Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» вспоминает о 30-летней годовщине первого съезда осетинского нарда. Он прошел 13 декабря 1991 года во Владикавказе. «Здесь мы сразу поясним, что всеосетинские Ныхасы собирались и раньше, в 20-30-х годах, например, и зачастую проводились в Цхинвале. Но впоследствии, ввиду всепоглощающей «дружбы народов» и уничтожения передовой, значительной части национальной интеллигенции в годы масштабных репрессий, подобные форумы перестали проводиться», – пишет автор. В статье он пытается ответить на вопрос, который вынесен и в заголовок материала: «Куда пропало прежнее единение?» На том съезде была принята «Декларация о восстановлении национально-политической и территориальной целостности Осетии». В ней, в частности, говорилось: «1. Восстановление территориальной целостности и национально-политического единства осетинского народа в качестве главной цели, достижение которой только и позволяет осетинам сохранить себя как народ. Осетинский народ полон решимости достичь этой цели, используя исключительно цивилизованные средства. 2. Единственной формой реализации права осетинского народа на национальное самоопределение считать восстановление целостности Осетии в рамках единого государства, находящегося в добровольном союзе с Российской Федерацией и Содружеством независимых государств», – цитирует автор документ и отмечает, что эти положения не потеряли своей актуальности и по сей день. Последний, X съезд осетинского народа прошел три года назад в Цхинвале. «Однако решения, принятые на общенациональном съезде (в том числе, и по геноциду осетинского народа 1920 года), почему-то не были выполнены. Между тем потребность вновь собраться и обсудить текущие вопросы для осетинского народа уже назрела. И было бы хорошо его вновь провести в Цхинвале. Общенациональный форум в преддверии президентских выборов на юге Осетии, возможно, смягчил бы предвыборную ситуацию и усилил единение нации», – считает автор.

Блогер Алан Парастаев пишет о ратификации соглашения о двойном гражданстве между Южной Осетией и Россией. Его интересует вопрос, будет ли включен в соглашение пункт о согласовании законов РЮО в соответствии с положениями договора. Как пример блогер приводит пункт о цензе оседлости для кандидатов в президенты. На данный момент желающему баллотироваться могут отказать в регистрации, если он отсутствовал на территории Южной Осетии более 90 дней в году в течение последних десяти лет. Парастаев предполагает, что этот вопрос непременно обострится ближе к президентским выборам, которые пройдут весной будущего года. «А на фоне ратификации Договора «О двойном гражданстве» сохранение положения в законе о цензе без изменений в том виде, в котором он работал до сих пор, будет еще сильнее обострять противоречия», – считает он.

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Предстоящие выборы обсуждают и в социальных сетях, а именно, может ли женщина стать президентом Южной Осетии? Также один из пользователей спросил о планах жительницы республики Нелли Гогичевой баллотироваться в президенты. Тема вызвала большой интерес и активное обсуждение, мнения разделились примерно поровну: «Женщина не то что имеет право, женщина у нас стала президентом. Если бы не подковерные игры властителей, то им была бы Джиоева Алла», – пишет пользователь Гена Гиголаев. «Там, где женщина руководитель, всегда тяжело жилось. Постоянные перепады настроения (а это присуще женскому полу) негативно всегда отражаются на подчиненных. Про президентство – не знаю. Но, думаю, разница небольшая. В этом случае подчиненных будет больше», – считает Татьяна Козыренко. «Я говорил и еще раз подтверждаю, что будущим президентом Южной Осетии должна стать женщина. Будет это Гогичева или кто-то другая, определит народ. По-моему, ни один предыдущий президент мужчина не оправдал чаяний югоосетинского народа даже на 30%», – отмечает пользователь Роберт Тедеев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия