В Абхазии вручили премии художникам за лучшие работы года

Награждение лауреатов государственной премии «Лучшая работа года» состоялось 9 декабря в сухумском Центральном выставочном зале. Первое место заняла картина «Натюрморт» Виссариона Цвижба, второе место досталось скульптуре «Виктория» Виталия Джения, а третье – картине «Ночной разговор» Апщи Хагба. Государственная премия «Лучшая работа года» – это важное событие в культурной жизни Сухума. Художники получают возможность представить на суд комиссии и зрителей те произведения искусства, которые они создали на протяжении прошедшего года. А посетители Центрального выставочного зала – шанс увидеть разноплановую экспозицию лучших местных скульпторов и живописцев. Однако в этом году вручение государственной премии прошло в необычном формате. Выставка была собрана, но, поскольку все культурные учреждения Абхазии по-прежнему остаются закрытыми, награждение прошло почти без живой аудитории, а лишь транслировалось онлайн в социальных сетях.

Всего на суд жюри было представлено 40 картин и пять скульптур. Пять из них отметили наградами. Почетными грамотами выделили художниц Сабину Кварчелия и Диану Хинтба. Третье место среди работ заняла картина «Ночной разговор», которую Апща Хагба написала маслом. Второе место в конкурсе комиссия отдала скульптуре из гипса «Виктория» Виталия Джения. А «Лучшей работой года» была названа картина «Натюрморт» Виссариона Цвижба.

Руководитель Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия рассказала о каждой из трех работ-лауреатов: «Работа Виссариона Цвижба, представленная в этом году, очень интересна тем, что в его творчестве важное место занимает исторический жанр, и этот натюрморт немного непривычен для него. И, конечно, эта новая работа привлекла внимание. Работа Виталия Джения, «Виктория» – это прекрасный женский портрет. У художника есть целая галерея женских портретов. Некоторые уже хранятся в картинной галерее, некоторые – в частных коллекциях, и это один из тех портретов, который удался мастеру на самом деле. И хочется сказать еще про Апщу Хагба и ее работу «Ночной разговор». На самом деле для Апщи этот год был очень плодотворным. Была ее персональная выставка, и еще она участвовала во многих проектах. Конечно, даже в одной этой работе виден очень хороший творческий импульс, который у нее есть».

Апща Хагба, чья картина «Ночной разговор» заняла третье место, дала описание своей работе: «Эта работа написана в достаточно экспрессивной манере. Это натюрморт. Хотя натюрморт предполагает определенную статичность, я пыталась создать динамику за счет света и движения кисти. Хочется, чтобы у зрителя возникала определенная история, когда он смотрит на эту работу. То есть вроде бы ты смотришь: стоят пятна, небольшие предметы, а ощущение, что за этими предметами и есть движение. Будто к этим предметам сейчас подойдут люди, они сядут, начнут разговаривать, и эти предметы тоже придут в движение. Еще хотелось создать ощущение, и я думаю, у каждого оно бывало, когда уже все вокруг спит. Вас несколько человек, вы остались наедине друг с другом, у вас появилось ваше личное время. Оно какое-то застывшее, потому что идет беседа о чем-то важном для вас».

Премия «Лучшая работа года» была основана в 2002 году по инициативе Союза художников Абхазии, и с тех пор этот конкурс каждый год выделяет наиболее выразительные и искусно сделанные, по мнению жюри, произведения местных художников.