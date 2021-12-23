Фемицид и эффект подражания

В Тбилиси по обвинению в убийстве беременной супруги задержан 23-летний мужчина. В этом месяце это уже третий резонансный случай фемицида. Профильные неправительственные организации одной из основных проблем считают отсутствие механизмов для предотвращения насилия в семье.

Молодой мужчина обвиняется в убийстве беременной жены, совершенном с особой жестокостью. Согласно данным правоохранительных органов, жертва ранее не сообщала о фактах насилия. Впрочем, по словам ее дяди, незадолго до произошедшего девушка временно переехала к нему, правда, после снова вернулась домой, к мужу.

«Неделю она была у меня. Она ушла (из дома) из-за конфликтов. Кети говорила, что давала (мужу) успокоительные, потому что он был агрессивным, выходил из себя, злился, ругался. Физически я не видел (чтобы он ее трогал), а сама она ничего не говорила», – сказал сегодня дядя убитой девушки журналистам.

Неделю назад в поселении Вазиани муж убил жену и свекровь, а после совершил самоубийство. Двумя неделями ранее в Хелвачаурском муниципалитете мужчина убил супругу и сына, а потом тоже покончил с собой.

Фемицид никогда не бывает громом среди ясного неба, говорит Байя Патарая – глава НПО «Сапари», одна из лидеров Женского движения. Ему всегда предшествует семейное насилие той или иной тяжести. Впрочем, государство на сегодняшний день не имеет фактически никаких механизмов для того, чтобы вмешаться в него и тем самым предотвратить еще более тяжелое развитие событий. Единственное место, куда может обратиться жертва, – это полиция. Впрочем, по ряду причин жертва может не хотеть или оттягивать с обращением в правоохранительные органы.

«Во-первых, когда мы говорим о полиции, здесь тоже есть определенные вызовы. Это вопрос доверия к полиции, к тому же чувствительность (полицейских) к (жертвам) насилия в семье не на высшем уровне. Но я полагаю, что главная проблема в том, что все повесили на полицию. Насилие в семье – это социальная проблема, это не обычный криминал. И, соответственно, решения должны быть найдены с учетом этого, но для этого ничего не делается. Если какой-то прогресс в стране (в этой сфере) и был, то только на законодательном уровне и в плане силовых ведомств. Но другие звенья, которые очень важны, не существуют или не выполняют свою функцию».

Так, к примеру, будь в стране развита социальная служба, то те жертвы, которые не хотят обращаться в полицию, могли бы для начала попробовать обратиться к соцработнику, говорит Патарая:

«Он (соцработник) может включиться и при наличии более легких проблем, например, в случае конфликта, не содержащего признаки уголовного преступления. Если есть какая-то проблема, именно соцработник должен работать с семьей и при необходимости подключить к делу других специалистов. Например, он может прийти к выводу, что необходима помощь психиатра».

В то же время проблемой остается и довольно распространенная в грузинском обществе установка, что происходящее в семье якобы является делом сугубо личным. И именно в те моменты, когда звонок в полицию может помочь предотвратить трагическое развитие событий, окружающие могут предпочесть не вмешиваться.

«В Грузии до сих пор позвонить в полицию считается дурным тоном. Есть такая (установка), которая существует еще с советских времен, что хорошие люди якобы в полицию не звонят, не сотрудничают с ней. Это связано с воровским менталитетом, что проблемы якобы нужно решать без нее. Вот из-за таких стереотипов (соседи) часто не звонят и не сообщают о происходящем, а жертва в тот момент, возможно, просто не может сама сделать это», – говорит Байя Патарая.

Помимо прочего, она обращает внимание еще на одну деталь: фемицид, как и суицид, может нести в себе угрозу подражания:

«Если присмотреться, мы увидим, что они происходят серийно: они внезапно происходят одно за другим, а потом наступает затишье. Такие повторения одно за другим в короткий промежуток времени означают, что предыдущее (преступление) могло стать тригером для другого человека, скажем, так оно подает идею ему, которую он потом осуществляет».

Соответственно, говорит Байя Патарая, крайне важно при освещении СМИ событий такого толка следовать специально разработанным гайдлайнам. Они, среди прочего, предусматривают необходимость избегать упоминания способа совершения преступления, например.