Обзор абхазской прессы

«Аидгылара News» сообщает, что накануне вечером тридцать сторонников президента Аслана Бжания попытались оказать давление на спикера Народного Собрания Валерия Кварчия. По словам очевидцев, у входа в здание парламента завязалась потасовка между группами сторонников. Валерий Кварчия в интервью «Аидгылара News» заявил: «Вечерний инцидент в парламенте стал продолжением череды неприятных событий дня. Так получилось, что сегодняшний визит президента Аслана Бжания расколол парламент на две части. Я, как спикер парламента, должен был остаться на своем рабочем месте, организовать и содействовать диалогу между президентом и народными избранники в стенах парламента. Насколько я понимаю, мы не договаривались о выездной встрече вне стен здания Народного Собрания. В последний момент выяснилось, что кто-то пошел в конференц-зал кабмина, а какая-то часть настаивала на встрече в парламенте. Мы после этого с президентом созванивались и договорились поговорить обо всем ближе к 16 часам. Не могу сказать, есть ли связь между этими событиями, но вместо этого к концу рабочего дня ко мне пришла целая группа сторонников президента, среди которых много незнакомых мне молодых людей».

Валерий Кварчия подчеркнул, что он всю жизнь отстаивал интересы абхазского народа в национально-освободительной борьбе. «Мне много лет, и сейчас очень неприятно, что сегодня молодые люди высказывают в мой адрес какие-то претензии или требования. Я всегда выступал за диалог, взаимоуважение и разрешение всех спорных вопросов в процессе мирного диалога. Я против эскалации напряженности в обществе. Но если оппозиционная часть общества придерживается иной позиции, организовывает митинги или собрания, – это их конституционное право. У нас свобода слова не преследуется по закону. Надо уметь слушать и слышать друг друга. Повышенный тон в разговоре или иное давление на оппонентов – не самый лучший выход из положения», – подчеркнул Валерий Кварчия.

Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава анализирует на своей странице в Facebook официальные данные за девять месяцев текущего года по доходам Государственного бюджета и данные Государственного управления статистики. Он пришел к выводу, что страна фактически движется к потере контроля над финансовым управлением и финансовым суверенитетом страны. Это последствия отсутствия необходимых реформ в стране.

«Более чем двукратный рост показателей по туризму и услугам не отразился в должной мере на доходах бюджета. Одна из причин того, что значительная часть среднего и малого бизнеса, а также частные лица стали клиентами «Тинькофф Банка» и Сбербанка России. Фактически являясь резидентами Республики Абхазия, наши граждане вывели финансовые обороты из поля зрения налоговых и таможенных органов страны. Обвинять людей нет смысла, так как мы, не проводя реформ, вынудили граждан пользоваться более выгодными и конкурентными услугами российских банков. Такая тенденция ставит под сомнение и доходы бюджета следующего года. Если срочно не принять пакет законов, которые позволят нашим налоговым и таможенным органам взять под контроль сложившуюся ситуацию и позволят нашим органам взаимодействовать с налоговыми и таможенными органами Российской Федерации, то мы за пару лет вообще можем потерять собственные доходы бюджета как независимое суверенное государство».

Бюджет, по его словам, в первую очередь должен обеспечивать экономическую и национальную безопасность.

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О ситуации в рыбной отрасли в Абхазии пишет в своем блоге на сайте «Асаркьа» журналист Надежда Венедиктова. «На днях рыбаки ошеломили меня чрезвычайной версией. Вроде бы в наших водах в настоящие дни тусуются уже 60 турецких сейнеров, использующих суперхищническую технологию. Якобы по ночам они разбиваются на группки по три судна, натягивают между собой огромную сеть длинной 15 км и высотой 200 метров и тащат ее вдоль берега, перпендикулярно к нему. Эта сеть, как гигантским ножом или совком, выгребает со дна все подряд, в том числе и мальков всех рыбьих пород. Хотелось бы, чтобы те профи, которые ответственны за выдачу разрешений на лов, и те, кто ловит сам, основательно прояснили населению реальную ситуацию», – отметила Надежда Венедиктова.

Во времена ее детства море кишело рыбами, крабами, мидиями. А сейчас остались в основном медузы и появляются косяки мальков в период размножения. В остальное время, по ее словам, море напоминает мертвую воду.

«После стамбульского рыбного рынка и даже крохотных рынков в маленьких итальянских городках наш рыбный рынок убог до слез. Возможно, он всегда был очень скромен в силу естественных причин, но сейчас создается впечатление, что мы по собственной неосмотрительности лишаемся последних рыбных запасов», – заключила Надежда Венедиктова.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия