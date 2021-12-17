В Южной Осетии проводится второй этап внедрения комплекса «Безопасный город», который, по сообщению пресс-службы МВД, охватит системой видеонаблюдения всю республику. Помогут ли камеры в борьбе с нарушителями?

– Как вы считаете, помогут ли эти меры в борьбе с нарушителями правил дорожного движения?

Милена: Я считаю, что помогут, это необходимо, нужно их установить. Я не против. Я даже один раз столкнулась с ситуацией, когда сама попала в аварию. Хотя бы знать надо, кто виновник аварии. Люди будут бояться и ездить осторожно.

Лана: С одной стороны, конечно, фактор страха, который будет существовать для водителей. Могу привести пример, когда водители говорят, что вот там камеры и надо хорошо себя вести. Мы ехали на такси из Цхинвала во Владикавказ, и в каком-то месте водитель говорит: «Вот здесь я должен ехать очень аккуратно, здесь камеры». И он ехал очень аккуратно и очень хорошо. Но, как и у всякого явления, может быть и другая сторона. Что мы можем представить себе на другой стороне? Сбой в системе, по ошибке оштрафовали другого водителя, хотя не он нарушал. Или, например, камера не работает, но на этом участке произошло что-то страшное. С одной стороны, хорошо, люди будут знать, что они «на крючке», и будут осторожнее ездить, а с другой стороны, дело еще и за техникой, она должна работать всегда.

Аслан: Мне кажется, что, да, эти камеры помогут. Ведь сами сотрудники не могут все время за всеми дорогами следить. А камеры будут везде и будут все фиксировать. Может, и коррупции меньше станет, потому что с видеодоказательствами уже ничего не поделать, с камерами не договоришься. Так что если два-три раза получат штрафы по почте, может, водители станут аккуратнее.

Олеся: Люди будут бояться и меньше нарушать. Во Владикавказе же работает эта система, значит, и у нас сработает. Когда водители не видят сотрудников ГИБДД, они считают, что все можно. А так, они будут бояться. Пешеходный переход игнорируют, сплошную пересекают очень часто, в неположенном месте останавливаются. Я, как пешеход, это вижу.

Эльза: С одной стороны, хорошо, конечно, а с другой стороны, что-то не верится. Потому что наша молодежь себя так ведет, это просто ужас. Отвратительно! А когда пьяный человек садится за руль, он боится, что его накажут? Нет. Пьяный человек уже столько не соображает. Если бы они боялись, они бы за руль так не садились. Но в камерах ничего плохого, пусть ставят. Может, если на каждом углу поставят камеры, они помогут.

Линда: Я поддерживаю, потому что без этого никак. Тут сплошь и рядом случаи, когда люди нарушают правила дорожного движения. Даже несмотря на то, что ты переходишь дорогу по пешеходному переходу, они все равно умудряются ставить свои машины таким образом, что ты обходишь эти машины. Это не очень удобно. Будем надеяться, что это все поможет. Я уверена, что это поможет, несомненно. Нарушители будут знать, что их снимают, и будут аккуратнее водить.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия