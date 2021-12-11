Грузинский «вор в законе» Леван Хавтаси (Лазаре) задержан в Греции

Грузинский «вор в законе» Леван Хавтаси (Лазаре) задержан в Афинах. Об этом сообщают греческие СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Согласно распространившейся информации, 37-летнему Хавтаси вменяются в вину кражи и ограбления. По данным греческих правоохранителей, он был лидером преступной группировки, которая с лета 2020 года совершила серию краж со взломом в районах Аттики, Халкиды и Лутраки. Установлено, что информаторами членов группировки чаще всего становилась прислуга. При этом преступники разработали «безопасную» схему вывода своих доходов за границу.

Задержать Хавтаси удалось по итогам расследования, продолжавшегося несколько недель. «Лазаре» использовал поддельные документы, выданные в Грузии. Идентифицировать «вора в законе» удалось по отпечаткам пальцам из базы данных. Как уточняется, начиная с 2011 года он становился фигурантом дел о грабежах и кражах в Афинах, Пирее, Халкиде, Лутракионе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В 2016 году грузинского «вора в законе» уже судили в Греции по обвинению в грабежах и членстве в ОПГ. Тогда Хавтиси заочно приговорили к лишению свободы.