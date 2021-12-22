Пропавшего экономиста Рамаза Герлиани нашли живым

Полиция нашла живым пропавшего три дня назад президента Центра экономических преобразований Рамаза Герлиани. После допроса в полиции экономист рассказал журналистам, что находился в Сурами, в окрестных лесах.

По словам Герлиани, он «искал смерть», но «полиция подоспела». Причиной исчезновения Герлиани назвал шантаж со стороны полицейского Георгия Гогниашвили.

О давлении со стороны полицейского экономист рассказал в своем Facebook-посте, опубликованном до исчезновения.

«Этот мерзкий «полицейский» путем вербовки и использования моей бывшей жены сумел проникнуть в мою частную собственность, в мое рабочее пространство и пространство, где живут мои дети, он проник, как крыса. 14 ноября он встретил меня вооруженным в собственной квартире. По бессовестно ложному мотиву он устроил мне допрос, нанес оскорбление… я уничтожен», – написал Герлиани.

Расследование по делу об исчезновении Герлиани началось 20 декабря, после того, как родные два дня не могли выйти с ним на связь.