Авиасообщение между Арменией и Турцией возобновится в ближайшее время

Россию «надули, просто нагло обманули», когда в 1990-х годах заверяли, что не станут продвигать НАТО на восток. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули – пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

По его словам, дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности с США, а от требований обеспечения безопасности России. Постоянное давление Запада на Россию можно объяснить только тем фактом, что западные страны считают РФ слишком большой даже после распада СССР, предположил Владимир Путин.

Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.

Соединённые Штаты заявляют, что не отказываются от диалога, но подчёркивают, что он должен вестись с участием союзников. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение «свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США». И Вашингтон и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определяют только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.

Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились в связи с информацией о переброске Москвой к границе с Украиной до ста тысяч своих военнослужащих. Страны Запада считают, что эти войска могут быть использованы для широкомасштабного вторжения на территорию Украины - хотя у разведки нет данных, что российское руководство уже приняло такое решение.