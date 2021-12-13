Новости
Выборы в абхазский парламент состоятся 12 марта 2022 года
В соответствии с пунктом 15 статьи 53 Конституции самопровозглашенной республики Абхазия, статьей 7 и конституционного закона «О выборах депутатов Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия» президент Аслан Бжания подписал Указ о назначении парламентских выборов.
Выборы назначены на 12 марта 2022 года, сообщает пресс-служба президента.
Другие новости дня
Скончался режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев
В Москве умер режиссер Сергей Соловьев, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник. Ему было 77 лет. В январе прошлого года Соловьев пережил инсульт. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа, на его счету два десятка фильмов, в том числе трилогия «Сто дней после детства» (1975), «Спасатель» (1980), «Наследница по прямой» (1982), трилогия «Асса» (1987), «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» (1989), «Дом под звездным небом» (1991) и другие фильмы.
В 80-х режиссер входил в жюри Венецианского кинофестиваля. С 1985 года преподавал во ВГИКе.
Встреча лидеров Армении и Азербайджана запланирована на 14 декабря в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель завтра в Брюсселе проведет двусторонние встречи - сначала с премьер-министром Армении, а затем с президентом Азербайджана, после чего в тот же день вечером Пашинян и Алиев сядут за стол переговоров при посредничестве Мишеля. Об этом Радио Азатутюн сегодня на условиях анонимности сообщил один из высокопоставленных чиновников Евросоюза.
Согласно этому источнику, главный вопрос повестки дня переговоров - обеспечение атмосферы взаимного доверия между сторонами.
«Сейчас мы очень усердно работаем с нашими армянскими и азербайджанскими друзьями над теми мерами, которые могут больше укрепить доверие между ними, основываясь на очень успешном запуске прямого канала связи между министрами обороны при посредничестве президента Мишеля несколько недель назад», - сказал высокопоставленный европейский дипломат, выразив мнение, что «благодаря этой прямой связи уже удалось достичь определенной деэскалации существующей напряженности».
Говоря о завтрашней трехсторонней встрече, высокопоставленный дипломат уклонился от прогнозов по поводу результатов, подчеркнув, что обсуждения все еще продолжаются.
«В данный момент предстоит еще много работы. Как вы знаете, президент Совета особенно привержен поиску выхода из создавшейся напряженности, и эта заранее согласованная встреча является важным шагом вперед в этом направлении», - сказал Радио Азатутюн высокопоставленный европейский дипломат.
МИД: размещение флага Грузии на встрече формата «3+3» неприемлемо
Комитет по стратегическим коммуникациям МИД Грузии выступил с заявлением по поводу размещения грузинского флага на встрече в формате платформы «3+3» в Москве.
«Грузинская сторона неоднократно заявляла о своей четкой позиции в отношении регионального формата «3+3», что мы не рассматриваем возможность участия в этом формате. 10 декабря на встрече, состоявшейся в Москве, был представлен флаг Грузии, что, разумеется, для нас неприемлемо и на что мы отреагировали при помощи соответствующих дипломатических каналов», - заявили в МИД Грузии.
Отметим, что Тбилиси на встрече представлен не был, впрочем, на фотографиях, распространенных МИД Ирана, рядом с флагами стран-участниц размещен и государственный флаг Грузии, пишет SOVA.
После встречи заместителей министров иностранных дел России, Турции, Ирана, Армении и Азербайджана 10 декабря в Москве МИД России заявил, что эти страны заинтересованы в присоединении Грузии к платформе «3+3» и двери формата остаются для Тбилиси открытыми.
Рашкину предъявили обвинение. Следствие выбрало меру пресечения
Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в понедельник следствие предъявило обвинение по статье Уголовного кодекса о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Об этом сообщил адвокат Рашкина. Он подчеркнул, что свою вину депутат не признал.
Статья предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее Госдума согласилась со снятием с Рашкина неприкосновенности для привлечения его к уголовной ответственности.
