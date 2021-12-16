Абхазы снова учатся летать

Сегодня на заседании кабинета министров Республики Абхазия обсуждалось 40 вопросов повестки дня. Большинство из них было из разряда рутинных; в основном правительство утверждало предельную численность работников министерств и ведомств в будущем году и размер ассигнований на их содержание.

В частности, замминистра иностранных дел Ираклий Тужба (министр Инал Ардзинба отсутствовал, так как приболел) сообщил, что в МИДе:

«Предусмотрены 103 штатные единицы, на четыре больше, чем в этом году. Связано это с тем, что, как вы знаете, было сформировано посольство Абхазии в Республике Никарагуа, и четыре штатные единицы предусмотрены для работников посольства. Что касается ассигнований на следующий год, то они планируются в размере 95 миллионов 145 тысяч рублей. Там тоже есть определенное увеличение; опять-таки оно связано с деятельностью нового посольства».

У министра по налогам и сборам Джансуха Нанба были свои доводы за увеличение соответствующих параметров по его министерству:

«Предельная численность в количестве 224 штатных единиц и размер ассигнований из республиканского бюджета в объеме 85 миллионов 196 тысяч рублей. Предполагается увеличение штатной численности; хотел бы объяснить, почему. Вы знаете, что у нас принят закон о декларировании расходов и расходов чиновников и депутатов. В этой связи нам было необходимо создать новое структурное подразделение. Львиная доля увеличения штатной численности связана именно с созданием специального подразделения, которое будет заниматься непосредственно исполнением данного закона в рамках тех полномочий, которые возложены на Министерство по налогам и сборам. Также увеличение связано с добавлением штатных единиц водителей и курьеров. Предполагается и увеличение заработной платы сотрудников министерства. Я придерживаюсь принципа, что от каждого вложенного бюджетного рубля государство должно получать максимум эффективной работы и как следствие увеличение поступлений в бюджетную систему».

Но рассматривались на заседании и вопросы другого рода. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила:

«На ваше рассмотрение выносится проект распоряжения «О даче согласия Министерству экономики Республики Абхазия на учреждение Республиканского унитарного предприятия "Абхазские авиалинии"». Как вы знаете, сейчас мы очень активно работаем с Министерством транспорта Российской Федерации и Росавиацией о возобновлении авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Очень сложный проект, тяжело двигается, но тем не менее работа в этом направлении ведется. Вот и в целях реализации тех мероприятий, которые предусмотрены, нам необходимо иметь национальную авиакомпанию, которая будет участвовать в переговорах с российской стороной».

Премьер-министр Александр Анкваб, который вел заедание, откликнулся:

«Хороший пример. Это пример того, как надо работать, в каком направлении надо работать. Не пытаться расшатывать ситуацию, а возрождать абхазскую авиакомпанию. Это непростая работа. Но работа очень важная, для перспективы. За этим многое стоит. Тот же вопрос кадров, Кристина Константиновна...

– Абсолютно обоснованный вопрос, Александр Золотинскович. На последней встрече в Минтрансе России он обсуждался, нам коллеги предоставили список учебных заведений…

– Это необыкновенно важная работа. Плеяда известных абхазских летчиков уже подошла, к сожалению, к пенсионному возрасту. Среди молодежи есть летчики, но они военные летчики. На моей памяти была девушка, которая училась на пилота гражданской авиации в Санкт-Петербурге, если я не ошибаюсь. Забыл ее фамилию. Она еще спортом увлекалась. Это давно было, в 12-13-х годах. Потом мне сказали, что она уже летает. Наведите справки, это очень интересно, важно».

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба доложил, что с 1 декабря бюджетные платежи проводятся с использованием электронно-цифровой подписи. Она закодирована, создан удостоверяющий центр. Пока это пилотный проект, и до конца года электронно-цифровой подписью пользуются Минифин, Агентство правительственной связи, Пенсионный фонд и Министерство по налогам и сборам. Со следующего года такую возможность будут иметь все распорядители бюджетных средств республиканского уровня.

Кабмин Абхазии принял изменения в межведомственную целевую программу «Развитие демографии» на 2021 год на заседании в среду, 16 декабря. Согласно принятым изменениям, выплаты по 100 тысяч рублей за рождение третьего ребенка по программе в 2021 году получит 31 абхазская семья вместо 25. Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба отметил, что изменения вносятся в связи с тем, что в течение 2021 года обратились граждане с нарушением срока подачи заявлений – по истечении шести месяцев после рождения ребенка. Средства для выплат предоставляет Фонд репатриации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия