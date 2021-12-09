Что изменит появление холдинга «Апснымедиа»?

Газеты «Апсны» и «Республика Абхазия», а также информагентство «Апсныпресс» объединены в республиканское государственное учреждение (РГУ) «Апснымедиа».

Вчера коллективам двух государственных газет и информационного агентства представили генерального директора РГУ «Апснымедиа» Роберта Джопуа, которого многие в Абхазии помнят по работе корреспондентом на Абхазском телевидении, а затем в пресс-службе МЧС республики. Коллективы собрались в одном из помещений «Апсныпресс». Заместитель руководителя аппарата кабмина РА Кристиан Бжания рассказал:

«Мы долго думали над тем, как изменить сложившуюся и в финансовом, и в хозяйственном отношениях ситуацию в редакциях государственных СМИ. И понимали, что необходимо изменить подходы к изданию главных государственных газет, думали над тем, как сделать их привлекательнее, и всегда упирались в одну и ту же точку, одну и ту же проблему. Она заключалась в том, что вроде бы все государственные СМИ по своему статусу одинаковые, но в то же время их финансирование как бы не коррелируется, и у них разное финансовое положение. Две газеты – главные республиканские, но у одной одно материальное положение, у другой другое материальное положение. И что совсем уж не допустимо, в каком-то статусе «падчерицы» оказалось единственное наше государственное информационное агентство. Время требует изменения работы газет, их внешнего вида, расширения круга читателей. Поэтому мы пришли к консолидированному решению на данном этапе объединить имущественный комплекс всех наших государственных редакций под управлением РГУ «Апснымедиа», чтобы делегировать ему все вопросы, связанные с финансовым и техническим обеспечением деятельности редакций газет и информационного агентства. Чтобы все коллективы сосредоточились на своей основной задаче – заниматься творчеством».

Кристиан Бжания сказал и о том, что со временем «Апснымедиа» будет располагаться в новом помещении в центре города. Речь идет о ремонте помещений в здании бывшей телефонной станции на проспекте Аиааира и оснащении новым оборудованием. Вместе с редакциями газет и «Апсныпресс» туда планируется перевести, и типографию. «Пока все эти вопросы не будут решены и помещения не отремонтированы, вы будете работать там, где находитесь сейчас», – добавил Бжания. Уже четверть века все названные СМИ размещаются рядом друг с другом в одном крыле здания кабмина по улице Званба, 9.

Председатель госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш сообщил, что комитет приобретет новую машину для редакций двух газет, чтобы доставлять тиражи номеров в районы страны, и постарается сделать это до конца текущего года. Он также сказал:

«Я не вторгаюсь в редакционную деятельность ваших изданий, но, как руководителя комитета, наделенного полномочиями собственника созданного РГУ, мои пожелания – наладить очень строгую финансовую дисциплину. Вот те проблемы, которые у нас есть… Я думаю, что какую-то часть этих проблем – в наведении финансовой дисциплины – это позволит решить. И мы вместе с вами будем обивать пороги наших руководителей и просить об улучшении материально-технического обеспечения».

Гендиректор РГУ «Апснымедиа» Роберт Джопуа отметил:

«С большинством из присутствующих знаком долгие годы, и, соответственно, я уверен в том, что совместными усилиями мы сделаем все возможное, чтобы две газеты и информагентство работали в ногу со временем. Я понимаю, что в современном мире газетам трудно конкурировать в информационном поле с электронными средствами массовой информации, но нужно делать все, чтобы эту проблему решать. Мы надеемся на помощь государства в реализации задуманных идей и решении проблем».

Кристиан Бжания и Беслан Халваш ответили на вопросы журналистов, касающиеся основных функций нового холдинга, назначения и отстранения от должности главных редакторов, кадровых вопросов, штатного расписания, заработных плат и другого.

Надо сказать, что идея создания подобного холдинга государственных СМИ Абхазии не нова. Она обсуждалась еще при президентстве Александра Анкваба, почти десять лет назад. Мы коснулись этого в сегодняшнем разговоре с директором ГИА «Апсныпресс» Мананой Гургулия. Она вспоминает:

«Да, была такая идея – создания медиа-холдинга и объединения в нем четырех государственных СМИ.

– А четвертое – это какое?

– АГТРК. Была такая идея, но она тогда не была развернута, проговорена, как-то вот так витала».

Сперва в этом году распространился слух, что все три объединившиеся в холдинг СМИ разместят в будущем в отремонтированном, ныне заброшенном здании по улице Абазинской, неподалеку от стадиона «Динамо», но сотрудники этих СМИ дружно воспротивились такому решению. Что касается перемещения «Апснымедиа» в здание бывшей телефонной станции по проспекту Аиааира (прежде – Мира), то тут Манана Гургулия говорит:

«Переселяться вот сюда, на проспект Мира, – ну, на два квартала дальше. Я не знаю, я нигде не читала такого решения, но сказали, что вот это здание бывшего междугороднего переговорного телефонного пункта «Абхазсвязи», высокое такое, приобретает статус здания кабинета министров №4. И начнется там ремонт одного из этажей, я так поняла, что второго, и там разместят наши три редакции».

Конечно, она не в восторге от перспективы покидать «насиженное» место, где у ГИА все отлажено, но государственная дисциплина есть государственная дисциплина. А за освобождение ее от финансово-хозяйственных забот – только спасибо.

У абхазского блогера Тенгиза Джопуа, который часто выступает на «Эхе Кавказа» с экспертным мнением, естественно, свой взгляд на происходящее:

«Насчет объективности государственных изданий, вообще средств массовой информации, находящихся под контролем государства… честно говоря, никакой объективности тут нет. Просто ее нет, не существует. И это при каждой политической команде, это так. Но это ненормально, мне кажется. Все равно же финансирует их все общество. Иметь объективную, с разных точек зрения информацию очень важно. А то, что они объединились… честно говоря, ничего определенного тут сказать не могу, будет от этого работа лучше или хуже… Мне кажется, что просто там ничего не изменится, все равно информация будет подаваться в той плоскости, в которой это будет выгодно органам государственной власти. В этом я почему-то не сомневаюсь... Вообще, печатная продукция на бумажных носителях, газеты, журналы, она сейчас теряет свою прежнюю актуальность. Даже, в принципе, и телевидение теряет, потому что люди переходят на онлайн-платформы новостные, в интернете новости постоянно смотрят, в социальных сетях».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия