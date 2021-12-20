2021-й – год пандемии, выборов и непрекращающегося политического кризиса. Что волновало в этом году пользователей соцсетей, они рассказали «Эхо Кавказа».

– Какие события, по вашему мнению, были важнейшими в 2021 году для Грузии?

Тато: Я избегаю говорить обо всех политических катаклизмах, тревоживших Грузию весь год. Не потому, что нечего сказать, а потому, что люди уже устали от всех этих разборок властей с их оппонентами. Но все, что происходило в политике, не столь важно для страны, да и, в принципе, для всего мира, как тема жизни человека. Потому, я считаю, что важнейшей темой для государства в 2021-м была борьба за жизнь каждого человека. Тут можно говорить много, например, о некоторых, совершенно непонятных решениях наших властей, принятых в связи с пандемией, или отмечать самоотверженность многих врачей. Но эпидемиологическая ситуация и борьба с ней были важнейшим событием года для всех.

Георгий: Конечно, самым важным событием было начало активной борьбы с пандемией. Жертвами эпидемии стали многие мои ближайшие друзья и даже родственники. Хочу отметить, что важнейший элемент борьбы с распространением коронавируса – это вакцинация, которая была запущена в Грузии именно в этом году. Что касается других событий, наверное, важнейшим были выборы, которые власти полностью сфальсифицировали. И список важнейших событий в конце года возглавил приезд Саакашвили в Грузию, его задержание, несправедливый суд и в целом события вокруг третьего президента. Это самое важное из того, что мне вспоминается.

Ирина: В 2021 году произошло много неприятных событий. Для меня, наверное, самым важным и негативным из них была акция 5 июля. На ней пострадали более 50 журналистов, их совершенно незаслуженно избивали, в то время как полиция никак не вмешивалась. Как раз в этот момент я получила диплом, отучившись в вузе четыре года на факультете журналистики. Но в тот момент я потеряла всякую веру в то, что в этой стране существует свобода слова и уважение к профессии журналиста. Среди других важных тем отмечу выборы и приезд Саакашвили в Грузию. Ужасно поступили с ним, заперли в тюрьму, обращались и обращаются по сей день бесчеловечно.

Михаил: В этом году, наверное, самым важным событием были все же выборы в органы местного самоуправления. Грузия пока еще остается государством, в котором голосование не формальность. Да, эти выборы мало что изменили, если быть точным, вообще ничего не изменили. Исходя из этого, можно говорить, что это последнее голосование показало, на какой путь встали власти и в каком положении сейчас находится страна.

Мари: Важнейшим событием 2021 года я считаю начало процесса всеобщей вакцинации – это очень нужно было государству, да и всему миру. Я также приветствую введение в стране системы зеленых паспортов, это, в принципе, все.

Гоча: Я думаю, что в 2021-м важнейшим событием было возвращение в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили, его арест и судебный процесс, который не выдерживает никакой критики. Были и выборы, и акции протеста, но все эти темы просто померкли на фоне событий, развивавшихся вокруг третьего президента Грузии.