший владелец нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский. После того как он не сдал экзамен на профессию, ему отказали в условно-досрочном освобождении.
- Навальный по образованию юрист и работал адвокатом. Он так же известен как публицист. Книга с его судебными выступлениями в 2021 году вошла в список самых продаваемых в Германии.
- С середины марта Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание по делу о мошенничестве. Он, его сторонники и многие правозащитные организации считают уголовное дело политическим.
- Согласно приговору политик должен выйти на свободу не позднее осени 2023 года. Однако против него заведены ещё несколько уголовных дел.
В Грузии зарегистрировали ультраконсервативную, прокремлевскую партию
Национальное агентство публичного реестра Грузии зарегистрировало партию, основанную прокремлевской медиа-платформой «Альт-инфо». Политический субъект носит название «Консервативное движение».
Как пишет СОВА, решение вступило в силу 7 декабря. Председателем партии указан Зураб Махарадзе, генеральным секретарем – Георгий Кардава.
Учредительный съезд «Консервативного движения» прошел в Тбилиси 20 ноября. На съезде были избраны члены политсовета партии и его председатель.
26 ноября публичный реестр приостановил регистрацию партии. Как говорилось в решении ведомства, документы, представленные для регистрации «Консервативного движения», не отвечали всем требованиям.
По словам лидеров новой партии, их цель – установить в Грузии не либеральную, а «христианскую» демократию. Лидер «Консервативного движения» также выразил готовность наладить отношения с Россией.
«Что мы собираемся делать? Мы говорим об этом прямо, ничего не скрываем. Ключ от всех проблем находится в конкретном месте — это столица нашего северного соседа. Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Нравится это кому-то или нет, мы должны, конечно же, проводить прямой диалог с нашими абхазскими братьями, однако ключи этого конфликта находятся в Москве», – сказал Зураб Махарадзе.
Представители платформы «Альт-инфо» известны общественности из-за своего активного участия в выступлениях, которые привели к беспорядкам в Тбилиси летом 2021 года. Тогда в столице прошли контракции против «недели прайда». 5 июля «марш достоинства» был отменен, а мишенью радикалов стали журналисты. По данным МВД, пострадали 55 человек, из них 53 — представители СМИ.
Минюст Грузии и пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности
Решением Государственного инспектора Министерство юстиции Грузии и Специальная пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности за несколько эпизодов административного правонарушения в отношении Михаила Саакашвили, предусмотренного статьей 44 закона Грузии «О защите персональных данных». Минюст оштрафован на 500 лари (161 доллар), Пенитенциарная служба – на 2000 лари (647 долларов).
Как пишет СОВА, среди правонарушений, в которых уличены ведомства, публикация личных данных третьего президента Грузии. В частности, обнародование «информации о продуктах, купленных и потребленных Михаилом Саакашвили в магазине пенитенциарного учреждения, о его рационе питания, видео и фото приема Михаилом Саакашвили пищевых добавок в медпункте, видеозапись выхода Михаила Саакашвили из пенитенциарного учреждения №12 и запись его заселения в пенитенциарное учреждение №18».
Отметим, что во время голодовки экс-президента Грузии власти утверждали, что политик не придерживается крайней формы протеста. В доказательство тому Специальная пенитенциарная служба опубликовала кадры, на которых Михаил Саакашвили что-то ест из баночек в медпункте. Особую критику части общества заслужили записи того, как Саакашвили за руки и ноги силой волокут в больницу при глданской тюрьме. По этому поводу высказалась международная правозащитная организация Amnesty International.
«Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пятой неделе голодовки, насильственно перевели в тюремную больницу; вероятно, ему угрожали; унизили его достоинство, нарушили право на неприкосновенность личной жизни и адекватное здравоохранение. Это не просто избирательный суд, но явная политическая месть», – заявили в организации.
149 новых случаев коронавируса выявили в Абхазии, два пациента скончались
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 687 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 149 из них.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 16, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми 49 пациентов, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 69 лет. В Гагрской ЦРБ умерла женщина 1981 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 35 556 человек. Зарегистрировано 533 летальных случая. Выздоровели 28 903 человека.
