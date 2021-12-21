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МВФ одобрил пакет помощи Молдавии для преодоления последствий пандемии
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило пакет помощи Республике Молдова в объеме 558 миллионов долларов для преодоления последствий пандемии коронавируса.
Около $80 миллионов будут выделены немедленно. В целом, осуществление программы рассчитано на 40 месяцев. Заявление МВФ опубликовано 21 декабря.
«Власти Молдовы достигли похвального прогресса в оздоровлении банковского сектора и укреплении макрофинансовой стабильности», - заявил заместитель управляющего директора МВФ Кеньи Окамура.
При этом, пандемия COVID-19, засуха 2020 года, и продолжающийся в мире рост цен на энергоносители замедлили экономическую активность, усилили экономические риски и усложнили выработку политических решений, сказал Окамура.
Республика Молдова - одна из самых бедных стран Европы. В прошлом месяце страна с трудом добивалась выплаты $79-миллионой задолженности российскому «Газпрому» - под угрозой прекращения поставок природного газа российским монополистом.
Другие новости дня
Абхазская оппозиция планирует начать процедуру импичмента Аслана Бжания
Оппозиция планирует начать парламентскую процедуру импичмента президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Об этом говорится в резолюции митинга, которую зачитал оппозиционер Ахра Бжания. Ранее лидеры оппозиции провели переговоры с абхазским президентом.
«В связи с фактом грубого нарушения главой государства своих конституционных обязательств инициировать предусмотренную законом процедуру отстранения президента от власти через парламент – Народное собрание республики Абхазия. Заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти», – говорится в документе.
Оппозиция также требует перехода к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в парламенте; внесения изменений в конституцию об упразднении должности премьер-министра и обязательном утверждении членов правительства депутатами парламента.
Оппозиционеры также считают, что полномочия действующего парламента должны быть продлены на один год в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
На митинге оппозиции в Сухуми пострадала съемочная группа Абхазского телевидения
Союз журналистов самопровозглашенной республики Абхазия заявил решительный протест организаторам акции протеста в связи с инцидентом со съемочной группой Абхазского телевидения.
Информационная служба Абхазской телерадиокомпании сообщила о том, что во время съемок на сегодняшнем митинге оппозиции пострадала съемочная группа Абхазского телевидения. Водителю и оператору нанесли телесные повреждения. У оператора вырвали из рук видеокамеру и повредили технику.
Союз журналистов выражает надежду на то, что факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия, повреждением их имущества, будет расследован тщательным образом, а виновные понесут заслуженное наказание, передает информагентство «Апсныпресс».
- Оппозиционные политические силы Абхазии проводят сегодня в Сухуми акцию протеста. Вот уже более пяти часов происходят волнения у комплекса правительственных зданий.
В Южной Осетии двое российских военнослужащих погибли при сходе лавины
Российский военный, попавший под лавину в Южной Осетии, умер. Об этом сообщил ТАСС замглавы МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты. «Четвертого нашли без признаков жизни», - сказал он.
Еще один российский военный умер по пути в больницу, сообщили ТАСС в Минздраве республики. «Скончался [второй военный], не довезли до больницы», - сказал собеседник. Таким образом, число погибших достигло двух.
Кроме того, в больнице сейчас находятся двое военных, еще одного ищут на месте схода лавины. По словам собеседника агентства, состояние двоих находящихся в больнице военнослужащих оценивается как средней тяжести, у них обморожение конечностей.
Ранее сообщалось, что двоих российских военных, попавших под лавину на посту в Рокском тоннеле, удалось извлечь из-под лавин, они живы и направлены в цхинвальскую республиканскую больницу.
Аслан Бжания проводит переговоры с лидерами абхазской оппозиции
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания принял представителей оппозиционных политических сил – Адгура Ардзинба (АНД), Тимура Гулия («Аруаа») и вице-спикера парламента Михаила Сангулия.
Как пишет «Апсныпресс», во встрече также принимают участие абхазский премьер-министр Александр Анкваб и руководитель администрации президента Алхас Квициния.
Уже несколько часов митингующие стоят у комплекса правительственных зданий и периодически пытаются прорваться к парламенту. По информации СМИ, примерно к половине девятого вечера сотрудники правоохранительных органов оттеснили митингующих с площади перед парламентом к улице Лакоба.
Во время съемок митинга оппозиции пострадала съемочная группа Абхазского телевидения. Водителю и оператору нанесли телесные повреждения. Корреспонденту АГТРК удалось увернуться от удара. У одного из операторов вырвали из рук видеокамеру и повредили.
Саломе Зурабишвили: Я готова начать процесс национального согласия
«Я как президент этой страны готова начать процесс национального согласия и внести в него свой вклад». Об этом во время приема во дворце Орбелиани представителей различных конфессий заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Глава государства рассказала религиозным лидерам о собственной национальной инициативе. По ее словам, сегодня общество устало от конфронтации и поляризации, и хочет выйти из тупика.
«Я как президент этой страны готова начать этот процесс, внести в него свой вклад в той мере, в какой могу. По крайней мере, чтобы мы смогли поговорить друг с другом, а затем даже договориться по ряду вопросов. Когда они говорят, что примирение – очень сложно, я согласна с тем, что это случится не сегодня и не завтра. Это процесс, который требует много работы, много терпения от всех и, в первую очередь, возможно, от меня», - сказала она.
Зурабишвили, обращаясь к своим гостям, выразила надежду на то, что Грузия и в будущем останется страной терпимости, где сосуществуют многие конфессии, религиозные и нерелигиозные убеждения, пишет SOVA.
«Это сосуществование является многовековой традицией этой страны», – отметила президент.
По ее словам, сегодня, как и во многих других странах, существует тенденция к утрате этой традиции и переходу к некоторой полной поляризации.
«У меня нет иллюзий, что это простой процесс, или что завтра мы получим результаты, но, если мы не начнем, то вместе со всей страной не сможем выйти из тупиковой ситуации. Поэтому я хотела разделить с вами эту инициативу и выразить надежду на вашу поддержку», – обратилась Зурабишвили к религиозным лидерам.
Российские военнослужащие попали под лавину в Южной Осетии
В результате схода снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО, охраняющих Рокский тоннель, попали под снежную лавину.
Троим военнослужащим оказана первая медицинская помощь, сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики.
Военными получены травмы легкой степени, поиски еще двух военнослужащих продолжаются, информирует пресс-служба. В поисковых мероприятиях задействованы военнослужащие ЮВО и силы югоосетинского МЧС в количестве 20 человек и две единицы спецтехники.
«Двоих российских военных удалось извлечь из-под лавин, они живы и направлены в республиканскую больницу, еще одного нашли, он выходит на связь со спасателями. Работы по поиску еще двоих продолжаются», - сообщил информагентству «Рес» глава МЧС республики Азамат Чочиев.
Он уточнил, что работы по поиску двоих военных будут продолжатся всю ночь.
Ника Мелия: Мы объявляем массовую голодовку с требованием освобождения Михаила Саакашвили
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил на акции на проспекте Руставели, что до освобождения Михаила Саакашвили они начинают акцию массовой голодовки, сообщает Общественный вещатель Грузии. По словам Мелия, к данной акции протеста присоединятся многие сторонники.
«Мы начинаем новый этап борьбы за освобождение Михаила Саакашвили из плена, и с сегодняшнего дня объявляем массовую голодовку. Это трудное решение, это конституционное право, это ненасильственный метод, но это трудно. В процессе принятия этого трудного решения я, возможно, не смогу быть советчиком для многих людей, и я никого не могу обязать пойти на этот трудный шаг, но от себя добавлю, чем масштабнее, чем выше будет консолидация, тем скорее результат будет положительным. Весь мир должен увидеть, что мы не смиримся с пленением третьего президента страны. Мы начинаем массовую голодовку на Кахетинском перекрестке, около нашего офиса. Нас будет много», - заявил на митинге Ника Мелия.
По словам Ники Мелия, борьба должна стать более частой и качественной. Вместе с тем, Мелия заявил, что нужно помнить об ответственности перед населением.
«Мы должны позаботиться об освобождении взятого в плен человека, и для этого есть этапы, но борьба - это борьба», - заявил он.
По словам Ники Мелия, он приветствует процесс национального согласия, инициированного президентом Саломе Зурабишвили.
Против адвоката Ивана Павлова возбуждено уголовное дело о госизмене
Против известного петербургского адвоката Ивана Павлова возбуждено уголовное дело о госизмене, следует из нового представления Министерства юстиции России о лишении Павлова адвокатского статуса.
Представление поступило в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга 15 декабря. Согласно документу, дело по статье «государственная измена» было возбуждено Следственным комитетом еще 27 апреля.
Отмечается, что это уже четвертая попытка Минюста лишить Павлова статуса адвоката, однако в предыдущих представлениях не было никаких упоминаний об уголовном деле по столь тяжкой статье.
Создатель адвокатского сообщества «Команда 29» Иван Павлов больше двадцати лет специализируется на уголовных делах о государственной измене, экстремизме и защите граждан от органов госбезопасности. В частности, он представлял интересы журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, а также Фонда борьбы с коррупцией в деле о признании его экстремистской организацией.
В апреле против Ивана Павлова было возбуждено уголовное дело о нарушении тайны следствия, которое касается Сафронова. По версии ФСБ, адвокат незаконно передал для дальнейшей публикации в СМИ постановление о привлечении журналиста к уголовной отвественности, а также сообщил о существовании секретного свидетеля в деле. Павлов вину отрицает. По его мнению, он лишь сообщал о фактах нарушения закона в отношении Сафронова. Адвокат также заявлял, что его преследуют за принципиальную позицию по целому ряду дел, которые расследует ФСБ.
В июле созданное Павловым сообщество «Команда 29» прекратило работу, поскольку было признано российскими властями «нежелательной организацией». В заявлении «Команды» говорилось, что «продолжение деятельности создает прямую угрозу безопасности большого числа людей» и что правозащитники «не могут игнорировать этот риск».
В сентябре Иван Павлов уехал за границу из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность в России. После этого он был объявлен в розыск.
В ноябре Министерство юстиции включило Павлова и четырех его коллег, бывших участников «Команды 29», в список иноагентов.
Cрок действия европейских цифровых ковид-сертификатов будет составлять девять месяцев
Европейская комиссия утвердила новые правила, согласно которым срок действия цифровых ковид-сертификатов будет составлять 9 месяцев (270 дней). Решение учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым бустерные дозы рекомендуются не позднее, чем через шесть месяцев после окончания первого цикла вакцинации.
Кроме того, сертификат будет действовать еще 3 месяца по истечении шести месяцев, чтобы обеспечить корректировку национальных кампаний вакцинации и доступ граждан к бустерным дозам.
Согласно решению Еврокомиссии, европейский сертификат призван гарантировать свободное передвижение граждан по ЕС во время пандемии коронавируса.
Кроме того, отмечается, что эти правила были приняты на основе научных данных и оценки объективных критериев. Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года в 27 странах ЕС. При введении различных правил использования сертификатов на национальном уровне государства-члены должны привести свои собственные правила в соответствие с правилами Европейской комиссии. Правила, принятые Европейской комиссией, распространяются только на поездки между странами-членами ЕС.
Оппозиционеры попытались прорвать оцепление у здания абхазского парламента
Участники оппозиционного митинга переместились к зданию парламента самопровозглашенной республики Абхазия и попытались прорвать кордон правоохранителей.
Telegram-каналы сообщили, что на месте были слышны выстрелы. Позднее журналисты уточнили, что это были взрывы петард, которые применяют митингующие против силовиков. По информации «Нужной газеты», силовики в ответ применили дымовые шашки.
Ситуация на месте накалилась после того, как оппозиционеры, организовавшие митинг у сухумского драматического театра, провели встречу с абхазским лидером Асланом Бжания. Переговоры они назвали безрезультатными.
«На встрече присутствовали президент, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Алхас Квициния и начальник Госслужбы охраны Дмитрий Дбар. Мы рассказали о мнении митингующих, что хотим услышать президента по озвученным вопросам. Он ответил, что услышал нас и что в своем обращении к соотечественникам в понедельник высказал свою позицию, и нет надобности идти на митинг. Нам предложили сесть и обсудить волнующие вопросы в весьма расплывчатом формате. Президент сказал, что он не готов вести диалог со всеми членами Народно-патриотического союза, а именно с Каном Кварчия», - сказал председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц.
По информации Telegram-канала АМРА-life, Кан Кварчия призвал участников акции выдвинуться к парламенту именно после того, как Аслан Бжания отказался вести с ним диалог. Это, предположительно, связано с инцидентом 4 декабря, из-за которого Кварчия призвал своих сторонников вооружиться.
Накануне Аслан Бжания «предостерег всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия». А глава МВД Вальтер Бутба обратился к населению с просьбой не участвовать в незаконных митингах и не предпринимать действия, которые мешали бы работе госорганов.
Оппозиция обвиняет абхазские власти в неэффективной борьбе с коронавирусной пандемией, остром кризисе энергосистемы, разрастании чиновничьего аппарата и т.д.
На проспекте Руставели в Тбилиси собираются сторонники Михаила Саакашвили
«Свободу Мише!» – в центре Тбилиси, на проспекте Руставели собираются сторонники экс-президента Грузии. Акция приурочена ко дню рождения Михаила Саакашвили – ему сегодня исполнилось 54 года.
По информации грузинских СМИ, митинг начнется после того, как оппозиционеры устроят шествие к проспекту Руставели от площадей Республики и Орбелиани.
По словам члена «Единого национального движения» Анны Цитлидзе, у участников акции два основных требования – освобождение Михаила Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов.
Сам Саакашвили продолжает курс лечения в Горийском госпитале. Собравшихся у клиники сторонников он поприветствовал через решетку окна своей палаты – показал им флаг Грузии и сложил пальцы в форме сердечка.
В Гори сталинисты не смогли устроить шествие – их было слишком мало
Члены «Коммунистической партии» и общества «Сталинистов» Грузии сегодня по традиции собрались перед домом-музеем Иосифа Сталина в Гори, чтобы отметить 142-ю годовщину со дня рождения коммунистического вождя.
Как пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Общественный вещатель, участники акции принесли с собой красный флаг и фотографии Сталина. Однако из-за малочисленности участников акции, шествие в Гори не состоялось.
Руководитель общества «Сталинистов» Зура Зумбулидзе заявил, что «Сталин победил нацизм», но сегодня в Грузии «все еще есть нацизм», имея в виду бывшую правящую, а ныне самую крупную оппозиционную партию «Единое национальное движение».
Зумбулидзе также считает, что Михаила Саакашвили «не следовало переводить в Гори» — в военном госпитале в этом городе экс-президента Грузии проходит курс лечения после 50-дневной голодовки, объявленной им после задержания. Кстати, Михаил Саакашвили родился в один день со Сталиным – сегодня ему исполнилось 54 года.
«Сегодня знаменательная дата, сегодня родился мировой гигант. Он выиграл Вторую мировую войну. Сталин победил нацизм, но сегодняшнее правительство не смогло победить нацизм», — сказал Зумбулидзе.
Биржевые цены на газ в Европе обновили исторический максимум после остановки российского газопровода
Биржевые цены на газ в Европе обновили исторический максимум, впервые превысив отметку в 2000 долларов за тысячу кубических метров, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Это в 10 раз выше, чем в начале прошлого года, рост происходит на фоне остановки подачи топлива по газопроводу "Ямал — Европа" и метеорологических прогнозов на холодную зиму.
Стоимость газа в Европе начала расти летом, оставаясь до этого в коридоре $170–220 за тысячу кубометров. Причиной экономисты называли низкие запасы в европейских хранилищах после аномально холодной зимы и восстановления экономики после пандемии.
К концу осени цена несколько раз обновляла исторические рекорды. Ситуацию осложняет напряжённость вокруг России, которая фактически отказывается увеличивать поставки сверх заранее обговорённых объёмов.
Накануне российская газовая монополия "Газпром" отказалась бронировать мощности на прокачку газа по "Ямал — Европе", поставки по нему сокращались по мере приближения к пиковому зимнему спросу, — пишет газета "Коммерсантъ". Во вторник подача газа полностью остановилась, — сообщило российское государственное агентство ТАСС.
