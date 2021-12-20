Железнодорожная петля на шее партнерского фонда

Будущее тбилисской объездной железной дороги, на строительство которой израсходовано более 200 миллионов долларов, по-прежнему туманно. С 2013 года предпринималось несколько вариантов реанимации замороженного проекта. Теперь в обсуждение включился государственный Партнерский фонд, который предложил проложить вместо железной дороги платный автобан.

Идея новой железнодорожной магистрали принадлежала Михаилу Саакашвили. Компания «Грузинская железная дорога» должна была проложить 18 километров железнодорожного полотна, по которому поезда двигались бы в обход Тбилиси. Объездной путь увеличил бы пропускную способность железной дороги, кроме того, он должен был существенно улучшить автотранспортную ситуацию во многих районах Тбилиси – в центре города освободилось бы около 80 гектаров, которые предлагалось отдать под новую автомагистраль. В 2010 году тбилисская мэрия совместно с госкомпанией «Грузинская железная дорога» приступила к строительству.

До окончания 2012 года на проект было израсходовано порядка 230 миллионов долларов, но после прихода к власти «Грузинской мечты» правительство пришло к выводу, что проект нерентабелен – его развитие было остановлено, а недостроенная инфраструктура законсервирована.

Однако ближе к парламентским выборам 2016 года подзабытый проект вновь оказался в центре внимания. Правительство поручило Партнерскому фонду и «Грузинской железной дороге» завершить проект объездной железной дороги за 22 месяца, до лета 2018 года. Впрочем, по невыясненным причинам проект снова положили под сукно.

На днях Партнерский фонд вновь выступил с очередной идеей реанимации проекта. Глава фонда Давид Саганелидзе предложил переделать железнодорожную ветку под новую автомагистраль в целях разгрузки столицы от транзита:

«Будет очень нерентабельно потерять столько денег. Возможно, удастся заинтересовать инвестора, который построит вместо железной дороги платную автомагистраль, что позволит избавить бюджет от дополнительных затрат на завершение проекта. Разумеется, одного этого для инвесторов будет недостаточно, можно предложить передать земли вдоль новой дороги под застройку, чтобы он частично компенсировал инвестиции».

Директор Центра исследования транспортных коридоров Паата Цагареишвили не согласен с этим подходом, считая, что это приведет к кардинальному увеличению первоначальной стоимости проекта. Он убежден, что страна не получит экономической выгоды от реконструкции:

«Что касается рентабельности, здесь возникают вопросы. Это связано с тем, что так просто немыслимо переделать железнодорожную инфраструктуру под автотранспорт, так как ширина пустующего участка железной дороги намного меньше, чем у простой двухполосной магистрали. В расчете на 1 км инвестору придется дополнительно потратить на 5-6 миллионов лари больше, что увеличит стоимость проекта примерно на 30-35%. Это затрудняет прогнозирование финансовой прибыльности, так как сложно предсказать, сколько перевозчиков будут использовать этот участок».

Цагареишвили убежден, что реализация проекта объездной железной дороги на этом участке гораздо более оправдана. По его словам, основная часть железнодорожной инфраструктуры построена и для окончания работ необходимо 70 миллионов долларов, которые в основном должны быть направлены на укладку рельсов и электрификацию.

«В случае реализации порта Анаклия и активизации новых грузопотоков из Центральной Азии наша железная дорога получит большую нагрузку, и мы столкнемся с необходимостью строительства объездной железной дороги. Думаю, что нам нужно потерпеть и в погоне за прибылью не загубить проект, который будет крайне необходим в будущем».

С ним согласен Мамука Салуквадзе, один из разработчиков генплана Тбилиси:

«Хотелось бы услышать более убедительную аргументацию от руководства Партнерского фонда. Насколько известно, объездная дорога существует, и с ее работой минимум сложностей. Мы против такой постановки вопроса».

В тбилисской мэрии пожимают плечами. По словам градоначальника Кахи Каладзе, такие вопросы необходимо ставить в повестку дня после детального согласования с профильными экспертами.

Впрочем, в фонде настаивают: существующая объездная автодорога очень часто выходит из строя из-за оползней, а ее пропускной способности в скором времени будет недостаточно. Эксперты отмечают, что на повестке дня стоит разгосударствление организации, и, возможно, эта идея – последняя попытка хоть как-то оправдать свое существование.