Накануне на заседании абхазского Совбеза глава Минздрава Эдуард Бутба заявил, что ситуация с распространением COVID-19 остаётся сложной, спад заболеваемости не наблюдается, среднесуточные показатели не изменились. «К сожалению, растет число летальных случаев», – сказал он.
Беженцы-рохинджа подали многомиллионный иск к Facebook
Десятки беженцев-рохинджа в Великобритании и США подали судебный иск на сумму 150 миллиардов долларов к корпорации Facebook. Заявители обвиняют соцсеть в распространении ненавистнических высказываний в отношении мусульманского меньшинства.
В иске говорится, что алгоритмы соцсети, продвигающие дезинформацию и экстремистские идеи, в реальном мире превращаются в насилие.
"Facebook похож на робота, который запрограммирован на единственную задачу: рост аудитории", – цитирует судебный документ "Голос Америки". По словам истцов, рост соцсети, подпитываемый "ненавистью, разделением и дезинформацией, оставил после себя сотни тысяч опустошенных жизней рохинджа".
В иске утверждается, что алгоритмы Facebook побуждают восприимчивых пользователей присоединяться ко все более радикальным группам, и эта ситуация "используется автократическими политиками и режимами".
- Рохинджа – этническая группа, исповедующая преимущественно ислам, сталкивается с дискриминацией в Мьянме.
- В августе 2017 года исламисты из группировки "Армия спасения рохинджа Аракана" напали на сотрудников полиции Мьянмы и убили несколько человек. В ответ правительственные войска начали силовую операцию в штате Ракхайн на севере страны. В регионе начались преследования местных мусульман-рохинджа. Около 750 тысяч из них были вынуждены бежать в соседнюю Бангладеш.
- Многие другие представители этой этнической группы остаются в Мьянме, где им отказано в получении гражданства и где они подвергаются насилию, а также дискриминации со стороны правящей военной хунты.
- ООН назвала кампанию против мусульманского меньшинства в Мьянме геноцидом.
Иск Гаприндашвили против Netflix – суд отказался допросить Каспарова
Суд штата Калифорния отказался допросить 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в рамках рассмотрения иска легендарной грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против компании Netflix. Об этом журналистам сообщила представитель Гаприндашвили, юрист Майя Мцариашвили.
Каспаров был консультантом сериала «Ход королевы», в котором были допущены две серьезные неточности в отношении Гаприндашвили. Она упомянута как российская шахматистка, которая никогда не играла против мужчин. При этом к 1968 году, в котором развиваются события в спорном эпизоде сериала, Гаприндашвили успела сыграть по меньшей мере с 59 мужчинами, среди которых 10 гроссмейстеров. В сентябре стало известно, что Гаприндашвили подала на Netflix в суд.
Как заявили представители шахматистки на сегодняшней пресс-конференции, устное слушание по делу состоится 24 января.
«Netflix представил традиционный способ защиты и предпринял ожидаемые нами шаги. Netflix подал прошение о прекращении судебного процесса. Таких правовых возможностей много в законодательстве Калифорнии», – сообщила Мцариашвили.
По её словам, главный аргумент ответчика выглядит так: разумный зритель не должен рассматривать спорную фразу как фактическую.
Нону Гаприндашвили в иске против Netflix представляют грузинская юридическая компания BLB и двое американских адвокатов. Как сообщалось ранее, адвокаты Гаприндашвили требуют от Netflix не менее пяти миллионов долларов для компенсации ущерба.
В Тель-Авиве арестованы особняки Тельмана Исмаилова
Суд в Тель-Авиве приказал арестовать два особняка бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова и его жены, переданные их сыну Алекперу. Стоимость недвижимости оценивается в три миллиона долларов. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По данным газеты, суд вынес решение по иску БМ-Банка. Основанием для иска стали решения российских судов, которые признали, что структуры Исмаилова в 2012 году брали в банке крупные займы и не вернули их. Суммы долга оцениваются в 13,5 миллиардов рублей и почти 170 миллионов долларов.
Сын Исмаилова уже привлекался к ответственности перед БМ-банком по долгам одной из компаний отца. Тогда суд взыскал 26,5 миллиардов рублей.
