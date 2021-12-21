Cрок действия европейских цифровых ковид-сертификатов будет составлять девять месяцев

Европейская комиссия утвердила новые правила, согласно которым срок действия цифровых ковид-сертификатов будет составлять 9 месяцев (270 дней). Решение учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым бустерные дозы рекомендуются не позднее, чем через шесть месяцев после окончания первого цикла вакцинации.

Кроме того, сертификат будет действовать еще 3 месяца по истечении шести месяцев, чтобы обеспечить корректировку национальных кампаний вакцинации и доступ граждан к бустерным дозам.

Согласно решению Еврокомиссии, европейский сертификат призван гарантировать свободное передвижение граждан по ЕС во время пандемии коронавируса.

Кроме того, отмечается, что эти правила были приняты на основе научных данных и оценки объективных критериев. Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года в 27 странах ЕС. При введении различных правил использования сертификатов на национальном уровне государства-члены должны привести свои собственные правила в соответствие с правилами Европейской комиссии. Правила, принятые Европейской комиссией, распространяются только на поездки между странами-членами ЕС.