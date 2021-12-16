«Беспрецедентное насилие при попустительстве государства» обойдется Грузии в 193 500 евро

Европейский суд по правам человека обязал Грузию выплатить 193 500 евро по делу 17 мая 2013 года. Тогда, восемь лет назад, в День борьбы с гомофобией в центре Тбилиси тысячи радикально настроенных граждан вместе со священнослужителями попытались учинить расправу над участниками акции в поддержку прав ЛГБТ-сообщества.

Европейский суд по правам человека назвал беспрецедентным насилие, осуществленное против участников демонстрации в поддержку ЛГБТ-сообщества. И оно, как следует из решения, было совершено при попустительстве государства. Объясняет Ника Симонишвили из Ассоциации молодых юристов, которая наряду с другими организациями и направила иск в ЕСПЧ:

«Страсбургский суд подтвердил, что 17 мая 2013 года действия государства были неэффективными. Государство не провело мероприятий, которые были необходимы для защиты прав активистов, и затем не расследовало должным образом совершенные преступления».

Страсбургский суд обязал Грузию выплатить заявителям 193 500 евро.

«Такая большая сумма обусловлена масштабами бездействия государства, а также масштабами насилия, осуществленного в отношении активистов, для пресечения которого власти не сделали соответствующих шагов. Исходя из этого, события 17 мая 2013 года государству обойдутся так дорого. Это что касается (материальной стороны вопроса), когда не менее, а скорее более важно другое: что суд постановил нарушение 3-й статьи Конвенции в совокупности со статьей 14, что предусматривает запрет на пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство человека обращение, а также нарушение статей 11 и 14, опять же в совокупности подразумевающих нарушение прав свободы на собрание и равенство», – говорит юрист.

В тексте решения суда говорится, что участники акции 17 мая обратились к властям с просьбой защитить их от радикально настроенных групп. Чиновники при этом заверяли, что безопасность всех демонстрантов будет гарантирована: во избежание прямой конфронтации с участниками контракции представители власти предложили перенести мероприятие на Пушкинскую площадь.

«17 мая 2013 года 12 заявителей, которые первыми прибыли на Пушкинскую площадь, оказались перед лицом от 35 000 до 40 000 контрдемонстрантов. Толпа, которую отделили от них металлическими заборами и тонким кордоном безоружных полицейских, скандировала гомофобные оскорбления и угрозы расправой. Спецназа не было. Сотни контрдемонстрантов во главе с представителями духовенства в конце концов прорвались через кордон и побежал навстречу 12 заявителям, тряся палками и железными дубинками, а также выкрикивая оскорбления. Заявители отступили от толпы, сев в два автобуса, предоставленные полицией. Разъяренные контрдемонстранты окружили автобусы, раскачивали их, бросая палки и камни в лобовое стекло. Автобусам удалось пробиться сквозь толпу, но некоторые из контрдемонстрантов преследовали их на своих машинах по городу», – говорится в тексте, опубликованном ЕСПЧ.

Параллельно еще 15 человек скрывались неподалеку от Пушкинского сквера. Контрдемонстранты и там попытались осуществить расправу над ними: забросали камнями маршрутку, вследствие чего один из участников пострадал – получил сотрясение мозга. Части демонстрантов удалось скрыться с места происшествия, смешавшись с толпой.

Все эти события восемь лет назад в эфире «Эха Кавказа» описывала Нино Болквадзе – одна из участниц той акции. Она рассказывала, что подготовку к ней они начали тремя месяцами ранее, проводили встречи с высокопоставленными чиновниками, которые обещали им защиту, тем самым создав иллюзию безопасности:

«И в этот момент мы все поверили, что делаем одно дело вместе с властью. А оказавшись в гуще событий, мы поняли, что остались одни. В тот момент, когда мы оказались в автобусах, я разговаривала с нашими активистами, которые оказались в маршрутке, в которой выломали все окна, т.е. они добрались до маршрутки, выломали окна и проломили голову одной молодой женщине, которая сидела в этой маршрутке. Там сегодня могли быть десятки жертв, убитых, и мы просто чудом избежали этого, и не потому, что полиция вовремя сработала, а потому, что участники акции – люди молодые и быстро бегали. Они быстро добрались до этих автобусов, которых могло не хватить, если бы участников было больше, – там было всего три автобуса, – и тогда бы участь тех, кто не попал в эти автобусы, была бы решена однозначно – они были бы убиты».

Историческим для Грузии называют решение ЕСПЧ в организации Tbilisi Pride. По словам одного из ее директоров Анны Субелиани, оно подтверждает, что в вопросе прав ЛГБТ-сообщества страна испытывает системный провал: активисты в 2013 году подверглись бесчеловечному обращению. Урон, который был им нанесен, – невосполним, считает Субелиани, тем не менее было крайне важно, чтобы события того дня получили соответствующую правовую оценку:

«Впрочем, после событий 17 мая 2013 года подобное происходило еще не раз. В том числе, одно из последних, что приходит на ум, – это события 5 июля. Мы параллельно готовим иск, касающийся именно их. Очень скоро он будет отправлен в Страсбург».

По словам Анны Субелиани, сегодняшнее решение ЕСПЧ будет приведено в качестве дополнительного аргумента в их иске.