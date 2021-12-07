Надежда Венедиктова: «Я восхищаюсь способностью жизни драматизировать происходящее»

В конце ноября в интернет-издательстве Ridero вышел сборник эссе писательницы из Абхазии Надежды Венедиктовой «Цезарь и Венедиктова. Культурологические раскопки». Появилась книга в импринте российского литературного агента Натальи Рубановой.

Надежда Венедиктова известна в Абхазии как журналист и литератор. Российский читатель знаком с ее творчеством по страницам журнала «Знамя», где публикуются произведения автора из Сухума.

«Цезарь и Венедиктова» – это сборник эссе. Часть из них, «Маргинал», «Жизнь как автор» и давшее название книге «Цезарь и Венедиктова», были уже не раз опубликованы. Их дополняет цикл заметок «Страсти по Европе», ранее не издававшееся произведение, которое Надежда Венедиктова закончила летом этого года.

Писательница дала краткое описание каждому произведению из своего сборника: «В этой книге четыре вещи. Первая вещь – «Страсти по Европе». Это не путевые заметки, а попытка передать мое личное восприятие самой европейской цивилизации. Разумеется, я описываю какие-то конкретные случаи, но перемежаю их размышлениями о самом европейском феномене. Следующая вещь «Цезарь и Венедиктова» интересна тем, что я пытаюсь понять, кто испытывает от жизни большее наслаждение, художник или политик. Я выбрала Цезаря, поскольку это такая фигуру, которая уже две тысячи лет живет в человеческой истории и не теряет своей свежести. Третья вещь – «Маргинал». Это попытка передать специфику моего личного существования между разными цивилизациями. Ну и последняя вещь «Жизнь как автор». Я назвала ее роман-полдень. Эта вещь позволила мне дерзко приколоться к самой жизни. Я восхищаюсь способностью жизни драматизировать происходящее. Ни один автор не способен соперничать с ней в этом отношении».

Автором послесловия к книге стал российский писатель Анатолий Ким «Надежда Венедиктова написала удивительные книги самой высшей пробы, но о них ничего не надо писать – их надо читать, дивясь на их примере тому, как отдельный человек может быть равен и равносилен всему остальному человеческому миру».

Интернет-издательство Ridero дает любому автору полную свободу действий – ты можешь сам подготовить книгу, включая ее макетирование, и Ridero издаст ее за 990 рублей в онлайн-варианте. Если хочешь бумажную копию, платишь дополнительно, и тираж тебе высылают. За семь лет Ridero выпустило более 80 тысяч книг. В таком потоке литературы читателю разобраться не так-то просто, и Ridero нашло выход, создав импринт (особое подразделение издательства, под которым оно выпускает некоторые из своих изданий) «Литературное бюро Натальи Рубановой». Наталья Рубанова – русский писатель, литературный агент и консультант по литературному письму. Она сотрудничает с издательствами и продюсирует книжные проекты.

В импринте Натальи Рубановой и вышла книга «Цезарь и Венедиктова». Автор сборника эссе рассказала о работе интернет-издательства с литагентом:

«Со временем у Ridero, видимо, появились некие художественные амбиции, и они решили выделить из этого безбрежного потока издаваемой литературы какой-то сегмент, скажем так, более качественной литературы. Они обратились с предложением к Наталье Рубановой создать свой импринт в рамках Ridero и дали ей, что называется, полный карт-бланш. За два года она выбрала только 12 авторов. Кстати, я ее последний, двенадцатый автор. Она полагается только на свой вкус, и это очень напоминает мне знаменитых коллекционеров прошлого, которые создавали коллекции художественных произведений (статуй, полотен и так далее), полагаясь именно на свой вкус, на свой нюх. Их коллекции легли в основу многих музеев, поэтому можно предположить, что такие явления, как импринт Натальи Рубановой, сыграют какую-то существенную роль, потому что на самом деле читателю очень сложно разобраться в том безбрежном море издаваемой литературы, которое происходит в настоящие дни».

Печатную версию «Цезаря и Венедиктовой» можно найти на сайте интернет-издательства. Если вы любитель читать на экране какого-нибудь гаджета, то сборника эссе можно скачать бесплатно (такова воля автора) на любом из популярных сайтов, где распространяются электронные книги.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия