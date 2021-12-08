Пашинян сообщил о предстоящей встрече формата «3+3» или «3+2»

Представитель Армении в ближайшие дни примет участие в предварительном заседании регионального формата «3+3» на уровне заместителей глав МИД. Об этом в парламенте Армении заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«В ближайшие дни, если не ошибаюсь 10 декабря, состоится предварительное заседание формата «3+3» или «3+2» в формате заместителей глав МИД, и Республика Армения примет участие на уровне заместителя министра иностранных дел. На этом заседании будут обсуждаться дальнейшие действия, и продолжение будет зависеть от результатов этого обсуждения», - сказал он.

Предположительно, говоря о формате «3+2», Пашинян имел в виду Армению, Азербайджан, Россию, Турцию и Армению. Представители Грузии не раз заявляли, что не планируют участия в данной региональной платформе.

Никол Пашинян в парламенте вновь подчеркнул, что армянская сторона может быть заинтересована в формате «3+3», если выяснится, что на этих площадках не будут обсуждаться вопросы, которые Ереван обсуждает в других форматах. По его словам, Армения обсуждала этот вопрос с российскими партнерами, и они разделяют эту точку зрения, пишет Armenia today.