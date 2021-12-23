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Общество

Смертельная волна унесла жизни троих военных

Сегодня было найдено тело последнего из пяти российских военных, которые попали под лавину на южной стороне Транскама вечером 21 декабря. Поисково-спасательная операция продолжалась два дня, живыми из-под завала удалось извлечь двух человек.

Сегодня в 10 утра МЧС Южной Осетии продолжило поиски пятого российского военнослужащего, попавшего под лавину в районе Рокского тоннеля. Буквально через пару часов появилось и сообщение о том, что тело 19-летнего Ильи Балашова найдено. Как рассказал журналистам глава МЧС республики Азамат Чочиев, «тело парня вместе со зданием поста отбросило на три метра, и он оказался глубоко под завалами… Поиски его продолжались круглосуточно. К большому сожалению, на момент обнаружения он был мертв. Судя по месту обнаружения, лавина накрыла и снесла казарму в сторону вместе с ним».

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Смертельная волна унесла жизни троих военных
by Эхо Кавказа

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Трагедия на сторожевой заставе «Портал Южный», которая занимается охраной Рокского тоннеля со стороны Южной Осетии, произошла вечером 21 декабря. На кадрах, которые появились в сети, видно, как заставу накрывает лавина. Огромная снежная волна погребает все на своем пути. В тот вечер на боевом дежурстве находились пять человек. Сразу после трагедии имена военнослужащих появились на одном из телеграмм-каналов и в социальных сетях: Юрий Тарасянц, 40 лет, капитан, Сергей Помогалов, 24 года, рядовой, Махма Махаев, 29 лет, сержант, Руслан Гарай, 19 лет, рядовой, и 19-летний Илья Балашов.

Двое из пяти российских военных – Махма Махаев и Руслан Гарай, были доставлены в республиканскую больницу в тот же вечер. Министр здравоохранения Сослан Наниев в эфире югоосетинского телевидения сообщил:

«21 декабря, около 9 вчера санитарным транспортом доставлены двое военнослужащих российских вооруженных сил с предварительным диагнозом «обморожение нижних конечностей». Этот диагноз снят, на данный момент состояние их удовлетворительное, пациентов готовят к выписке. Привезли еще одного военнослужащего, тело одного военнослужащего. К сожалению, без признаков жизни, и была зафиксирована смерть».

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил соболезнования министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу «в связи с трагической гибелью российских военнослужащих в результате схода во вторник лавины на югоосетинской части Транскама»:

«Военнослужащие Южного военного округа ВС РФ мужественно выполняют задачи по обеспечению безопасности Республики Южная Осетия и, в частности, по охране Рокского тоннеля… От имени руководства, народа Республики Южная Осетия и от себя лично прошу передать наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой трагедии».

Всего, по словам главы югоосетинского МЧС Азамата Чочиева, в поисково-спасательной операции было задействовано более 60 человек.

22 декабря на сайте Следственного комитета России появилось сообщение о возбуждении уголовного дела по факту гибели российских военнослужащих в Южной Осетии. «528-м военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированным в городе Цхинвал Республики Южная Осетия, по факту гибели военнослужащих войсковой части возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц"», – говорится в официальном сообщении.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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