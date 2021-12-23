Обзор абхазской прессы

Журналист Надежда Венедиктова в блоге на сайте «Асаркьа» пишет, что от смены власти народу лучше не становится. Она подчеркнула, что застарелые проблемы лишь усугубляются.

«Только наивный человек, абсолютно не понимающий сложности этих проблем, мог написать плакат «Дайте свет и воду» – с водой было плохо еще в советские времена, а катастрофа с энергетикой усугублялась все послевоенные годы, и ни одна власть не пыталась решить ее кардинально, тем более что очень большая часть населения не платит за электроэнергию и даже не пытается экономить ее. За что боролись, то и имеем. С каждой сменой власти, распределяющей хлебные места среди своих сторонников, количество профессионалов во всех сферах уменьшалось – еще одно «достижение», работающее против стабильного развития страны в целом. Используйте легальные способы политической борьбы, и никто вам слова не скажет! Я тоже не согласна с некоторыми идеями президента, но есть цивилизованные способы несогласия и возможность публично бороться за свое видение проблемы. Если мы не научимся активно и достойно использовать именно такую практику, нам не удастся построить государство, способное обеспечить достойную жизнь своих граждан», – написала Надежда Венедиктова.

По ее словам, вместо того чтобы тратить энергию на насильственные методы борьбы, лучше самим разработать реальную программу выхода из кризиса или взять на вооружение те программы, которые уже разработали ученые Абхазии.

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Журналист Астанда Ардзинба на своей странице в Facebook написала, что слово «митинг» с некоторых пор в Абхазии приобрело негативное значение. По ее словам, эта форма выражения позиции – проявление демократии, и это хорошо.

«Другое дело, что, когда каждый такой митинг может перерасти в насильственное свержение власти, люди настораживаются (и правильно делают). Никто не хочет выбитых окон, ни один здравомыслящий человек, какую бы сторону он не поддерживал. Но проблема в том, что власть имущие в Абхазии не реагируют ни на что, кроме как на силу в виде митинга. И так уже достаточно давно. В Сухуме даже вопрос о закрытии свалки не смогли решить без митинга жителей Маяка, жители одной из улиц столицы выходили на протест, требуя отремонтировать улицу, и только так смогли быть услышанными. Уверена, что после того, как люди на площади разошлись, власти выдохнули с облегчением, и что-то мне подсказывает, что требования оппозиции никто всерьез обсуждать не собирается. То, что в стране нет другой возможности любой группе (оппозиции / жителям Адзюбжи / маякским жителям и т.д.) быть воспринятыми всерьез, кроме как собрать побольше людей в общественном месте, – это корень проблем», – заметила журналист.

Она подчеркнула, что в стране должны быть площадки, на которых политики должны обсуждать и конституционные реформы, и проблемы в энергетике, и привлечение инвестиций, и многое другое. «Для этого есть парламент, Общественная палата, съезды партий, медиа-площадки, телевидение. Президенту не стоит игнорировать такие обсуждения и участвовать в них. Глава государства не должен считать стыдным прийти в парламент. И тогда люди не будут идти стенка на стенку на площади!» – написала Астанда Ардзинба.

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Общественный деятель, инициатор принятия закона о декларировании доходов госчиновниками Астамур Какалия написал в социальной сети Facebook, что обязанность власти выстроить такой диалог, при котором даровитые люди с разными взглядами смогут атаковать проблемы, а не друг друга. «То, что вчера были эксцессы, – это не вина милиции или обычных молодых ребят. Это прямая вина политиков и их информационных помощников, которые все больше и больше усугубляют раскол. Если бы я был на месте президента, я бы спросил оппозицию: «А какие у вас кандидатуры на посты в правительстве? Давайте рассмотрим, может, они и впрямь лучше и могут предложить лучшие подходы. Сменим правительство, если есть лучшие кандидатуры». А на месте оппозиции я бы не дал юлить властям и требовал бы исполнения закона и увольнения нарушителей закона о декларировании либо признания от властей в укрывательстве правонарушителей», – отметил Астамур Какалия.

Он подчеркнул, что это был бы максимально предметный, конкретный разговор с конкретными результатами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия