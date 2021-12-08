Президент Грузии поздравила Олафа Шольца с избранием канцлером Германии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца с избранием канцлером ФРГ. Об этом она написала в своем официальном микроблоге Twitter.

«Я искренне поздравляю и желаю успехов Олафу Шольцу, который приступил к обязанностям канцлера Германии. Я с нетерпением жду возможности работать с вами для дальнейшего укрепления наших связей и укрепления непоколебимого пути Грузии к европейской интеграции».

В Twitter Саломе Зурабишвили высказалась и о бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель.

«Для меня было честью работать с Ангелой Меркель в те годы, когда она исполняла обязанности канцлера, годы, когда связи между Грузией и Германией росли в геометрической прогрессии. Мы будем помнить ее роль в укреплении Европы, и я надеюсь, что она и продолжит вдохновлять следующие поколения женщин-лидеров в Европе».

Сегодня, 8 декабря, Бундестаг утвердил новое правительство Германии, сообщает SOVA. Новым канцлером стал социалист Олаф Шольц. Это правительство сменило кабинет Ангелы Меркель, которая четыре раза приводила свою партию, Христианско-демократический союз, к победе на выборах. В последних выборах Бундестага в конце сентября Меркель не участвовала. Еще три года назад она объявила, что в 2021-м уйдет на покой – и ее партия проиграла.