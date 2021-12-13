Азербайджанский оппозиционный активист перешёл на сухую голодовку

Азербайджанский активист Салех Рустамли на 38-е сутки голодовки отказался также и от воды, сообщил в понедельник его адвокат Бахруз Байрамов.

Как пишет агентство Turan, адвокат посетил Рустамли в лечебном учреждении Пенитенциарной службы. По его словам, общение с Рустамли продолжалось 3-4 минуты.

«Салех мне сказал, что не может более терпеть боли и переходит к сухой голодовке, чтобы его мучения кончились», – сказал адвокат.

Он выразил тревогу за жизнь Рустамли, поскольку сухая голодовка может стать причиной комы.

«Я настоятельно просил не отказываться от воды, но он сказал, что его решение твердо и он начал сухую голодовку», – сказал адвокат.

Представитель оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамли с 1998 года проживал в России. Он был арестован в мае 2018 года в Азербайджане, сначала – по обвинению в хранении наркотиков. Тогда он заявил, что на протяжении 20 дней подвергался пыткам в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью. Позже были задержаны другие члены партии – Бабек Гасанов, Агиль Магеррамли и Руслан Насирли. Генпрокуратура и МВД обвинили задержанных в отмывании денег, обвинения по статье о наркотиках были сняты.

Норвежский Хельсинкский комитет призвал правительство Азербайджана немедленно освободить Рустамли. «Правительство не может продолжать несправедливое и необоснованное тюремное заключение Рустамли и наблюдать, как он медленно умирает в тюрьме», – говорится в заявлении правозащитников.

1 декабря азербайджанская полиция разогнала акцию в поддержку Салеха Рустамли.