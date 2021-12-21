МВФ одобрил пакет помощи Молдавии для преодоления последствий пандемии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через свой Facebook-аккаунт обратился к своим сторонникам, которые в его день рождения выйдут на улицы с требованием освободить политика. В своем письме он рассказал о текущих событиях в стране, причинах своего возвращения и своих планах. По словам Саакашвили, для него сегодня существует единственный выбор – смерть или свобода, пишет СОВА.

В своем обращении третий президент Грузии пишет о том, что в тюрьму его поместили из-за того, что «мы создали современное государство» и «оказали сопротивление вмешательству России и не сдали столицу».

По словам Саакашвили, его «посадили и убивают» за экономические успехи и за то, что «Грузия впервые в истории стала игроком мирового уровня».

«Я мирно передал власть и покинул страну, чтобы никому не мешать, а грузинский народ сам определял свою судьбу и выбор», – пишет экс-президент.

В своем обращении Михаил Саакашвили объясняет и причины своего возвращения на родину.

«Я вернулся, потому что увидел, что все остановилось. Сегодня экономические данные Грузии такие же, как в 2012 году. Цены выросли втрое, рабочие места сократились вдвое, страна пустеет. И самое главное, наших людей лишили выбора и сказали, что они не могут ничего изменить демократическим путем в Грузии. Что у грузин есть только два выбора – беспрекословное рабство или выезд за границу в качестве второсортной рабочей силы», – говорит Саакашвили.

Свой выбор бывший президент видит так: смерть или свобода:

«Потому что Грузия умрет без свободы, и тогда моя жизнь потеряет смысл».

Единственный выход из сложившейся ситуации экс-президент Грузии видит в неустанной борьбе за то, «чтобы сломать стену отчуждения», в уличных протестах, борьбе внутри и за пределами законодательного органа. Только это, по его словам, заставит уйти правительство и назначить «настоящие выборы».

«Я приехал в Грузию, чтобы спасти ее, и я верю в очень успешное будущее моей страны, но этого будущего можно достичь только путем борьбы, и я останусь с вами до полной победы!» – написал Саакашвили.

Бывшему президенту Грузии сегодня исполнилось 54 года. Сторонники Саакашвили проведут акцию в центре Тбилиси с требованием его освобождения.