10 лет со «снежной революции»

9 декабря 2011 года югоосетинский президент Эдуард Кокойты объявил о своей отставке. Это произошло на переговорах с лидерами «снежной революции» во главе с победившей на президентских выборах Аллой Джиоевой при посредничестве представителя Кремля Сергея Винокурова. Те события многие эксперты называют временем надежд. Суждено ли было им сбыться?

Морозная зима 2011 года. «Кокойты фандараст!» скандировали протестующие у Дома правительства в Цхинвале. Они кричали «уходи» эпохе, которую он олицетворял и которая, как они считали, полностью себя исчерпала, закончилась.

Если до августа 2008 года авторитарное управление оправдывалось военным единоначалием, то после наступления прочного мира уже никто не видел причин для пролонгации режима единоличного правления или «президентской монархии», как назовут ее позже… Люди требовали перемен, они хотели большего уважения со стороны государства.

9 декабря 2011 года в интервью «Эху Кавказа» в ту пору спикер парламента Станислав Кочиев так охарактеризовал причины политического кризиса и непременные условия выхода из него:

«Я призвал президента и его окружение уйти в отставку как раздражающий народ фактор… Наше общество давно нездоровое и требует лечения, и, главное – очень быстрого и эффективного лечения. Будь по-другому, не произошло бы того, что сегодня у нас происходит. У нас не сложилась политическая структура общества, у нас не складываются демократические институты, и виновата в этом власть».

Через десять лет «Эхо Кавказа» спросило Станислава Яковлевича, что, по его мнению, изменилось за эти годы:

«Изменения есть, но недостаточные. Это раздражает народ, который ждет куда более ощутимых перемен. Властям прежде всего нужно подумать над тем, как изменить такое положение. Это все болезни становления. Это фаза на пути развития общества, но, я думаю, она слишком затянулась. Болезнь становления должна носить промежуточный характер, но у нас, к сожалению, она стала системной.

– Чего не хватает?

– Не хватает доброй воли, мотивации у руководства республики. Не хватает умения находить общий язык с населением и вместе работать на созидание общества, на развитие. У нас, как и на остальном постсоветском пространстве, когда какая-то команда захватывает власть, она всеми фибрами души пытается ее удержать и не допустить, чтобы кто-то на нее покусился.

– Ваша бюрократия мнит себя как российская?

– У нас об этом так говорят: что хочет большая сноха, то хочет и маленькая».

В самом деле, не видно, чтобы кто-то откликнулся на запрос десятилетней давности. За это время местные чекисты прихлопнули последние НПО. Силовое давление на общество никуда не делось, Госохрана по-прежнему кошмарит население, следствие шьет липовые дела в отношении неугодных, а силовики, как и раньше, бьют людей, причем в последнее время даже насмерть, чего раньше не было. С избирательными правами стало даже хуже, чем 10 лет назад.

По мнению депутата парламента первого созыва общественника Тимура Цхурбати, единственное, чему научились чиновника, – это осваивать российские транши и просить повышения пенсий и зарплат бюджетникам. Что до качества государства, то оно почти не изменилось. Тимур Цхурбати считает, что ответственно за это само общество:

«Мы – подданые в своей республике, но не граждане. Мы забыли, что мы свободное общество и отвечаем сами за себя. Забыли, что надо самим строить свою республику. Даже в маленькой Южной Осетии времен царской России какая-то фамилия могла объявить персональную войну российскому царю. Есть такая фамилия – Тотоевы. Их чем-то обидели, и они подняли бунт. Думаешь, их было много? Тридцать с чем-то человек. Их окружили, они заперлись в башне. Им предложили сдаться: «Вы же понимаете, что проиграете». «Понимаем, – ответили они, – но мы ведь достойно умрем». Это великие слова. Люди ради свободы, ради того, чтобы не склонять голову, готовы были умереть. Сейчас такого нет. Исчезло умение принимать ответственность за себя.

– Почему исчезла ответственность за себя?

– 70 лет советской власти ее убили, война немного приподняла, но потом опять зарыли при содействии российской экономической помощи. Идут российские транши, и их больше ничего не волнует. Министру экономики не надо думать об экономике. Бибилову тоже не очень население нужно. Президент заключает договоры, награждает… Дима куда-то в Италию поехал (это наш МИД). Это такой праздный образ жизни. Нет чтобы делом заняться. Не то что не хотят – не умеют. Они не видели, какие возможности дает суверенитет, и не хотят слышать тех, кто это видел».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия