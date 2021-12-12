В Варшаве прошла акция в поддержку мигрантов на границе с Польшей

В субботу, 11 декабря, в Варшаве прошла акция «Ни один человек не может быть нелегальным». Около полутысячи человек вышли на улицу в поддержку мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Активисты держали плакаты «Человек человеку человек», «Место детей не в лесу», «Откройте границу!». Люди принесли с собой также спасательные одеяла золотистого и серебристого цвета, которые отражают свет и аккумулируют тепло. Такими одеялами укрываются мигранты, ночующие в морозную погоду в лесу. В центре Варшавы артисты вывесили портреты известных поляков, таких как Фридерик Шопен или Адам Мицкевич, укутанных в такие одеяла и надписью: «Они тоже были беженцами».

Из-за коронавирусных ограничений организаторы разделили собравшихся на три отдельных колоны, которые двигались в сопровождении полицейских от Министерства внутренних дел и администрации Польши до Сейма – нижней палаты парламента.

Организаторы предлагали всем желающим чай, а также раздавали открытки, которые можно было отправить активистам и людям.

Организаторы акции, поблагодарили медиков, помогающих мигрантам. Также они говорили о последних трагических случаях. Например, 8 декабря полиция Подляского воеводства сообщила, что на границе нашли труп мигранта из Нигерии.

Также активисты вспомнили о четырехлетней дочери мигрантов из Ирака. Ее родители были возвращены польскими пограничниками на белорусскую сторону, а девочка потерялась в лесу на польской стороне. До сих пор неизвестно, где она находится.

Как пишет Gazeta Wyborcza, c лета жертвами кризиса стали уже более десяти человек, но точное число неизвестно. Правозащитники и активисты опасаются, что в ближайшее время число смертей может возрасти из-за сильных морозов.

Организаторы акции и собравшиеся потребовали немедленного создания гуманитарного моста, допуска журналистов на границу для освещения событий и оказания медицинской помощи мигрантам на приграничной территории. Сейчас там введён временный запрет на пребывание в этой зоне, и журналистов и правозащитников не пускают.