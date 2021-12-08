Коронавирус в Абхазии: 129 новых случаев заражения, 3 человека скончались

Возможность отправки американских войск для защиты Украины в случае российского вторжения не рассматривается, так как эта страна не является государством-членом НАТО, заявил президент США Джо Байден.

«Идея того, что Соединенные Штаты будут в одностороннем порядке использовать силу, чтобы противостоять российскому вторжению на Украину, прямо сейчас не рассматривается. У нас есть моральное обязательство и юридическое обязательство перед нашими союзниками по НАТО, в соответствии с пятой статьей договора. Но это обязательство не распространяется на Украину», - заявил Байден, отвечая в среду на вопросы журналистов у Белого дома. Одновременно, как сказал Байден, он четко обозначил готовность Соединенных Штатов обеспечить оборонные возможности Украины.

Байден коснулся и состоявшегося днем ранее, 7 декабря, своего двухчасового телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. По словам главы американской администрации, он ясно дал понять Путину, что если Россия начнет операцию против Украины, она столкнется с такими экономическими последствиями, каких не было прежде. И, как подчеркнул Байден, он уверен, что Путин «воспринял это послание».

Владимир Путин в среду также прокомментировал телефонную беседу с Джо Байденом, упомянув, среди прочего, обеспокоенность Москвы возможным членством Украины в Североатлантическом Союзе. «Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», – подчеркнул Владимир Путин.

Джо Байден анонсировал в среду встречи на высоком уровне с участием России и, по меньшей мере, четырех крупных союзников США по НАТО, на которых будут обсуждаться опасения российской стороны, связанные с западным военно-политическим блоком, а также меры по снижению напряженности на «восточном фланге». Как сказал Байден, он надеется уже к пятнице сообщить о контактах в таком формате.

В Белом доме после беседы лидеров США и России во вторник отметили, что Байден во время разговора не пошел на уступки по вопросу о расширении НАТО на восток. При этом в администрации США указали, что готовы обсуждать с Москвой темы, вызывающие беспокойство.

Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной десятки тысяч своих военнослужащих. Москва категорически отрицает предположения, что она готовит вторжение на Украину. На этом фоне США сообщали о планах поставить Киеву больше вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».