Следствие утверждает, что Рашкин в октябре нынешнего года, не имея разрешений, поучаствовал в охоте на лося в Саратовской области, в результате которой лось был убит. Рашкин, который сначала отрицал свое участие в охоте, впоследствии признал, что стрелял в животное. При этом он заявил, что принял лося за кабана, а также что не знал о том, что охота на лося запрещена. Уголовное преследование он считает политически мотивированным и не исключает, что стал жертвой провокации.
Басманный суд Москвы, как ожидается, в понедельник изберет для Рашкина меру пресечения. Следствие ходатайствует о запрете определенных действий. В частности, депутату хотят запретить посещать охотничьи угодья, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по делу, а также без разрешения следователя покидать место жительства в ночные часы.
- В сентябре Рашкин был одним из инициаторов акций протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму, он организовывал митинги против обязательной вакцинации и считается одним из лидеров партийной оппозиции Геннадию Зюганову в КПРФ. Он шесть раз избирался в парламент и выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Саратовской области, но не был допущен к выборам.
Совет ЕС утвердил санкции против «группы Вагнера»
Совет ЕС утвердил санкции против членов частной военной компании «ЧВК Вагнера» и против трех связанных с ней компаний.
Об этом написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.
«Утверждены санкции против группы Вагнера: в списке три энергетических компании и восемь человек, связанных с группировкой наемников».
Решение Совета ЕС и имена лиц, подвергшихся санкциям, опубликованы в официальном журнале Европейского союза.
«Новая газета» публикует имена лиц, подвергшихся санкциям:
За действия на территории Ливии ограничения введены в отношении Александра Кузнецова - в документе он назван командиром одного из подразделений «ЧВК Вагнера».
За действия на территории Украины Евросоюз наложил ограничения на три физических лица: Дмитрия Уткина (основатель «ЧВК», его позывной - «Вагнер»), Дениса Харитонова (депутат Астраханской облдумы, назван в документе наемником) и Сергея Щербакова (внештатный сотрудник ГРУ и наемник).
За действия в Сирии ограничения наложены на Андрея Трошева (назван руководителем аппарата «группы «Вагнера») и Андрея Богатова (руководитель 4-й разведывательно-штурмовой роты).
В разделе о санкциях за нарушения прав человека названы еще два имени: Станислав Дычко (наемник) и Валерий Захаров (советник президента Центральноафриканской республики по национальной безопасности). Как установила «Новая газета», первый причастен к убийству сирийца Мухаммеда Эльисмаиля, убитого предполагаемыми боевиками «ЧВК Вагнера» в 2017 году.
В Абхазии почтили память футболиста Виталия Дараселия
В Очамчире состоялась церемония возложения венков к могиле Виталия Дараселия. Траурное мероприятие было посвящено годовщине смерти легенды футбола, сообщает агентство «Апсныпресс».
Виталий Дараселия родился 9 января 1957 года в городе Очамчире. Выступал за местную футбольную команду «Амирани» (1973 – 1974), а с 17 лет – за основной состав тбилисского «Динамо» (1975 -1982). Дараселия – мастер спорта СССР и мастер спорта международного класса. Обладатель Кубка кубков (1981), чемпион СССР (1978), двукратный обладатель Кубка СССР (1976, 1979), чемпион Европы среди юношеских команд (1976), чемпион Европы среди молодежных команд (1980).
Легендарный полузащитник сборной СССР погиб на 26-м году жизни в результате автокатастрофы.
Председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта самопровозглашенной республики Абхазия Джемал Губаз заявил, что «Виталий Дараселия – лучший футболист Абхазии всех времен».
«За свои 25 лет он добился таких высот в футболе, которых многим его товарищам по команде не удалось добиться за всю спортивную карьеру. Он всегда был лидером в жизни и в спорте, за это его всегда уважали», – сказал он.
Друг и товарищ Дараселия по команде Беслан Нанба рассказал о вкладе спортсмена в абхазский футбол:
«Гибель Виталика Дараселия была невосполнимой утратой для нас, игроков тбилисского «Динамо», потому что он был нашим наставником. В Грузии приписывают его легендарную личность себе, но я могу заверить любого, что Виталик Дараселия являлся настоящим абхазом и патриотом Абхазии. Это могут подтвердить все, кто хорошо знал его. У Виталия была уникальная работоспособность. Тот объем работы, которую он проделывал на футбольном поле в течение матча, ни один футболист в Советском Союзе не мог осилить. Его приглашали играть в европейские клубы, но политика СССР того времени не разрешала подобное».
Мать Виталия Дараселия Арда Бжания рассказала, что ее сын жил футболом и с раннего детства с утра до вечера играл в него.
«Он был любящим сыном, хорошим соседом и надежным другом», – сказала она.
Виталий Дараселия приобрел мировую известность тем, что забил победный гол в финальном матче Кубка обладателей кубков 1981 года, где играли «Динамо» (Тбилиси) и «Карл Цейсс» (ГДР).
В 2018 году президент Грузии Георгий Маргвелашвили посмертно наградил Дараселия Орденом Чести за внесенный им вклад в развитие грузинского футбола и его популяризацию, высокий профессионализм и особые успехи на международной арене.
Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time. "У самого богатого человека в мире нет дома, и недавно он распродал своё состояние. Он запускает спутники на орбиту и использует энергию солнца. Он водит созданную им машину, которая не использует бензин и почти не нуждается в водителе", - говорится в публикации, посвящённой Маску.
Ране Маск стал первым миллиардером в истории, чьё состояние превысило 300 миллиардов долларов.
В 2020 году победителями номинации "Человек года" стали президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. В 2019 году на обложку Times попала шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Кроме того, Time назвал героев года. Ими стали Дрю Вайсман, Барни Грэм, Каталин Карико и Киззмекия Корбетт – одни из первых разработчиков вакцин мРНК. Благодаря этой технологии компании Pfizer/ BioNTech и Moderna разработали вакцины против COVID-19.
Жители Абхазии и Южной Осетии смогут получить российский QR-код
Жители самопровозглашенных республик – «ЛНР», Абхазии и Южной Осетии смогут получить электронный медицинский сертификат на российском портале госуслуг. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами «Единой России».
Говоря о механизме получения QR-кода, Голикова пояснила, что жители «ЛНР», Абхазии и Южной Осетии, находясь в России, смогут сдать анализ на антитела.
«При их наличии им будет выдан документ сроком на шесть месяцев», – уточнила она.
Ранее граждане, привитые в Абхазии и Южной Осетии российскими вакцинами «Спутник V» и «Спутник лайт», не могли получить российский QR-код.
Голикова также заявила, что россияне, сделавшие прививку от COVID-19 иностранной вакциной, смогут оформить себе QR-код на полгода, сдав тест на антитела.
Грузинские шахматистки стали гостями выставки Expo 2020 Dubai
Грузия вместе со 191 страной мира участвует в крупнейшей международной выставке года Expo 2020 Dubai, в рамках которой сегодня отмечают День шахмат.
Как сообщили в министерстве экономики Грузии, гостями выставки стали грузинские гроссмейстеры. Нона Гаприндашвили, Нана Иоселиани и Софио Гветадзе поделились своими впечатлениями с тысячами посетителей.
День шахмат на Expo 2020 Dubai открылся панельной дискуссией, на которой грузинские гроссмейстеры обсудили роль женщин в расширении прав и возможностей, достижения и проблемы.
В рамках мероприятий запланирован товарищеский матч между грузинскими гроссмейстерами и членами Дубайского культурно-шахматного клуба. Завершится вечер театрализованным шоу — центральная сцена Expo 2020 Dubai AL Wasl превратится в шахматную доску, а легенда мировых шахмат Нона Гаприндашвили будет представлена с очередным триумфом.
Как пишет Общественный вещатель, турнир женских гроссмейстеров Грузии посещает и президент ФИДЕ.
Азербайджанский оппозиционный активист перешёл на сухую голодовку
Азербайджанский активист Салех Рустамли на 38-е сутки голодовки отказался также и от воды, сообщил в понедельник его адвокат Бахруз Байрамов.
Как пишет агентство Turan, адвокат посетил Рустамли в лечебном учреждении Пенитенциарной службы. По его словам, общение с Рустамли продолжалось 3-4 минуты.
«Салех мне сказал, что не может более терпеть боли и переходит к сухой голодовке, чтобы его мучения кончились», – сказал адвокат.
Он выразил тревогу за жизнь Рустамли, поскольку сухая голодовка может стать причиной комы.
«Я настоятельно просил не отказываться от воды, но он сказал, что его решение твердо и он начал сухую голодовку», – сказал адвокат.
Представитель оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамли с 1998 года проживал в России. Он был арестован в мае 2018 года в Азербайджане, сначала – по обвинению в хранении наркотиков. Тогда он заявил, что на протяжении 20 дней подвергался пыткам в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью. Позже были задержаны другие члены партии – Бабек Гасанов, Агиль Магеррамли и Руслан Насирли. Генпрокуратура и МВД обвинили задержанных в отмывании денег, обвинения по статье о наркотиках были сняты.
Норвежский Хельсинкский комитет призвал правительство Азербайджана немедленно освободить Рустамли. «Правительство не может продолжать несправедливое и необоснованное тюремное заключение Рустамли и наблюдать, как он медленно умирает в тюрьме», – говорится в заявлении правозащитников.
1 декабря азербайджанская полиция разогнала акцию в поддержку Салеха Рустамли.
В Британии зафиксирован первый случай смерти заражённого «омикроном»
В Великобритании зафиксирован первый случай смерти пациента, инфицированного штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Подробностей он не привёл - в частности, неизвестно, сколько лет было умершему и был ли он вакцинирован.
Джонсон подтвердил, что несколько человек в настоящий момент госпитализированы с "омикроном". Всего в Британии были выявлены более тысячи заражённых новым штаммом, который впервые был обнаружен около трёх недель назад в Южной Африке. По предварительным оценкам Всемирной организации здравоохранения, "омикрон" распространяется быстрее других штаммов коронавируса и по крайней мере частично способен преодолевать защиту, создаваемую вакцинацией. При этом отмечается, что большинство известных случаев заражения "омикроном" не привело к тяжёлому течению болезни.
Смерть жителя Британии, по всей видимости, первый подтверждённый случай смерти инфицированного "омикроном" в мире.
Накануне Джонсон в телеобращении призвал всех взрослых британцев к Новому году получить третью дозу вакцины - специалисты считают, что так называемая "бустерная" прививка даст достаточную защиту от нового штамма. Джонсон подчеркнул, что, даже если "омикрон" в целом менее летален, чем штамм "дельта", он настолько заразен, что больницы всё равно могут начать не справляться с наплывом пациентов.
В России на данный момент выявлены более 10 инфицированных "омикроном", вернувшихся из Южной Африки.
Число жертв торнадо в Кентукки возросло до ста человек
Жертвами серии торнадо в американском штате Кентукки стали не менее ста человек. Число погибших продолжает расти по мере продвижения поисково-спасательных работ. Ранее сообщалось о 70 погибших.
Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата. Мощные смерчи, которые, по словам синоптиков, являются нетипичным для зимы явлением, превратили в груду обломков свечную фабрику, а также пожарные и полицейские участки в небольшом городке Мэйфилд.
Причиной торнадо стали ночные грозы, а также высокая для этого сезона температура и влажность.
На помощь населению направлены две сотни военнослужащих Национальной гвардии, сообщает "Голос Америки".
Президент США Джо Байден распорядился направить федеральные ресурсы в наиболее нуждающиеся районы, пострадавшие от торнадо.
10 россиян не впустили в Молдову. Они ехали на выборы в Приднестровье
Победу в голосовании одержал действующий глава непризнанной республики
На выборах президента самопровозглашённой Приднестровской Молдавской республики победу одержал её действующий глава Вадим Красносельский. Об этом сообщают российские агентства, ссылаясь на данные избиркома Приднестровья.
Утверждается, что Красносельский получил около 80 процентов голосов. У него был только один соперник - ранее не имевший никакой известности житель одного из сёл Приднестровья Сергей Пынзарь. За него голосовали около 11 процентов, а ещё 8 процентов избирателей испортили бюллетени.
По данным приднестровских властей, в голосовании приняли участие около 144 тысяч человек. Право голоса имеют около 400 тысяч непризнанной республики, то есть явка была заметно ниже 50 процентов.
Ранее на президентских выборах в Приднестровье случались даже победы оппозиционных кандидатов. Сам Красносельский пришёл к власти, победив действующего главу республики. Однако на нынешних выборах, по оценкам экспертов, реальной борьбы не было. Молдавская служба Радио Свобода приводит мнения экспертов, которые указывают на имитационный характер голосования и на преследования оппозиции в регионе, где вся власть, как отмечают эксперты, сейчас сосредоточена в руках финансово-промышленной группы "Шериф". Красносельский заявляет, что его администрация продолжит курс на интеграцию с Россией.
Власти Молдовы признали выборы незаконными, назвав их "вызовом суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова" и отметив, что они "могут иметь контрпродуктивные последствия для процесса приднестровского урегулирования".
Перед голосованием власти Молдовы не пустили в страну 10 граждан России, которые ехали в Приднестровье наблюдать за выборами. При этом, как пишет "Московский комсомолец", россияне пытались въехать в Молдову, называя совсем другие цели своей поездки: "некоторые из них придумали себе легенду для прикрытия, которая, однако, не сработала". Среди тех, кого в аэропорту Кишинёва не пустили через границу и отправили обратно, член СПЧ Александр Брод, глава "Русского национально-культурного сообщества" Евгений Бакланов, три члена Общественной палаты России Александр Холодов, Павел Пожигайло и Владимир Журавлев, историк и политолог Наталья Нарочницкая. Все они занимают прокремлёвские позиции.
Территория Приднестровья не контролируется властями Молдовы с начала 1990-х годов. Речь идёт о замороженном конфликте, в регионе размещены российские миротворческие силы, - Кишинёв, впрочем, требует их вывести или заменить на международный контингент.
СМИ: в Сирии при авиаударе ранены жена и дети полевого командира Мурада Маргошвили
В ходе авиаудара в Сирии были ранены жена и дети чеченского полевого командира Муслима Шишани (Мурада Маргошвили), сообщает в Twitter так называемый "официальный англоязычный аккаунт провинции Идлиб". Сам Шишани, внесенный Госдепом США в список террористов, не пострадал.
По неподтвержденным данным, удар нанесла российская военная авиация. Он пришелся на жилой район поселка Йакубия, что к западу от Идлиба. Группировка "Джунуд аш-Шам", лидером которой является Шишани, является запрещенной в России.
Сообщается также, что в результате налета погибли охранник Шишани, его сын, а также ранены соседи, пишет портал Кавказ.Реалии.
- Муслим Шишани – чеченец, родом из грузинского ущелья Панкиси и участник второй чеченской войны. С 2014 года он включен в список Госдепартамента США как террорист, в отношение него введены санкции.
- Члены "Хайат Тахрир аш-Шам" в начале октября захватили штаб-квартиру Шишани в Идлибе. Однако сутки спустя последний освободил её.
- В 2018 году Шишани призвал сирийскую оппозицию к объединению, опровергнув информацию о своем участии в операции против сирийских курдов на стороне Турции. В отряде Шишани, кроме чеченцев, немало курдских бойцов.
- С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году погибло уже, по разным оценкам, около полумиллиона человек. Беженцами стали более 11 миллионов – это почти половина населения довоенной Сирии. Страна разделена на три основных части, крупнейшую из которых контролируют правительство президента Башара Асада и его союзники, в первую очередь, в лице России и Ирана.
Алиев выделил футбольному клубу «Карабах» 5 миллионов манатов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял членов футбольного клуба «Карабах», вышедшего в плей-офф Лиги Конференций УЕФА.
По информации азербайджанских СМИ, в связи с успешным выступлением команды Алиев подписал распоряжение о выделении «Карабаху» 5 млн манатов (около 2.94 млн долларов).
Алиев также заявил, что «настанет день, когда «Карабах» будет проводить домашние игры в Агдаме».
«Вы представляете город Агдам. Уверен, что мы построим Агдам, Агдам будет примером для всего мира, и вы будете проводить свои домашние матчи в Агдаме, на стадионе «Имарат», где вы одержите яркие победы и осчастливите наш народ», – добавил Алиев.
