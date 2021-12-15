Россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство Зелимхана Хангошвили

Высший земельный суд Берлина признал 56-летнего гражданина России Вадима Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном в берлинском парке Малый Тиргартен в августе 2019 года. Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы, пишет DW.

«Это дело ляжет тяжелым бременем на российско-германские отношения», – отмечает издание Spiegel.

В начале декабря федеральная прокуратура Германии заявила, что считает доказанной вину Красикова, и попросила суд приговорить его к пожизненному сроку. Одновременно генеральный прокурор Николаус Форшнер выразил уверенность в том, что убийство было совершено по политическим мотивам по заказу российских государственных ведомств и что Вадим Красиков связан с ФСБ России.

По данным прокуратуры, Красиков прибыл в Берлин через Францию и Польшу с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова, выследил Хангошвили и застрелил его в парке Малый Тиргартен. При этом Вадима Красикова видели свидетели, его засняли камеры наблюдения, а его маршрут был восстановлен при помощи SIM-карты, которую нашли в его телефоне. Представитель обвинения указал, что Хангошвили воевал против российской армии во второй чеченской войне в 2000-2004 годах. Поэтому он рассматривался Москвой в качестве врага и был ликвидирован, заявил он.

Судебное разбирательство длилось около 14 месяцев, за это время были допрошены почти 50 свидетелей, передает DW.

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в июне 2020 года вышли на след второго вероятного участника убийства Хангошвили – россиянина с паспортом на имя Романа Давыдова. The Insider выяснил, что его настоящее имя – Роман Демьянченко, в прошлом он был сотрудником ФСБ, оперативником подразделения «Вымпел».

Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что смерть Хангошвили стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что обвинительный приговор грозит существенно осложнить германо-российские отношения.

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