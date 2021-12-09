Обзор абхазской прессы

Журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте «Асаркьа» призвала абхазское общество консолидироваться и осознавать ответственность каждого за общее благополучие.

«События последних двух месяцев держат наше общество в постоянном раздрае. Из-за этого возникают неадекватные реакции с обеих сторон. К сожалению, не вижу ни с одной стороны желания остановиться и попробовать оценить ситуацию объективно. А ведь есть явная необходимость именно в этом. Предлагаю взять тайм-аут до середины января и сосредоточиться на нормальных человеческих радостях. Давайте проведем предновогодние недели не только в предпраздничной суете, но и попытаемся очистить свои души и сознание от взаимной злобы и раздражения. Мы уже довели внутреннюю атмосферу нашей маленькой страны до точки кипения, которая обрела самодовлеющее значение и кипит уже почти без наших дополнительных усилий. Теперь уже она провоцирует многих на дальнейшие страсти», – написала журналист.

Большая часть общества, по ее словам, уже не верит никому и видит во всех политических телодвижениях только обостренную борьбу за обладание ресурсами. А регулярные перебои с электричеством и водой предельно обостряют недовольство людей. «Майнинги должны быть остановлены, иначе с возможным резким похолоданием недостаток электроэнергии станет настолько ощутимым, что начнут стрелять не только по «Черноморэнерго». Если у владельцев крупных криптоферм нет совести, на них надо воздействовать законными методами», – предложила Надежда Венедиктова.

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Журналист Низфа Аршба на своей странице Facebook написала пост о том, что правоохранительные органы Абхазии всерьез «заинтересовались» ее публикациями, из-за чего она попала в некий перечень людей, находящихся в «разработке». «В скором времени правоохранители вроде как собираются пожаловать в мой дом с обыском. Обвинять меня планируется в ведении анонимных страниц и в связи с прозападными, прогрузинскими СМИ и спецслужбами. Противиться обыску не буду. Настоятельно прошу лишь, чтобы правоохранители, планирующие посетить мое скромное жилище, подготовили все документы в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Вам хорошо известно, что некая лингвистическая экспертиза и рапорт следователя не являются достаточными, а главное – законными основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Если вы придете только с этим, ничего отдавать вам добровольно я не буду! Имею на это законное право! Что касается самого обвинения, ради которого по мне ведется «разработка». Причастность к анонимным страницам будут «шить» не мне первой, и, скажем так, это «грязное дело» уже становится некой малопристойной модой. А вот второе обвинение расцениваю как пощечину, оскорбление чести и достоинства!» – написала Низфа Аршба.

Она официально заявила, что никогда не имела никаких отношений ни с грузинскими СМИ, ни с грузинскими спецслужбами.

«Никогда в жизни не подумала бы, что мое собственное государство может вот так непристойно, без зазрения совести «шить» дело о предательстве интересов родины, фактически государственной измене из-за публикаций и высказанных мной мыслей. Мне лишь стыдно, что в попытке выполнить чей-то «заказ» или чье-то «пожелание» вы готовы размениваться честью и репутацией пусть и ненавистного вам, но все же своего гражданина», – заключила Низфа Аршба.

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Теме анонимов посвящен пост в Facebook общественного деятеля, блогера Тенгиза Джопуа. На своей странице в соцсети он написал, что битва с анонимами ему напоминает работу с иностранными лазутчиками. «Для чужих – они шпионы, для своих – герои разведчики. Первых – к стене, вторых – к наградам. Анонимы – это одно из средств современной политической борьбы, которым все стороны пользовались как их душе было угодно. Обе стороны не гнушались развертывать и финансировать целые отделения анонимных «трепал». Отделения путем размножения аккаунтов превращались во взводы, роты и батальоны орков у мониторов. Любите кататься, любите и саночки возить. Не надо было настолько низко опускаться в политическом противостоянии и проплачивать или поддерживать такую омерзительную и отвратительную деятельность. Платили, нравилось, что писали, рукоплескали и восхваляли «тайных» героев всякой клеветнической дряни? Ловите горячий привет от их коллег по ту сторону политического фронта», – написал Тенгиз Джопуа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия