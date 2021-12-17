Госдепартамент: «Грузия остается решительным партнером США в сфере безопасности»

Грузия остается решительным партнером США в сфере безопасности, – об этом говорится в ежегодном отчете Государственного департамента США, который касается борьбы с терроризмом.

«В 2020 году Грузия продолжила активно сотрудничать по многим вопросам борьбы с терроризмом. Из-за ограничений в связи с COVID-19 Грузия участвовала в ограниченном количестве тренингов с США, но остается решительным партнером США в области безопасности.

Грузия осудила гражданина Грузии по обвинению в терроризме за его причастность к деятельности, связанной с «Исламским государством» за рубежом. Грузия усовершенствовала свое законодательство по борьбе с отмыванием денег и терроризмом и укрепила инфраструктуру защиты границ», – говорится в заявлении Госдепартамента.

Как пишет Общественный вещатель Грузии, американское ведомство отмечает, что в 2020 году в Грузии не было террористических инцидентов.

«В целях борьбы с насильственным экстремизмом и радикализацией, Национальная стратегия Грузии по борьбе с терроризмом на 2019-2021 годы остается руководящим документом Грузии по борьбе с терроризмом. Постоянная межведомственная комиссия, возглавляемая Службой государственной безопасности, отвечает за надзор за этой стратегией и планом действий. Грузия работала над стратегией и планом действий по смягчению химической, биологической, радиологической и ядерной угроз в 2020 году, которые дошли до этапа утверждения межведомственной комиссии в конце 2020 года. Стратегия будет утверждена постановлением правительства Грузии, которое подпишет премьер-министр», – говорится в отчете.

В документе также сказано, что закрытие границы из-за COVID-19 способствовало ограничению передвижения террористов и подозреваемых в терроризме через Грузию и ее территорию.

«В 2020 году ни один гражданин Грузии не выехал в Сирию или Ирак для террористической деятельности. Офицеры Пограничной службы Грузии проверяли людей, автомобили и проездные документы в местных базах данных и в базах Интерпола. В мае гражданин Грузии Цезар Тохосашвили был экстрадирован в Грузию из Украины. Он был вовлечен в деятельность, связанную с «Исламским государством». Тохосашвили был признан виновным в причастности к террористической деятельности и приговорен к десяти годам лишения свободы», – говорится в отчете.

Отдельная глава отчета посвящена финансированию терроризма, а также борьбе с насильственным экстремизмом и отмечает прогресс, достигнутый Грузией в этом отношении.