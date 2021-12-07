Провластные и оппозиционные силы Абхазии апеллируют к Генпрокуратуре

В абхазском обществе кто-то реагирует на возникающие время от времени обмены заявлениями, комментариями и обращениями представителей двух основных политических лагерей страны довольно раздраженно: «Как они надоели своей бесконечной писаниной, где обычно предсказуемы все их аргументы!» Другие на это возражают: пусть уж лучше соревнуются в эпистолярном жанре, чем выводят своих сторонников на улицы и площади или задействуют в соцсетях анонимных «бойцов невидимого фронта», охочих до оскорблений и унижений лидеров противной стороны…

На днях случился очередной такой обмен публичными эпистолами. Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов (новая, недавно возникшая организация) обратился к народу с критикой выступления президента Аслана Бжания, обвинив его в «дележе суверенитета» и «продаже страны». Ветераны привели цитату из выступления президента на встрече с представителями научной и творческой интеллигенции 22 ноября:

«Интеграционные процессы – это то, что можно назвать по-другому: не абсолютным суверенитетом. Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, и в этом я не вижу никакой трагедии, мы этим по сути поделились: вопросы внешней политики, рублевая зона… В вопросах обороны и безопасности кое-что сделано уже, надо сделать еще больше… Я вижу в этом только плюсы, потому что дорогое это, неподъемное для нас мероприятие – содержать современные вооруженные силы…». «Не для того гибли наши товарищи, чтобы сегодня осуществлялись под руководством тех, кто не воевал, «интеграционные процессы» с каким бы то ни было другим государством. Российская Федерация является нашим стратегическим партнером, дружественным государством. У нее есть геополитические интересы, и в этом мы поддерживаем нашего партнера. Но мы не думаем, что Россия нуждается в нашем суверенитете для защиты своего суверенитета. И ни о какой интеграции (интеграция – процесс объединения частей в целое) речи быть не может», – говорится в обращении ветеранов.

2 декабря администрация президента Абхазии Аслана Бжания прокомментировала обращение Объединенного Совета, отметив, что политическая борьба не должна строиться на спекуляциях:

«Это недостойно, во-первых. Во-вторых, при анализе ситуации может обнаружиться соучастие инициаторов политических качелей в первопричинах существующих проблем. Всегда полезно задавать конструктивный тон дискуссиям по любым жизненно важным вопросам», – говорится в сообщении администрации.

В своем комментарии администрация президента привела полную цитату Аслана Бжания, в которой говорится об условиях Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией, подписанном в 2014 году при президенте Рауле Хаджимба, и о том, что абхазская сторона выполнила не все свои обязательства по договору. Так, согласно договору, России переданы права охраны границ Абхазии, содержание большей части правоохранительной системы за счет прямого финансирования, содержание значительной части работников бюджетной сферы за счет софинансирования, формирование бюджета страны наполовину за счет российской финансовой помощи, использование рубля в качестве официальной и единственной валюты; по просьбе абхазской стороны в республике находится российская военная база. Отметив, что Аслан Бжания лишь констатировал реальное положение вещей, в администрации добавили:

«И, исходя из причин, по которым суверенное абхазское государство не в состоянии в настоящее время самостоятельно в полной мере обеспечить охрану своих границ, из экономического положения страны, которое не позволило по разным причинам построить абсолютно суверенное абхазское государство, президент считает необходимым тесно сотрудничать с единственным нашим стратегическим союзником – Российской Федерацией, и поддерживать интеграцию в тех сферах, в которых Республика Абхазия не в состоянии самостоятельно добиться состояния, которое определяется как самодостаточное государство».

А вчера на сайте провластной политической партии «Амцахара» появились тексты двух заявлений, принятых на заседании политсовета партии в конце минувшей недели. В обоих дается ответ на «массированную атаку» оппозиции по «дискредитации нынешних властей». В одном из них сказано:

«Нас, как членов партии «Амцахара», костяк которой составляют ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., возмущает и оскорбляет непрекращающееся обвинение главы государства в дезертирстве. Мы неоднократно публично озвучивали факты его участия в войне, в том числе документально. Подобное мы, ветераны-амцахаровцы, не приемлем, и мы никогда не позволили бы себе поддержать человека, не подчинившегося во время войны приказу Главнокомандующего. Требуем прекратить клевету и публичные оскорбления в адрес президента Аслана Бжания и руководства страны, в противном случае нам придется также публично озвучить «героические подвиги» тех, кто, используя статус ветерана, и тех, кто боится быть привлеченным к ответственности за совершенные различного рода преступления, пытается навести смуту, а все промахи и ошибки, провальную работу прошлых властей списать на счет полуторагодичного правления сменившей их власти».

В том же заявлении речь заходит и на другую тему:

«Сегодня в соцсетях было распространено обращение одного из лидеров оппозиции Кана Кварчия, в котором он прямо призывает к вооруженному противостоянию. Категорически не приемлем подобные действия представителей оппозиции и обращаемся к Генеральной прокуратуре с требованием возбудить уголовные дела против Кана Кварчия и других причастных к антиконституционным призывам оппозиционеров и привлечь их к ответственности. Также нами принято решение выйти к президенту Аслану Бжания с предложением обратиться в Генеральную прокуратуру и суд с иском о клевете, оскорблении чести и достоинства в свой адрес и оскорблении самого государства».

Лидеры оппозиционного Народно-патриотического союза мгновенно отреагировали, распространив видео, на котором они сидят за столом буквой «П» на фоне большой фотографии первого президента Абхазии на стене, а представитель общественной организации «Аидгылара» Лаша Шамба зачитывает текст заявления НПСА:

«Мы безмерно благодарны провластной ныне политической партии «Амцахара» за стремление напомнить нам, ветеранам и гражданам Абхазии, политические традиции недавнего прошлого: массированная информационная атака по дискредитации властей, распространение информации с явными признаками агрессии, проявление неуважения к главе республики как к символу государственности, унижение общества и государства в целом – не что иное, как подробное пошаговое описание формулы действий недавней оппозиции, ядром которой является политическая партия «Амцахара», сегодня трансформировавшаяся в партию власти «с государственным мышлением». Необходимо напомнить нашим оппонентам про их неоднократные политические действия, выходящие за рамки конституционного поля, такие как: попытка идеологического надлома роли первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба в деле строительства суверенного и независимого абхазского государства…»

И далее в заявлении перечисляются многочисленные обвинения со стороны НПСА в адрес «Амцахара» за минувшие два десятка лет, вплоть до следующего:

«Призывы сжечь президента Рауля Хаджимба в его кабинете сопредседателем партии «Амцахара».

Заявление завершается так:

«Исходя из изложенного, с учетом отсутствия срока давности, по всем вышеперечисленным неправовым действиям экс-оппозиции, обращаемся к генеральному прокурору Республики Абхазия Адгуру Нугзаровичу Агрба с требованием проведения процессуальных проверок на предмет наличия признаков состава преступлений и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности с Конституцией и действующим законодательством. Одновременно заявляем, что требование партии «Амцахара» о привлечении к ответственности одного из лидеров Народно-патриотического союза Абхазии Кана Валерьевича Кварчия и иных граждан, в том числе и депутатов парламента, является очередным фактом попытки политического преследования со стороны действующей власти. Предостерегаем руководство Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания воздержаться от провокационных политически мотивированных неправовых действий, несущих прямую угрозу абхазской государственности. В случае развития событий по крайне негативному сценарию вся ответственность в полном объеме будет возложена на гаранта Конституции президента Аслана Бжания».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия