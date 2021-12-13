«Сейчас самое время, чтобы на действия России ответил Запад»

Украина обвиняет Россию в подготовке к крупномасштабной военной операции, а в Москве тем временем требуют от НАТО отказаться от планов по вступлению Украины в альянс. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, что думают об этих событиях пользователи социальных сетей.

– Следите ли вы за событиями, которые развиваются на украинско-российской границе?

Давид: Там действительно тяжелая ситуация, и, да, я постоянно слежу за новостями. Как нам сообщают, у границ Украины очень большое скопление российских сил. Но я не верю или просто не хочу верить, что это делается для начала новой войны. После пандемии весь мир находится перед серьезными вызовами, и хочется надеяться, что Россия понимает: начав военные действия, она обрушит свою экономику – это связано с очень серьезными затратами. Думаю, эта ситуация – предмет торговли, ведь мы помним, что Москва потребовала от Украины и Грузии отказаться от членства в НАТО. Наверное, просто пытаются укрепить таким образом свои позиции. Если Москва начнет полномасштабные действия, это вызовет серьезную дестабилизацию в самой России.

Котэ: Я думаю, что это очередная провокационная политика России. Вообще, Москва не делает ничего просто так, наверняка у этого шага тоже есть определенная цель. Мне кажется, что сейчас они сосредоточат там большое количество солдат и военной техники, затем начнутся провокации, и если Украина поведется на них, то Россия заявит, что планирует защищать права своих граждан. Это и станет предлогом, чтобы ввести войска на территорию соседнего государства, из-за чего, возможно, и начнутся военные действия.

Евгения: Текущая ситуация достаточно острая, но я не думаю, что у России есть планы вторжения в Украину, так как Россия понимает и не желает сопутствующих проблем.

Бачо: Начнем с того, что это – Россия, потому опасность в ее действиях всегда существует. Но пока все, что мы имеем, – это информация, которую нам предоставляют СМИ, у меня еще есть знакомые в Украине, и они говорят, что это похоже на запугивание. Там очень много тех, кто поддерживает Россию, и этот шаг – сосредоточение войск у границ, – попытка вызвать внутренние беспорядки, навеять страх на людей, усилить разногласия. В Москве понимают, что у них нет достаточных сил для вторжения в Украину. Такое открытое вторжение могло бы положить начало новой мировой войне. Россия знает, что весь мир пойдет против нее, если она допустит хоть одну ошибку, и вокруг нее я не вижу ни одного ее друга.

Кетеван: Риск того, что Россия вторгнется в Украину, конечно, существует, причем очень большой. Путин никак не может насытиться присвоением чужих земель. Думаю, сейчас самое время, чтобы на эти действия ответил Запад, иначе и Грузии ничего хорошего от сложившейся ситуации ждать не придется. Если мир останется безучастным, как это было в 2008-м, когда мы потеряли свои территории, то и часть территорий Украины отойдет в руки России, такой риск существует.

Ника: Естественно, очень возмутительно то, что происходит у границ с Украиной. Конечно, я слежу за событиями и переживаю. Но мне очень хочется верить, что Россия просто играет мышцами и не собирается идти на полномасштабные военные действия. В последнее время США и НАТО активировались и все чаще говорят о членстве Украины и ее поддержке. Мне кажется, что в Москве просто так реагируют на все эти заявления. Такое ведь было и раньше, насколько я помню, это не первый раз, когда Россия выводит свои войска на границу с Украиной.