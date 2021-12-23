До конца 2021 года остается неделя. «Эхо Кавказа» спросило жителей Цхинвала, чем им запомнился уходящий год.

Фатима, 39 лет: В уходящем году было столько всего… Больше всего он всем запомнился, наверное, коронавирусом. Из-за того, что все были в панике, нет определенности, когда все это закончится, как быть, как нам выжить… Были закрыты школы, и это очень плохо, так как сказывается на будущем наших детей. Мне бы хотелось вспомнить что-то хорошее, но единственное, что я могу вспомнить, это то, что дети и люди, окружающие меня, здоровы.

Карина, 21 год: Трудно вспомнить, так как за всю жизнь, которую я прожила, 2021 год был самым насыщенным, и выделить одно какое-то событие сложно. У меня был насыщенный год из-за большого количества поездок. Я была на двух форумах, встретила большое количество людей, единомышленников. Посещала разные мероприятия в самой республике, например, разные спектакли – это тоже значимое для меня событие. И еще поездка в Ленингор оставила очень приятные впечатления. Несмотря на то, что я живу в республике, в Ленингоре я была первый раз. Меня поразили природа, люди, которые там живут. Особенно меня покорил музей в Ленингоре.

Алексей, 27 лет: В основном год запомнился новой волной коронавируса, когда власти пытались как-то это загасить, справиться с наплывом, а в итоге вышло так, что все другие люди, которые болели не коронавирусом, испытывали огромные трудности. Коронавирус-то появился, а другие болезни ведь никуда не ушли. Поэтому, наверное, это было самое запоминающееся событие – новая волна коронавируса. Я решил не участвовать в этой волне и привиться. Привился дважды. Такой средний год вышел. Ничего хорошего особо не было, был повсеместный рост цен. Конечно, зарплаты тоже подняли, но рост цен был какой-то страшный, потому что если раньше цена на хлеб и на бензин поднималась на один рубль, то сейчас хлеб подорожал на четыре рубля, а бензин на 12 рублей. Это сильно ударило по бюджету каждой семьи.

Ирина, 61 год: Конечно, очень обидно, что особо радостных событий за год не было. Я впервые в жизни попала в больницу. Но, слава богу, я не «надела корону». Это классно. Все нужные меры предосторожности я стараюсь соблюдать. Конечно, никому на шею не кидаюсь и не целуюсь при встрече. Очень надеюсь и дальше эту «корону» не надеть. Так что у меня было два события: то, что я не заболела коронавирусом, а второе негативное воспоминание то, что я попала в больницу с другой болезнью. В этом году у меня получилось так, что и плюсы, и минусы связаны со здоровьем. Очень хочется надеяться, что в следующем году будем здоровы и счастливы.

Элина, 19 лет: Мне этот год запомнился поездкой в Санкт-Петербург, да еще это и длилось очень долго, три недели. У меня была возможность как посещать тренинги, так и ходить на экскурсии, в музеи, смотреть достопримечательности, театры посещать… Еще тем, что я побывала на молодежном форуме, познакомилась со многими людьми, подружилась, до сих пор поддерживаем связь. Этот год был хорошим, у меня появилась журналистская практика, я посетила много городов и довольна этим. Надеюсь, что в следующем году будет еще больше знакомств, путешествий, опыта и все будет хорошо.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия