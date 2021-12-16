Азербайджанский активист Салех Рустамли прекратил голодовку

Грузия, Украина и Молдова призвали Евросоюз признать их европейскую перспективу. Соответствующее совместное заявление глав государств и правительств «Ассоциированного трио» по итогам 6-го саммита Восточного партнерства опубликован на сайте президента Украины.

«Мы подтвердили нашу твердую приверженность дальнейшему укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Грузии, Республики Молдова и Украины с Европейским Союзом, в частности путем продолжения тесного сотрудничества с целью укрепления верховенства права и продвижения реформ для достижения соответствия Копенгагенским критериям», – говорится в заявлении.

Как пишет агентство УНИАН, также отмечается, что уважение к общим ценностям и выполнение соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли будет способствовать дальнейшему прогрессу в отношениях, а также дальнейшей экономической интеграции к внутреннему рынку ЕС, как это предусмотрено соглашениями об ассоциации.

В то же время, страны «Ассоциированного трио» надеются на расширение отраслевого сотрудничества с ЕС в других сферах, в частности по вопросам «зеленого» и цифрового переходов, соединенности, энергетической безопасности, юстиции и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения.

Стороны заявили, что заинтересованы в углублении сотрудничества с ЕС для интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, в том числе путем участия в программах ЕС «Цифровая Европа», «Инструмент сообщение Европы», а также снижение платы за роуминг между ЕС и «Ассоциированным трио».

«Мы готовы приложить все усилия для укрепления сотрудничества с ЕС, в том числе на высоком уровне, с целью укрепления европейской энергетической безопасности, полного использования имеющихся газотранспортных систем, полного применения законодательства ЕС, синхронизации электрических сетей и предотвращения использования энергии в качестве оружия», – отмечается в документе.

Кроме того, в нем акцентируется внимание на необходимости усиления соединимости и транспортных связей между ЕС и «Ассоциированным трио», в том числе путем либерализации рынка автотранспортных перевозок, развития транспортных коридоров, а также реализации совместных инфраструктурных проектов по поддержке Экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства.

Страны также призвали ЕС к усилению его роли в содействии миру и стабильности в регионе Восточного партнерства, используя все доступные инструменты, в том числе соответствующие ограничительные меры, когда это необходимо.

Они призвали лидеров ЕС рассмотреть эти вопросы на заседании Европейского Совета 16 декабря 2021 года.

«Мы напомнили, что попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом», – добавляется в заявлении.

Отмечается, что Украина, Грузия и Молдова ожидают развития сотрудничества с агентствами и механизмами ЕС, включительно с Европейским фондом мира и участием в проектах PESCO, а также заинтересованы в диалоге с ЕС в рамках инициативы «Компас безопасности».

«Мы подтвердили нашу решимость, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать в направлении членства в Европейском Союзе. В связи с этим мы призываем Европейский Союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми соответствующими шагами, сделанными нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины», – подытоживается в тексте.