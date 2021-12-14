ЕС выделил еще 35 млн евро на вакцинацию в странах «Восточного партнерства»

Евросоюз начал проект стоимостью 35 миллионов евро для поддержки процесса вакцинации в странах «Восточного партнерства». Об этом в Twitter написал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархеи (Oliver Varhelyi).

Таким образом, Еврокомиссия увеличила размер помощи на борьбу с коронавирусом для Грузии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы и Украины с 40 миллионов до 75 миллионов евро, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Я рад объявить сегодня, что мы подписали инновационное соглашение на сумму 35 миллионов евро для поддержки стран-членов ЕС и их стран «Восточного партнерства» для предоставления им вакцин против коронавируса. Это действия солидарности Евросоюза, которые помогают спасать жизни и ускорять восстановление», – заявил Вархеи.

Согласно существующему механизму, ЕС профинансирует поставку вакцины в страны «Восточного партнерства», чтобы сделать её более доступной.

По данным ВОЗ, на начало декабря 2021 года среднее количество людей, полностью вакцинированных от COVID-19 в шести странах Восточного партнерства достигает лишь 28,7%, в то время как среди медицинских работников этот показатель составляет 70,3%.

По данным на 13 декабря, полный курс вакцинации в Грузии прошли 1 047 569 человек, или 36.5% взрослого населения страны.