Тельман Исмаилов находится в Черногории. 1 октября его задержали в Подгорице по запросу Москвы. В России бизнесмена обвиняют в организации убийства двух предпринимателей и незаконном обороте оружия. Российская сторона просила экстрадировать Исмаилова, но он подал прошение о предоставлении политического убежища. Оно было удовлетворено и Исмаилова отпустили из-под стражи.
- Исмаилов был одним из самых богатых людей в России. В 2012 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 800 миллионов долларов. Он был основателем бизнес-группы АСТ. Ей принадлежали крупнейший в России Черкизовский рынок, ресторан "Прага" на Арбате в центре Москвы, гостиничный бизнес и издательства. Предпринимателю принадлежал также отель "Мардан Палас" в турецкой Анталии, строительство которого оценивали в полтора миллиарда долларов.
- СМИ неоднократно связывали Черкизовский рынок с организованной преступностью. Проблемы с бизнесом у Исмаилова начались в 2009 году.
- Рынок был закрыт, на его месте власти Москвы пообещали построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Вместо этого там были возведены жилые дома общей площадью больше ста тысяч квадратных метров.
- В 2015 году Исмаилов был признан банкротом. В 2017 году – заочно арестован по делу убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилёва. По этому делу к 17 годам колонии строгого режима приговорён его брат Рафик. Исполнитель преступления пошёл на сделку со следствием и получил 13 лет колонии. Защита Тельмана Исмаилова утверждает, что его оговорили в суде, а сам он невиновен.
В Грузии сообщили о значительном росте экспорта мандаринов
Объем экспорта мандаринов из Грузии с 1 сентября по 5 декабря текущего года составил 15 тысяч тонн общей стоимостью 7,4 млн долларов. Как сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, большая часть поставок пришлась на Россию.
По данным ведомства, за указанный период объем экспорта мандаринов увеличился на 73%, а стоимость экспортной продукции на 74% по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года.
Согласно данным министерства, в текущем году экспорт мандаринов был осуществлен: в Россию (9797 тонн), в Армению (3089 тонн), Украину (1451 тонна), Молдову (241 тонна), Словению (91 тонна), Казахстан (102 тонны), Кыргызстан (80 тонн), Беларусь (40 тонн) и другие страны (76 тонн), пишет «Интерфакс».
Ранее СМИ сообщили, что в России в преддверии Нового года подорожали мандарины. За год средние цены за килограмм выросли на 25%. При этом грузинские мандарины, по информации Руспродсоюза, самые дешевые – 103 рубля.
12 песен «Ансамбля Христа Спасителя...» признаны в России экстремистскими
Министерство юстиции России внесло в федеральный перечень экстремистских материалов, запрещённых к распространению на территории страны, 12 песен панк-группы "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля".
Группа, основанная в 2007 году в Твери, стала известна благодаря жёсткой, на грани политкорректности, сатире и пародиях на Русскую православную церковь, российскую власть, включая президента Путина, и её электорат. Лидер коллектива и вокалист Александр Константинов поёт от лица экзальтированной верующей старухи, облачаясь в соответствующую одежду.
Впервые надзорные органы обратили внимание на творчество "Ансамбля Христа Спасителя..." в 2015 году, внеся несколько песен группы в список экстремистских материалов. Сейчас там находятся уже 19 её композиций, а также пять видеоклипов.
СМИ неоднократно сообщали о преследованиях в отношении слушателей панк-коллектива. Так, в 2017 году житель Чебоксар был приговорён к 2,5 годам лишения свободы условно за публикацию песен "Ансамбля Христа Спасителя..." в одной из социальных сетей.
В 2018 году группа распалась, но Александр Константинов создал новый проект под названием BABOOSHKA, который во многом продолжает традиции предыдущего.
Более 4500 новых случаев коронавируса выявили в Грузии, 59 пациентов скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались 59 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 466.
За сутки в стране выявили 4509 новых случаев коронавируса. Накануне провели 47 328 тестов: PCR-тестов – 11 317, экспресс–тестов на антиген – 36 011.
