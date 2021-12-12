Фигуристка Анастасия Губанова одержала первую победу в пользу Грузии

Гражданские активисты провели протестную акцию у фешенебельного отеля в кахетинском поселке Цинандали, где проходила встреча членов правящей партии «Грузинская мечта». Митинг организовало движение «Для Грузии», связанное с крупнейшей оппозиционной силой страны «Единое национальное движение».

Как заявляют активисты, накануне в местной гостинице сети Radisson для съехавшихся со всей страны членов «Грузинской мечты» было организовано грандиозное застолье. По их информации, в целом его участниками стали до 450 человек. Они также заявляют, что вечеринка обошлась примерно в 500 тысяч лари (более 161 тысячи долларов) и эти деньги выделили из бюджета.

«Кутеж одного человека обходится в 670 лари в то время, когда в стране голодает столько детей. Страна рушится, а они едят на полмиллиона лари», - сказал журналистам активист Лаша Хускивадзе.

Около двух десятков демонстрантов собрались в Цинандали сегодня утром. На территорию отеля их не допустила полиция и охрана. Никто из членов партии власти не решился выйти к активистам и ответить на их претензии. Когда представители «Грузинской мечты» начали покидать гостиницу, протестующие встретили их шумом. Все участники держали плакаты, в том числе в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Как известно, одно из дел, по которому проходит Саакашвили касается растраты бюджетных средств в крупных размерах.

По информации грузинской службы Радио Свобода, в течение двух дней в Цинандали находились представители парламентского большинства, новоизбранные мэры от «Грузинской мечты» и депутаты сакребуло. Накануне лидер большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что целью их встречи было обсуждение проблем в муниципалитетах, и что на организацию митинга были потрачены деньги из партийного бюджета.