Если поставки России останутся на текущем уровне, к концу марта запасы газовых хранилищ в ЕС сократятся до рекордно низких 15 процентов, передавало агентство Bloomberg. При этом часть запасов нельзя будет использовать, они должны будут сохраняться для технических целей.
Глава ВОЗ: лучше отменить праздник, чем потерять жизнь
Всемирная организация здравоохранения призвала пересмотреть планы на предстоящие праздники, чтобы защититься от варианта коронавируса "омикрон", который стремительно распространяется по миру.
"Отмена мероприятия лучше, чем потеря жизни, – заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве. Он также подтвердил, что новый вариант распространяется значительно быстрее остальных и заражает привитых и переболевших людей.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США "омикрон" стал преобладающим вариантом коронавируса в стране. Он обнаружен уже во всех штатах, кроме Оклахомы и Северной Дакоты.
За период с 12 по 18 декабря доля заражений "омикроном" превысила 73 процента, а на доминировавшую до этого "дельту" теперь приходится чуть больше четверти новых случаев заболевания. В некоторых регионах, в том числе на юго-востоке и на северо-западе США, доля заразившихся штаммом "омикрон" превышает 90 процентов.
Накануне в Техасе был зарегистрирован первый в США случай смерти после заражения "омикроном". Умерший – мужчина старше 50 лет, который не был вакцинирован.
Штамм был обнаружен в ЮАР в конце ноября. Он обладает большим количеством мутаций, быстрее распространяется и, как показывают исследования, способен обходить иммунитет привитых и переболевших людей. Он уже распространен в нескольких десятках стран.
В России в настоящее время официально новым штаммом заражены 25 человек. Никто из них не болеет тяжело. Первый случай смерти от "омикрона" был зарегистрирован в Великобритании 13 декабря. На данный момент там известно о 12 умерших от заражения этим вариантом.
Ряд стран вновь ужесточают ограничения в связи с распространением "омикрона". Нидерланды стали первой страной, объявившей локдаун в связи с "омикроном". В Дании закрывают театры, парки развлечений и музеи. Франция и Германия ввели карантинные меры для приезжающих из-за рубежа. Мэр Лондона отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади.
В то же время в Белом доме заявили, что президент Джо Байден не планирует вводить локдаун, хотя главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что рождественские поездки будут способствовать распространению вируса.
В Абхазии объявили об отмене веерных отключений электроэнергии
В самопровозглашенную республику Абхазия сегодня был осуществлён второй этап перетока электроэнергии из Российской Федерации. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
«На данный момент переток получен в полном объёме. Это позволит отказаться от графика «веерных отключений», за исключением ограничений, связанных с перегрузом в электрических сетях», – сказано в сообщении.
По информации компании, электроэнергия в Абхазию поступает из России, а также со станций «Ингури ГЭС» и «Перепадная ГЭС-1».
В «Черноморэнерго» также сообщили, что на второй сухумской подстанции идут работы по установке дополнительного трансформатора, что позволит улучшить энергоснабжение абонентов данной подстанции и исключить временные ограничения.
Отметим, что сообщение об отмене веерных отключений совпало с митингом, на котором оппозиция обвиняет власти в остром кризисе энергосистемы.
У гражданина Азербайджана конфисковали 20 млн рублей после въезда в Грузию
Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию через таможенно-пропускной пункт «Красный мост» на границе с Азербайджаном незадекларированную сумму в размере 21 млн 680 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщает налоговая служба Минфина Грузии.
По информации ведомства, гражданин Азербайджана совершал поездку на грузовике. Грузинским таможенникам он заявил, что не перевозит вещи, которые нужно декларировать.
Во время досмотра транспортного средства таможенники обнаружили незадекларированные денежные средства. При пересчете в национальную валюту изъятая сумма составила 915 633 лари. Согласно законодательству Грузии, незаявленные деньги были конфискованы, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Извинись и уходи!» – у сухумского Драмтеатра проходит акция оппозиции. ФОТО
На сухумской набережной, на площади перед Абхазским драматическим театром проходит митинг оппозиции, который власти объявили несанкционированным. Организатор акции – Народно-патриотический союз Абхазии.