Азербайджан вернул контроль над Агдамским районом после Второй карабахской войны осенью прошлого года.
Внешнеторговый оборот Грузии в ноябре установил рекорд
В ноябре текущего года внешнеторговый оборот Грузии установил рекорд, достигнув показателя в 1 млрд 443 млн долларов США.
По предварительным данным Национальной службы статистики, рекордным в прошлом месяце для Грузии оказался как экспорт (429.8 млн долларов, +42.7% по сравнению с ноябрем 2020 года), так и импорт (1014 млн долларов, +40.6%) товаров.
В январе-ноябре текущего года внешнеторговый оборот составил 12 млрд 828 млн долларов, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 25.2%. За 11 месяцев рост экспорта составил 26.7%, импорт вырос на 24.5%.
Грузия выразила соболезнования из-за погибших от торнадо в США
Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования семьям и родственникам жертв торнадо в США.
Как говорится в тексте соболезнования, опубликованного на странице ведомства в Twitter, Грузия выражает солидарность с США.
«Мы глубоко опечалены известием о разрушительных торнадо в штатах на Среднем Западе и Юге США. Мысленно мы с семьями, друзьями и близкими погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Грузия выражает солидарность с США», – заявляет МИД Грузии.
Торнадо и ураганы обрушились за последние сутки на целый ряд американских штатов: Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Один человек погиб из-за стихии в доме престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси.
По словам губернатора штата Кентукки Энди Бешира, число погибших в результате разрушительного торнадо в штате превысит сотню, пишет агентство «Новости-Грузия».
Более 70 человек погибли в Кентукки в пятницу. Десятки людей находились в цехе свечного завода в городе Мэйфилд, когда обрушилась крыша.
В Беларуси впервые за 25 лет сменился глава ЦИК – Ермошину сменил Карпенко
В Беларуси - в преддверии референдума о принятии новой конституции страны, инициированного Александром Лукашенко - назначен новый глава Центральной избирательной комиссии.
Лидия Ермошина, возглавлявшая ЦИК 25 лет, покинула свой пост. Новым руководителем комиссии стал Игорь Карпенко, ранее бывший министром образования. Объявляя о его назначении, Лукашенко заявил, что "предстоят непростые времена", поэтому на посту главы ЦИК нужен "опытный человек". Лукашенко упомянул также о выборах президента Беларуси: "вроде бы и далеко они, но это не так далеко. И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране", - сказал он. Выборы главы государства должны пройти только через 4 года, но Лукашенко не раз намекал на возможность провести их раньше.
Карпенко также является вторым секретарём Коммунистической партии Беларуси, которая поддерживает Лукашенко.
Займёт ли какой-либо новый пост Ермошина, не сообщается. Сейчас ей 68 лет. Ранее она говорила агентству Sputnik, что после завершения работы в ЦИК уйдёт на пенсию: "А куда я ещё – вахтёром что ли" - говорила Ермошина.
Она была назначена главой ЦИК осенью 1996 года вместо критика Лукашенко Виктора Гончара, который впоследствии пропал без вести. Оппозиция и независимые наблюдатели утверждают, что Ермошина имеет прямое отношение к масштабным фальсификациям на выборах в пользу Лукашенко. Под её надзором в качестве главы ЦИК белорусский лидер несколько раз переизбирался на пост президента. Результаты последних выборов - в 2020 году - вызвали массовые уличные протесты, участники которых утверждали, что итоги голосования были грубо сфальсифицированы, и в реальности оппозиционер Светлана Тихановская получила больше голосов, чем Лукашенко. Ермошина включена в санкционные списки ЕС.
Референдум о новой конституции должен пройти в феврале 2022 года. Лидеры белорусской оппозиции призывают сторонников приходить на участки и портить бюллетени.
