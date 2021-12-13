Гурам Гумба: «Демократическая партия Абхазии сыграла свою роль»

8 декабря многие СМИ и пользователи соцсетей обращались к теме распада СССР, потому что именно в этот день 30 лет назад в белорусской правительственной резиденции «Вискули» в Беловежской пуще тогдашние первые лица России, Украины и Белоруссии подписали соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств. Впрочем, некоторые историки и политологи считают, что распад «шестой части земной суши» растянулся на весь декабрь 1991 года, называя при этом и другие даты. Так или иначе, но 8 декабря в мире отмечается много праздников, даже День просветления Будды, но только не распада СССР. А в России очень многие ностальгирующие по Стране Советов именуют то соглашение «Белорусским сговором».

«Эхо Кавказа» на протяжении нескольких месяцев в этом году осуществляло проект «СССР мертв, а мы еще нет», в ходе которого Вадим Дубнов взял интервью у восьми представителей стран Южного Кавказа, России, Украины. Среди них была и директор Центра гуманитарных программ в Абхазии Арда Инал-ипа, которая поделилась воспоминаниями об умонастроениях в республике конца восьмидесятых – начала девяностых годов прошлого века. В частности, ею была упомянута созданная в позднеперестроечные годы Демократическая партия Абхазии.

Получилось так, что эта партия, учредительный съезд которой состоялся 19 января 1991 года, не только не уцелела в политическом ландшафте Абхазии, но и мало кто помнит о ней. Можно сказать, что история деятельности Демократической партии – это белое пятно в новейшей истории Абхазии. Первый и последний председатель Демократической партии Абхазии известный абхазский историк, депутат абхазского парламента четвертого созыва Гурам Гумба начал свой рассказ о ней с того, как у него зародилась в 1990 году совместно с ныне покойными писателем Дауром Зантария и русским поэтом Александром Бардодымом идея создания этой партии:

«Мы с Дауром постоянно говорили… Ну, вот какое-то недовольство у нас было позицией, которая озвучивалась тогда Народным форумом Абхазии*, – с излишней осторожностью, оглядкой на Москву. И как-то у меня дома сидели я, Даур и Бардодым, втроем сидели во дворе, говорили на эту тему, и возникла идея создать такую организацию, которая более четко артикулировала бы интересы абхазского народа…

– Более четко – это как? Курс на независимость?

– Ну да…»

При этом Гумба подчеркнул, что говорит это не в упрек НФА «Айдгылара». Во-первых, политика – искусство возможного, во-вторых – все течет, все меняется. Тогда, в 1990-м, в СССР хоть уже и складывалась многопартийная система, появлялись разные партии, но правящей, конечно, оставалась КПСС. Форуму приходилось все это учитывать и действовать сообразно складывающейся обстановке. Но Гураму и его товарищам хотелось, чтобы в Абхазии и за ее пределами звучал и их голос – протестующий против власти совпартноменклатуры и более свободно, открыто говорящий о праве абхазов на создание, точнее – на восстановление собственного государства. Кто же поддержал тогда, больше тридцати лет назад, эту идею? Гурам Гумба говорит:

«Все документы партийные у меня дома лежали, во время войны грузинские гвардейцы дом ограбили, и все эти документы куда-то делись, ничего не осталось. Но я помню, что у нас коллективные члены партии были и индивидуальное членство было. Вот коллективные члены – это молодежная общественная организация «Аубла»… Возглавлял ее Батал Гунба…

– «Аубла» – это название древнего рода?

– Да, это жреческий род… Коллективным членом была организация «Нартаа» – гагрская организация, которой руководил Кехир-ипа Борис. Лева Гицба там был… Вот такие известные деятели национально-освободительного движения абхазского народа еще 70-80-х годов. Это сильная организация была – «Нартаа». Потом еще ткуарчальская организация, «Абрскил» называлась, тоже молодежная, руководителем был Гварамия. Из индивидуальных – Тамара Платоновна Шакрыл, она сразу же поддержала идею, активно участвовала во всех наших мероприятиях. Гулиа Жора, Смыр Лариса. На начальном этапе активное участие принимали Лакоба Станислав, Гулария Джон. Нателла Акаба…

– Именно ее я особо помню, когда мы собирались потом, после съезда, человек, правда, обычно пять-шесть. Но почему-то не помню, где…

– В институте у меня собирались, в АбНИИ».

Здание этого института во время войны, 22 октября 1992 года, в один день с Госархивом Абхазии было сожжено, на его месте сейчас ровная площадка. Может, поэтому из моей памяти словно стерто оказалось то место встреч активистов ДПА. Ну, а почему эта партия не сыграла в дальнейшем той роли, которую могла бы сыграть? Прежде всего, считает Гумба, потому что не хотелось дробить политические силы абхазского народа:

«По большому счету в Форуме настороженно отнеслись к созданию этой партии: раскол народа и так далее…»

Поэтому ДПА не стала отдельно выдвигать своих представителей осенью 1991 года кандидатами в депутаты Верховного Совета Абхазии. Затем, говорит Гумба, ему очень много пришлось выезжать за рубеж. После начала грузино-абхазской войны он стал представителем Республики Абхазия в Западной Европе и ООН, такую бумагу выдал ему Владислав Ардзинба. Но при этом, рассказывает Гурам Джотович, некоторые заявления он делал как председатель Демократической партии Абхазии, понимая, что далеко не все абхазское общество их поддерживает:

«Когда говорил такие вещи, как «коммунистическая империя», «мы в Абхазии боролись против коммунистической империи». Антисоветские заявления же это были. И когда я делал такие резкие заявления, это озвучивалось от имени Демократической партии Абхазии».

Мы вспомнили о нашумевшей в свое время, вышедшей в 1993 году в разгар грузино-абхазской войны книге Светланы Михайловны Червонной «Абхазия: посткоммунистическая Вандея», в которой она пыталась доказать, что право народов на самоопределение по отношению к абхазам неприменимо, и делала это виртуозно просто: ведь они представляют собой пятую колонну «против демократической независимой Грузии» и «работают на возрождение чудовища по имени СССР». А как быть с ДПА? Да никак. Такие «детали», мешавшие ей, ее не интересовали. Гурам Гумба добавил:

«Кстати, вот когда мое выступление во Дворце наций ООН в Женеве было (21 августа 19992), я сказал, что происходящее в Абхазии – это сговор Ельцина и Шеварднадзе, и по российскому телевидению это передали. А накануне вечером 20-го я позвонил в Голландию, Квадзба Заади, и спросил, сможет ли кто-то из абхазской диаспоры в европейских странах подъехать завтра, чтобы провести пикет с плакатом за вывод войск Госсовета Грузии из Абхазии. «Я, – говорит, – все понял». И сразу положил трубку. Я утром выхожу примерно так в полдевятого и вижу: группа стоит, на кавказцев похожих. Представляешь – 12 человек из Голландии, Германии, Франции, Швейцарии. Абхазы. С уже готовыми плакатами на английском, немецком языках: «Шеварднадзе – убийца абхазского народа».

Вспоминая об активистах Демпартии, Гумба сказал, что многие их них погибли на фронтах Отечественной войны народа Абхазии. И продолжил:

«Некоторые и сейчас активное участие принимают в общественно-политической жизни. Порой, когда встречаемся, говорят мне: «А давай возродим Демократическую партию!» Такое тоже есть. Например, Лева Гицба говорит: «Почему мы не продолжили после войны деятельность нашей партии?» И так далее».

* Народный форум Абхазии «Айдгылара» («Единение») – общественно-политическое движение, учредительный съезд которого состоялся ровно 33 года назад, 13 декабря 1988 года, ставившее своей целью отстаивание интересов абхазского народа. Первым руководителем НФА был избран народный писатель Абхазии Алексей Гогуа. Позднее его сменил историк Сергей Шамба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия