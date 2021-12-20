Армения выиграла «Детское Евровидение», Грузия заняла четвертое место

В Нидерландах введен общенациональный локдаун в связи с распространением нового, более заразного штамма коронавируса «омикрон».

С воскресенья закрыты все магазины, кроме продовольственных и торгующих товарами первой необходимости, рестораны, бары и развлекательные заведения. Школы и университеты переведены на удаленное обучение. Локдаун продлится до 14 января.

Власти ограничили и возможность людей общаться друг с другом - разрешено приглашать не более двух гостей в день, в Рождественский вечер и на Новый год это число может быть увеличено до четырех. Премьер-министр Марк Рютте заявил, что решение было «неизбежным» в связи с распространением «омикрона». Речь идет уже о пятой волне эпидемии, которая началась в Европе в марте прошлого года.

Нидерланды стали первой страной, объявившей локдаун в связи с «омикроном». Другие государства Европы, однако, также ужесточают ограничения. В частности, в Дании закрывают театры, парки развлечений и музеи, в Ирландии рестораны и бары должны будут закрываться в 8 вечера. Вводятся также карантинные меры для приезжающих из-за рубежа - так, в Германии все прибывающие из Великобритании должны будут отправляться на карантин на 2 недели.

Именно в Британии сейчас выявляется больше всего зараженных «омикроном», новый штамм подтвержден уже у более чем 20 тысяч человек. При этом специалисты убеждены, что истинное число зараженных им существенно больше. Всего же число заражений за сутки в Британии приближается к 100 тысячам, это самый высокий показатель за всю эпидемию. Власти вернули ряд ограничительных мер и, как пишет пресса, обсуждают возможность локдауна - но после Рождества, которое празднуется в Британии 24-25 декабря.

В ряде стран Европы, главным образом Центральной и Восточной, однако, темпы роста числа зараженных снижаются. В России в последние недели, по официальным данным, они также несколько снижаются - сейчас за сутки выявляется около 27 тысяч инфицированных. Умирает по-прежнему более 1000 человек с коронавирусом, это больше всего в мире по абсолютным цифрам.