Противостояние в Батуми: оппозиция заняла кабинет мэра
Депутатов сакребуло (городское собрание) Батуми от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) сегодня пришлось насильно выдворять из кабинета мэра города. Депутаты от оппозиционной партии «Единое национальное движение» утром пришли в кабинет мэра Арчила Чиковани, который представляет «Грузинскую мечту», еще до того, как сам он появился на работе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», оппозиционные депутаты заявили журналистам, что собираются задать градоначальнику вопросы, касающиеся незаконного строительства, коррупции и террора бизнеса. Они утверждали, что в Батуми несколько дней назад в поселке аэропорта, на одном из строительных объектов было совершено нападение на бизнесмена Мераба Партенадзе.
Депутаты отмечают, что существует видеозапись того, как заместитель начальника службы надзора мэрии Батуми Бесик Цецхладзе приходит на строительный объект с оружием и угрожает сотрудникам.
«Почему представитель службы надзора мэрии должен ходить вооруженным, как представитель бандформирования? Для вас это, может быть, нормально, а для нас — нет. Почему в Батуми незаконно строятся многоэтажные корпуса и почему вы не реагируете на все это?», – заявил депутат от ЕНД Резо Харази.
Когда Арчил Чиковани пришел в кабинет, оппозиция потребовала приостановить полномочия заместителя начальника службы надзора до окончания расследования.
Начальник службы надзора Арчил Концелидзе в ответ на претензии оппозиционных депутатов заявил, что у его заместителя есть право на ношение оружия.
Мэр же ответил, что на указанном строительном объекте работы велись с нарушением закона, по факту ведется следствие, и реагирование будет после завершения объективного расследования.
«Работы велись с нарушением. С целью мониторинга сотрудники муниципальной инспекции пришли на объект, где находящиеся на месте лица оказали сопротивление. С нашей стороны мы продолжим расследование и будет реагирование», — сказал Чиковани.
Аргументы мэра не убедили оппозицию и дискуссия на повышенных тонах продолжилась. Несмотря на то, что Чиковани просил оппозицию покинуть его кабинет, депутаты оказали сопротивление.
В итоге Арчил Чиковани вызвал службу безопасности, а затем и патрульную полицию, которая силой вывели оппозиционеров из кабинета мэра.
- По итогам выборов в октябре, правящая партия не получила большинство в сакребуло Батуми: у «Грузинской мечты» 16 из 35 мест, у ЕНД — 15 мест, у партии «За Грузию» — два места, «Лело» — одно. Еще одно место — у бывшего члена партии «За Грузию», который после первого тура выборов покинул команду экс-премьера Георгия Гахария.
Мизулина: Моргенштерн получает «файлы с темами» и деньги из-за рубежа
Глава "Лиги безопасного интернета", дочь сенатора Елены Мизулиной, Екатерина Мизулина заявила, что российский рэп-исполнитель Моргенштерн получает "из-за рубежа файлы с темами, которые необходимо затрагивать", а также иностранное финансирование. Об этом она сказала в интервью на Youtube-канале "А поговорить?".
По мнению Мизулиной, существует ряд блогеров и исполнителей, которые распространяют "контент, связанный с тематикой насилия, с темой пропаганды наркотиков, с так называемым "победобесием", то есть отрицанием роли советского народа в Великой отечественной войне". "Я бы не сказала, что даются указания петь определенные песни, или вести себя определенным образом. Дается определенный файл с темами, которые нужно затрагивать". Кроме того, Мизулина утверждает, что читала в СМИ, что Моргенштерну целенаправленно направляют денежные средства иностранные организации. Что это за организации глава "Лиги безопасного интернета" не уточнила.
Моргенштерн после интервью Мизулиной опубликовал в инстаграме заявление. "Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счёт моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает", - написал рэпер.
- В ноябре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в социальных сетях. Следственный комитет решил проверить рэпера на пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних после выхода клипа на песню Pablo.
- Концерт Моргенштерна в Москве 26 ноября был отменён. Сам артист уехал из России и, по данным СМИ, сейчас находится в Объединённых Арабских Эмиратах.
- В октябре этого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы. Музыкант в интервью Ксении Собчак усомнился в необходимости тратить большие суммы денег на празднование 9 мая. Позднее Моргенштерн опубликовал извинение на своей странице в инстаграме.
- В июне этого года суд в Москве оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Её усмотрели в треках "Розовое вино 2" и Family.
