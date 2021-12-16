В Абхазии выявлено 108 новых случаев инфицирования коронавирусом

Евросоюз признает инициативу Грузии, Украины и Молдовы по созданию «Ассоциированного трио» и поддерживает их стремления, однако не обещает ни одной из стран членство в образовании. Об этом говорится в итоговом заявлении шестого саммита «Восточного партнерства», который прошел в Брюсселе 15 декабря.

«ЕС признает инициативу Трио ассоциированных партнеров, Грузии, Молдовы и Украины по расширению сотрудничества с ЕС. Мы принимаем во внимание европейские устремления и европейский выбор соответствующих партнеров, как сказано в соглашениях об ассоциации. Эти соглашения создают условия для политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС», — говорится в документе.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», предложение, высказанное на саммите украинским президентом Владимиром Зеленским, о том, что Украина, Грузия и Молдова должны стать новой волной расширения ЕС, в итоговом заявлении не отражено.

В декларации саммита при этом подчеркнуто, что каждый участник инициативы может рассчитывать на большее.

«Мы подтверждаем суверенное право каждого партнера выбирать уровень амбиций и целей, к которым он стремится в своих отношениях с Европейским Союзом», – отмечает документ.

Отметим также, что Грузия, Украина и Молдова призвали Евросоюз признать их европейскую перспективу и в совместном заявлении по итогам брюссельской встречи.

Итоговое заявление саммита «Восточного партнерства» не содержит упоминаний о санкциях против РФ или же об агрессии Москвы, о рисках которой говорят западные страны. В декларации говорится только то, что ЕС по-прежнему выступает за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности в пределах международно признанных границ всех стран Восточного партнерства.

«Европейский союз остается привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах», — сказано в документе.

Как указывают в пресс-службе правительства Грузии, основное внимание на саммите было уделено ситуации с безопасностью в регионе. По их информации, в Брюсселе отметили, что «грубые нарушения международного права представляют серьезную угрозу миру в Европе». В этом контексте была подчеркнута необходимость возобновления усилий по разрешению конфликтов в регионе, включая активное участие Европейского Союза.

Согласно новой инвестиционной программе Еврокомиссии, Брюссель выделит 2,4 млрд евро пяти странам инициативы – Азербайджану, Армении, Грузии, Украине и Молдове. Деньги пойдут на поддержку полумиллиона малых и средних предприятий, реконструкцию дорог, борьбу с коррупцией, поддержку независимых СМИ и неправительственных организаций и другие подобные цели.