Участники митинга вывесили транспаранты с обращением к абхазскому президенту Аслану Бжания: «Не позволим продать Абхазию!», «Извинись и уходи!», «Народ тебе не верит, народ устал от лжи!», «Дайте свет и воду!», «Что ты сделал для родины?».
Как пишет «Апсныпресс», общественный деятель Ахра Бжания обозначил ряд тем и вопросов, которые накопились у оппозиции к власти.
«Ситуация с пандемией. Из-за халатности власти сотни наших граждан лишились жизни. Не знаю, сколько тысяч испытали колоссальные финансовые потери – непростое дело лечиться от этой болезни. Энергетика, которую добили во время легализации майнинга и еще неизвестно, сколько нам всем вместе придется заплатить долгов по перетоку электроэнергии. Нет никакого диалога ни с обществом, ни с оппозицией, ни с прессой. Есть какое-то выборочное применение закона только в отношении тех людей, кто не были сторонниками действующей власти. Очень настораживают и вопросы, связанные с суверенитетом страны. Что это за внешнеполитические инициативы, где обсуждаются многоуровневые переговоры с Грузией, где обсуждаются уступки нашего суверенитета? В обмен на что? На каких условиях? Почему вообще об этом надо говорить? Вопросов очень много, они накопились и мы сегодня о них скажем», – сказал Бжания.
У расположенного рядом комплекса правительственных зданий усилены меры безопасности, на месте собрались сторонники Аслана Бжания. Территория огорожена автобусами, передает корреспондент «Эха Кавказа».
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания «предостерег всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия». А глава МВД Вальтер Бутба обратился к населению с просьбой не участвовать в незаконных митингах и не предпринимать действия, которые мешали бы работе госорганов.
Оппозиция обвиняет абхазские власти в неэффективной борьбе с коронавирусной пандемией, остром кризисе энергосистемы, разрастании чиновничьего аппарата и т.д.
Лавров говорит, что Грузию пытаются «насильно затянуть» в НАТО
Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение «красной линии», заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российского дипломата на пресс-конференции спросили, обсуждал ли он с главами МИД самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии совместные ответные шаги в случае вступления Грузии в НАТО.
«Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс», – сказал Лавров.
- В 2008 году в Грузии был проведен референдум, на котором был задан вопрос «Поддерживаете ли вы вступление Грузии в Организацию североатлантического договора (НАТО)?». В этом референдуме участвовали 1 982 318 человек, из которых около 77 % граждан проголосовали за вступление в НАТО.
- О поддержке населением Грузии вступления страны в НАТО говорят и соцопросы. В августе текущего года на вопрос, является ли приемлемой заявленная цель правительства Грузии по вступлению в НАТО, 74% респондентов ответили «да», 11% – «нет», 14% – «не знаю».
«Наша позиция о расширении НАТО хорошо известна – это будет «красной линией», если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации», – подчеркнул Лавров.
Как пишет «Интерфакс», он добавил: «Те предложения, которые по поручению президента мы внесли и которые связаны с обеспечением безопасности Российской Федерации в контексте общей безопасности во всем евроатлантическом регионе, они четко отвечают на то, как мы видим эту ситуацию».
«И отвечают на вопрос о том, что Россия искренне заинтересована не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисуют некоторые натовские стратеги», – заявил глава МИД РФ.
- Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
- Соединённые Штаты заявляют, что не отказываются от диалога, но подчёркивают, что он должен вестись с участием союзников. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение "свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США". И Вашингтон и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определяют только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.
- Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились в связи с информацией о переброске Москвой к границе с Украиной до ста тысяч своих военнослужащих. Страны Запада считают, что эти войска могут быть использованы для широкомасштабного вторжения на территорию Украины - хотя у разведки нет данных, что российское руководство уже приняло такое решение.
Шойгу: НАТО отрабатывает на учениях применение против РФ группировок с задействованием Грузии, Молдовы и Украины
США и НАТО активизировали военную активность у границ РФ, стали чаще задействовать стратегические самолеты с условными пусками ядерных ракет по российским объектам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. Всё чаще в них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам», – сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
«Количество их полётов у российских границ возросло более чем в 2
раза», – сказал он.
«Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части США. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств – Грузии, Молдовы и Украины», – сказал министр.
По его словам, США наращивают военное присутствие у границ России.
«США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около 8 тысяч военнослужащих», – отметил Шойгу.
- Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
- Соединённые Штаты заявляют, что не отказываются от диалога, но подчёркивают, что он должен вестись с участием союзников. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение "свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США". И Вашингтон и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определяют только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.
- Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились в связи с информацией о переброске Москвой к границе с Украиной до ста тысяч своих военнослужащих. Страны Запада считают, что эти войска могут быть использованы для широкомасштабного вторжения на территорию Украины - хотя у разведки нет данных, что российское руководство уже приняло такое решение.
США направили экспертов – помочь Украине в борьбе с хакерами из РФ
Власти США и Великобритания "незаметно" направили на Украину экспертов, которые должны помочь Киеву предотвратить потенциальные кибератаки со стороны России. Об этом пишет The New York Times.
Серьёзные кибератаки российских хакеров против Украины уже происходили в 2015 и 2016 годах. Они могут вывести из строя электросети, банковскую систему и другие важные компоненты экономики и правительства Украины.
По данным издания, атаки со стороны России происходят постоянно, однако в последний месяц они участились. Сейчас эксперты находятся в режиме повышенной готовности, поскольку новогодние праздники – самое уязвимое время для кибератаки.
По оценкам американской разведки, с помощью хакеров Россия хочет выставить президента Украины Владимира Зеленского "неумелым и беззащитным" и получить повод для вторжения в страну.
В правительстве США считают, что президент России Владимир Путин "ещё не решил" по поводу широкомасштабного вторжения в Украину, поскольку за вторжением последуют санкции. Кибератаки, по мнению экспертов, могут остаться безнаказанными, так как власти России будут отрицать причастность к ним.
В администрации президента США Джо Байдена не стали комментировать отправку дополнительной помощи Украине. Власти заявили, что давно поддерживают усилия этой страны по укреплению киберзащиты и повышению киберустойчивости. В британском правительстве отметили, что помощь со стороны Великобритания и ее союзников носит оборонительный характер.
- США и страны Запада предполагают, что Россия готовит нападение на Украину. По данным американской разведки, вблизи границ с Украиной находится около 100 тысяч российских военнослужащих.
- Российская сторона отвергает все сообщения о вероятном вторжении войск на территорию Украины. По словам президента России Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.
- В начале декабря состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которых Байден предупредил российского президента о санкциях против Москвы в случае начала военных действий. Путин в ответ заявил о неприемлемости расширения НАТО за счет Украины, однако власти США и руководство НАТО указали ему, что у России нет права вето на присоединение к Североатлантическому союзу новых стран, включая Украину.
Белый дом: США готовы к диалогу с Россией по нескольким каналам
Вашингтон готов к переговорам с Москвой по беспокоящим её вопросам безопасности, но США дают понять, что прежде Россия должна снять озабоченность Запада по поводу наращивания ее военного присутствия у границы с Украиной.
Об этом заявил Белый дом по итогам состоявшейся в понедельник, 20 декабря, телефонной беседы советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с помощником президента России Юрием Ушаковым.
Салливан сказал Ушакову, что США открыты к диалогу с Россией по нескольким каналам, включая прямое двустороннее взаимодействие, через Совет Россия-НАТО, а также по линии ОБСЕ. Одновременно советник главы Белого дома подчеркнул, что любые переговоры должны проходить в координации с союзниками и партнёрами Вашингтона в Европе.
Как заметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, последние заявления согласуются с позицией США о необходимости контактов как с Россией, так и с Украиной и партнёрами в ЕС.
Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились в связи с информацией о переброске Москвой к границе с Украиной до ста тысяч своих военнослужащих.
Россия отрицает обвинения в том, что она готовит крупное вторжение на Украину, и, в свою очередь, обвиняет Киев в наращивании военной мощи с помощью Запада, а также критикует НАТО за манёвры возле российских границ.
В ходе виртуального саммита две недели назад президент США Джо Байден предупредил российского лидера Владимира Путина, что Соединённые Штаты введут жесткие экономические санкции против России, если она вторгнется на Украину, хотя Вашингтон дал понять, что он не считает, что Путин решился на такое нападение, отмечается в публикации на сайте "Голоса Америки".
Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность западного альянса в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
Согласно сведениям от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Ушаков уведомил Салливана о готовности Москвы к переговорам по безопасности и о том, что Россия на этих консультациях будет представлена замглавы МИД Сергеем Рябковым.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение "свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США". И Вашингтон и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определают только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.
РФ не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Грузии – дипломат
Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», – сказал российский дипломат в эфире «Соловьев Live».
По его словам, стороны могут прийти к взаимопониманию, несмотря на первую реакцию Вашингтона, передает РИА Новости.«Я думаю, это была первичная реакция. Первая реакция на неожиданное решение на выдвижение этих проектов: и договора, и соглашения. Я думаю, все-таки в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь, и отдают себе отчет», – добавил Гаврилов.
По его словам, действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, больше не будут оставаться безнаказанными.
«Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав», – сказал он.
Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность западного альянса в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
Михаил Саакашвили: я приехал в Грузию, чтобы спасти её
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через свой Facebook-аккаунт обратился к своим сторонникам, которые в его день рождения выйдут на улицы с требованием освободить политика. В своем письме он рассказал о текущих событиях в стране, причинах своего возвращения и своих планах. По словам Саакашвили, для него сегодня существует единственный выбор – смерть или свобода, пишет СОВА.
В своем обращении третий президент Грузии пишет о том, что в тюрьму его поместили из-за того, что «мы создали современное государство» и «оказали сопротивление вмешательству России и не сдали столицу».
По словам Саакашвили, его «посадили и убивают» за экономические успехи и за то, что «Грузия впервые в истории стала игроком мирового уровня».
«Я мирно передал власть и покинул страну, чтобы никому не мешать, а грузинский народ сам определял свою судьбу и выбор», – пишет экс-президент.
В своем обращении Михаил Саакашвили объясняет и причины своего возвращения на родину.
«Я вернулся, потому что увидел, что все остановилось. Сегодня экономические данные Грузии такие же, как в 2012 году. Цены выросли втрое, рабочие места сократились вдвое, страна пустеет. И самое главное, наших людей лишили выбора и сказали, что они не могут ничего изменить демократическим путем в Грузии. Что у грузин есть только два выбора – беспрекословное рабство или выезд за границу в качестве второсортной рабочей силы», – говорит Саакашвили.
Свой выбор бывший президент видит так: смерть или свобода:
«Потому что Грузия умрет без свободы, и тогда моя жизнь потеряет смысл».
Единственный выход из сложившейся ситуации экс-президент Грузии видит в неустанной борьбе за то, «чтобы сломать стену отчуждения», в уличных протестах, борьбе внутри и за пределами законодательного органа. Только это, по его словам, заставит уйти правительство и назначить «настоящие выборы».
«Я приехал в Грузию, чтобы спасти ее, и я верю в очень успешное будущее моей страны, но этого будущего можно достичь только путем борьбы, и я останусь с вами до полной победы!» – написал Саакашвили.
Бывшему президенту Грузии сегодня исполнилось 54 года. Сторонники Саакашвили проведут акцию в центре Тбилиси с требованием его освобождения.
В Грузии задержан фальшивомонетчик, обналичивший 563 поддельные монеты
Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала мужчину, обвиняемого в изготовлении и обналичивании фальшивых монет номиналом в 1 лари. Ему грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.
«Расследование установило, что обвиняемый с целью получения незаконной материальной выгоды кустарно изготовил 563 монеты (формы и размера монеты в 1 лари), которые с помощью аппарата быстрого зачисления перевел на счет жены, откуда сумма впоследствии была обналичена», – сообщили в ведомстве.
Ведомство сообщает, что при обыске дома у обвиняемого было изъято 30 монет ручной работы и необходимое для их изготовления оборудование.
Расследование ведется по второй части 180-й статьи Уголовного кодекса Грузии (мошенничество), передает СОВА.
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