- В декабре 2020 года прокуратура обратилась в суд Петербурга с требованием запретить в России песню Моргенштерна и Slava Marlow "Cъел деда". Эксперты, которые привлекло ведомство, указали, что трек назван "некорректно".
Привитые за рубежом смогут получить QR-код в России
Россияне, сделавшие прививку от COVID-19 иностранной вакциной, смогут оформить себе QR-код на полгода, сдав тест на антитела. Об этом сообщила в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова. Это относится и к тем, кто привился российским препаратом "Спутник V" за рубежом, добавила она.
Закрепить в правительственных законопроектах о введении QR-кодов механизм выдачи сертификатов иностранным гражданам, привитым не зарегистрированными в России вакцинами, ранее предлагала Общественная палата.
Сертификат о перенесенном COVID-19 сроком на один год будут также выдавать россиянам, о которых в базах данных есть информация о положительном ПЦР-тесте в период с 1 января 2021 года, и у которых есть антитела к коронавирусу. При этом, по словам Голиковой, количество антител определяться не будет, а только их наличие или отсутствие.
Тем, кто не сдавал ПЦР-тесты и не обращался к врачам, но предполагает, что переболел, предложат сдать тест на антитела с добровольным согласием на передачу данных в базу Минздрава, им будут выдавать справку о перенесенном заболевании на полгода, сообщила вице-премьер.
Она также заявила, что сотрудники силовых структур пока смогут получать QR-коды через "Госуслуги", но, если будет принят федеральный закон эту процедуру для них пропишут в отдельной поправке.
- 12 ноября правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты, обязывающие граждан использовать QR-коды о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Вчера стало известно, что законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения депутатами.
- В России не признана ни одна из иностранных вакцин, в том числе те, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.
Объем поставок нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан достиг 500 млн тонн
Объем поставок нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) достиг 500 миллионов тонн. Об этом сообщает компания BP Azerbaijan.
«Экспортный нефтепровод БТД, оператором которого является компания BP, достиг значительного показателя, транспортировав в общей сложности 500 миллионов тонн нефти с Сангачальского терминала недалеко от Баку в Джейхан через Азербайджан, Грузию и Турцию. Эта веха была достигнута 12 декабря, когда 500-миллионная тонна каспийской нефти была загружена на 4922-й по счету танкер Nordorse и отправлена в Триест (Италия)», – говорится в сообщении компании.
Сообщается, что эффективность и эксплуатационная надежность БТД повысилась с 75 процентов при запуске до нынешнего уровня в 99,9 процента.
Как пишет агентство Trend, общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров – Грузии, 1076 километров – по территории Турции.
Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью – 18 мая 2005 года. Торжественное открытие нефтепровода прошло 13 июля 2006 года в Джейхане.
Акционерами BTC Co, которая была учреждена 1 августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1%), AzBTC (25%), MOL (8,9%), Equinor (8,71%), ТРАО (6,53%), Eni (5%), Total (5%), Itochu (3,4%), Inpex (2,5%), ExxonMobil (2,5%) и ONGC (2,36%).
Более 1500 новых случаев коронавируса выявили в Грузии, скончались 46 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 46 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 777.
За сутки в стране выявили 1527 новых случая коронавируса. Накануне провели 21 264 теста: PCR-тестов – 7342, экспресс–тестов на антиген – 13 922.
Выздоровели еще 4588 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 890 813, выздоровевших – 837 263.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,18%, за последние 14 дней составляет 7,8%, за неделю – 7,45%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2500 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 311 840.
Госсекретарь США назвал условия для вступления Украины и Грузии в НАТО
Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать предъявляемым требованиям. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в показанном в воскресенье интервью телеканалу NBC.
«Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит [решение вопроса]», – сказал глава внешнеполитического ведомства.
«НАТО с момента своего существования ясно давала понять, что ее двери будут открыты для любых европейских стран, которые стремятся к членству и отвечают необходимым критериям», – отметил он.
В МИД РФ ранее заявили, что необходимо официально дезавуировать принятое альянсом в 2008 году решение о членстве Украины и Грузии как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отверг требования Москвы. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что решение саммита НАТО в Бухаресте пересмотрено не будет.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.