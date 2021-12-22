MH17: обвинение просит для Гиркина и ещё 3 человек пожизненного срока

Нидерландская прокуратура на суде по делу о катастрофе "Боинга" малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года над Донбассом попросила суд назначить пожизненное заключение для Игоря Стрелкова (Гиркина) и ещё трёх подсудимых. Сторона обвинения считает доказанным их участие в уничтожении самолёта, приведшем к гибели 298 человек.

Гражданин России Стрелков в момент катастрофы командовал сепаратистами так называемой "ДНР". Граждане России Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко были его подчинёнными. Никто из них в суде не присутствует, их судят заочно. Во время заседания прокуратура также попросила суд выдать ордер на арест обвиняемых.

21 декабря в Окружном суде Гааги сторона обвинения представила доказательства против обвиняемых. Как утверждает следствие, самолёт был сбит в разгар боёв в Донбассе между украинскими войсками и сепаратистами из установки "Бук" с территории у посёлка Первомайское, которую контролировали сепаратисты.

По версии обвинения, сепаратисты, неся потери от ударов украинской авиации, запросили у России средства ПВО. В Донецкую область из российской военной части в Курске была направлена установка "Бук". Обвинение восстановило маршрут "Бука" от российской границы до предполагамого места пуска ракеты по "Боингу", а также привело доказательства непосредственного участия обвиняемых в его поставке и перевозке.

Обвинение также привело показания свидетелей, один из которых видел пуск ракеты. Многие говорили, что видели "Бук" в районе предполагаемого места пуска. Экспертиза показала, что MH17 был поражён ракетой "Бука" и не мог быть поражён никаким другим оружием. Кроме этого, сторона обвинения привела данные аудиозаписей телефонных переговоров обвиняемых, на которых они обсуждают случившееся.

Прокуратура считает доказанным, что обвиняемые контролировали доставку "Бука" и его размещение и , хотя, по всей видимости, не отдавали непосредственный приказ стрелять по самолёту, виновны в активном соучастии в гибели самолёта и убийстве пассажиров. Кто именно отдал приказ стрелять и непосредственно осуществлял его, пока не установлено. То, что это могли быть российские военные, следствие официально не подтверждает и не исключает. Расследование по этому вопросу продолжается.