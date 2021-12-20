СМИ: бывший начальник Генштаба Грузии задержан в Берлине

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии отставной генерал Гиги Каландадзе задержан в Берлине. Об этом сообщает телеканал «Мтавари» со ссылкой на родных и близких военного.

Официального подтверждения информации до сих пор не поступало, пишет агентство «Новости-Грузия».

СМИ предполагают, что Каландадзе был задержан немецкими правоохранителями по запросу Тбилиси. После смены власти в Грузии в 2012 году высокопоставленного военного обвинили в совершении должностных преступлений.

По одному из дел в 2013 году суд признал Каландадзе невиновным. Спустя два года военному заочно предъявили обвинения в пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Элберта Коберидзе. Прокуратура утверждает, что силовики требовали от задержанного сознаться в подготовке террористического акта.

Георгий Каландадзе возглавлял грузинский Генштаб с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президенте Михаиле Саакашвили. С 2014 года он проживал в Украине, работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.

Как передает «Мтавари», в Германии учится сын Каландадзе. Отмечается, что отставной генерал часто навещал его, а также бывал в разных странах Европы, однако у правоохранительных органов вопросов к нему никогда не возникало.