Выздоровели еще 4042 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 871 580, выздоровевших – 813 872.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,53%, за последние 14 дней составляет 8,52%, за неделю – 8,13%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 12 194 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 251 150.
Bloomberg: новые санкции США и ЕС могут затронуть обмен рубля
США и Европейский союз рассматривают введение санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в случае возможного вторжения России на Украину. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Кроме того, санкции могут коснуться конвертации рублей в доллары, евро и фунты стерлингов. Также рассматривается вариант ввести ограничения для инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
Самым радикальным вариантом было бы отключение России от системы финансовых платежей SWIFT, но это, по словам собеседников агентства, "нанесло бы ущерб рядовым гражданам".
Накануне о возможности отсоединения российских банков от системы SWIFT сообщал телеканал CNN. Правда, эта "ударная мера", как отмечают журналисты, уже неоднократно была на слуху - начиная с весны 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.
Ранее источники, близкие к администрации США, сообщили, что в окружении президента Джо Байдена продолжают "взвешивать" все возможные санкции в отношении России, которые могли бы сдержать российское руководство от вторжения на территорию Украины.
Среди рассматриваемых санкций - ограничительные меры в отношении людей из ближнего круга президента Владимира Путина , руководителей крупнейших российских энергетических компаний и банков. Окончательное решение о санкциях еще не принято, сообщает CNN.
Варианты возможных санкций президент США Джо Байден может изложить российскому лидеру Владимиру Путину во время телефонных переговоров вечером 7 декабря, пишет Bloomberg.
Ранее ряд американских и европейских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в начале года Россия может начать масштабное вторжение на территорию Украины, возможно, с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. О подобных данных разведки сообщало и Минобороны Украины.
Накануне директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что у разведывательных служб США пока нет уверенности в том, что Россия намерена осуществить "вторжение" на Украину. Однако следует принять во внимание, что российские вооруженные силы "способны действовать очень радикально", сказал он. По мнению Бёрнса, в ответе на политику Москвы важно сочетать сдерживание и дипломатию.
В Москве такие планы отрицают и заявляют, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Москва назвала публикации в западных СМИ "спецоперацией по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".
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Фади Асли: Буду ходить голым по Руставели, если прогноз роста ВВП исполнится
Председатель Национального комитета Международной торговой палаты Фади Асли считает нереалистичным прогноз правительства Грузии, согласно которому, ВВП на душу населения в 2022 году вырастет до 5500 долларов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Об экономическом росте в 10% и росте ВВП, который составит «исторический максимум», сегодня заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«В период с 2013 по 2020 годы рост ВВП на душу населения в долларах составлял ноль процентов, а теперь всего за один год премьер собирается увеличить его до 15%?
Если ВВП на душу населения в 2022 году вырастет до 5500 долларов, я обещаю, что буду ходить голым по проспекту Руставели», - написал Фади Асли на своей странице в Facebook.
- Бизнесмен из Ливана Фади Асли, который 25 лет живет и работает в Грузии, в последнее время неоднократно критиковал правительство «Грузинской мечты».
- В 2019 году он оформил свои претензии в открытом письме основателю «Грузинской мечты» миллиардеру Бидзине Иванишвили. Фади Асли признался, что на выборах 2012 года поддержал партию «Грузинская мечта», однако с тех пор многое изменилось.
- В частности, глава Международной торговой палаты упрекает нынешнее правительство Грузии за девальвацию национальной валюты, сокращение иностранных инвестиций до уровня 2006 года, росте криминала и коррупции.
Суд утвердил признание телеканала «Дождь» «иноагентом»
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеканала «Дождь» к Министерству юстиции России с требованием признать незаконным решение ведомства о включении телеканала в реестр «иностранных агентов».
«Дождь» был внесен Минюстом в соответствующий реестр 20 августа. По версии властей, телеканал систематически распространял материалы других СМИ-«иноагентов», а также получал иностранное финансирование - в частности, опосредованно через российские фонды.
Руководство телеканала заявляло, что решение Минюста является инструментом давления властей на независимую прессу.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет признавать «иноагентом» любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии. При этом за девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на СМИ, а также на частных лиц, которые подвергаются крупным штрафам.
- В 2021 году «иностранными агентами» были признаны десятки СМИ и их сотрудников, среди них - издания «Медуза», «Медиазона», The Insider, «Важные истории» и «Росбалт», журналисты Роман Баданин, Роман Анин, Илья Рождественский, Елизавета Маетная, Мария Железнова, Елизавета Сурначева, и многие другие.
ЕСПЧ запретил высылать мигрантов, попавших в Польшу, обратно в Беларусь
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил высылать мигрантов, уже попавших в Польшу, обратно на территорию Беларуси, следует из решения, опубликованного на сайте суда.
В период с 20 августа по 3 декабря 2021 года ЕСПЧ рассмотрел в общей сложности 47 ходатайств, поданных 198 заявителями, с просьбой обеспечить им безопасное пребывание на территории Европейского союза.
Большинство жалоб - 44 - подали против Польши, еще две - против Латвии, одну - против Литвы.
«В большинстве обращений, где заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории этой страны», - говорится в постановлении суда.
ЕСПЧ также попросил Варшаву допустить адвокатов к тридцати двум гражданам Афганистана, которые находятся на белорусско-польской границе. В некоторых случаях Страсбург потребовал обеспечить мигрантов едой, водой, одеждой, медицинской помощью или временным убежищем.
- Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши обострился в начале ноября 2021 года. К декабрю количество беженцев там уменьшилось: стихийные лагеря исчезли, белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре. Около тысячи приехавших покинули Беларусь, вылетев обратно в Ирак.
- Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе. 2 декабря Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали 17 физических лиц и 11 организаций, среди которых авиакомпания «Белавиа» и государственное производственное объединение «Белоруснефть». Аналогичные меры предприняло министерство финансов США.
США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине
США объявляют дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что, несмотря на это, американские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде.
«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», - сказала госпожа Псаки на брифинге.
Ранее о возможно дипломатической бойкоте Олимпиады говорил президент США Джо Байден. В качестве причин, кроме притеснения уйгуров в Синцзяне, он назвал нарушение прав человека в Тибете и Гонконге.
Инициативу США поддержала Австралия, но решения о дипломатическом бойкоте Олимпиады эта страна не принимала.
- Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля 2022 года. Российские спортсмены до конца 2022 года на Олимпийских играх и на чемпионатах мира не могут выступать с национальными флагом и гимном из-за допингового скандала.
- В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве.
Какабадзе: Из-за бойкота оппозиции парламент Грузии сэкономил более миллиона лари
Бойкот парламентской оппозиции позволил сэкономить государственному бюджету 1 067 520 лари и 60 тетри (около 344 тысяч долларов), к такому выводу пришла правозащитница Нана Какабадзе, глава НПО «Бывшие политзаключенные за права человека», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Какабадзе, которая известна своим критическим отношением к бывшей правящей партии «Единое национальное движение», сообщила на своей странице в Facebook, что ее НПО запросило из парламента информацию о задержке зарплат тем депутатам, которые не посещали парламент из-за бойкота. Это касается периода с февраля по сентябрь 2021 года.
«Оказалась, что из-за бойкота «нацев» (имеется в виду партия «Единое национальное движение») , бюджет сэкономил 1 067 520 лари и 60 тетри. Это единственная польза, которую принесли бюджету бесполезные «нацы», - написала Какабадзе.
- Зарплата депутатов и правила ее получения расписаны в регламенте парламента. После того, как все оппозиционные партии после выборов в октябре 2020 года обвинили власти в фальсификации результатов и объявили бойкот парламенту, регламент был ужесточен по инициативе правящей партии «Грузинская мечта».
- Заработная плата депутата парламента Грузии составляет около 4,6 тысячи лари (1,5 тысячи долларов). Председатели комитетов и лидеры большинства и меньшинства получают около 5,5 тысячи лари (около 1,7 тысячи долларов), а председатель парламента - около 6,7 тысячи лари (2,1 тысячи долларов).
- За пропуск двух заседаний по неуважительной причине депутатов штрафуют на 10% от заработной платы. Если депутат не будет участвовать в работе парламента в течение месяца, зарплату за этот месяц он не получит.
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