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Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал»
Верховный суд России на заседании во вторник принял решение о ликвидации международного общества "Мемориал". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Генеральная прокуратура настаивала, что организация систематически нарушала закон об иностранных агентах. На итоговом заседании представитель ведомства заявил, что организация "создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников".
Правозащитники считают, что для ликвидации организации не было законных оснований. Сотни российских и зарубежных деятелей культуры, нобелевские лауреаты, а также журналисты подписали обращение на имя президента Владимира Путина с просьбой прекратить преследование организации.
Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский заявил, что организация будет обжаловать решение и не может остановить работу.
Мемориал — одна из старейших правозащитных организаций в России. Общество было создано в январе 1989 года, его первым председателем стал лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.
Организация больше 30 лет вела исследования советских репрессий, создав подробнейшую базу данных с именами репрессированных. Адвокат общества Генри Резник на заседании во вторник отметил, что общество "содействует здоровью нации".
Адвокаты отметили, что процессе всё было "перевернуто с ног на голову — истец ссылался на международные документы, но на самом деле нарушителем выступило российское государство".
У здания Верховного суда в центре Москвы собралась небольшая группа людей, поддерживающих организацию в ходе процесса. Они скандируют "позор".
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Другие новости дня
OCCRP: Александр Лукашенко признан коррупционером года
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал Александра Лукашенко "Коррупционером года – 2021". Об этом говорится на сайте организации.
В публикации Лукашенко называют "последним диктатором Европы". Центр признал его главным коррупционером за "потворство организованной преступности". Жюри выбрало его из рекордных 1167 претендентов на это звание.
"В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел", – отметил координатор жюри и сооснователь OCCRP Дрю Салливан.
В частности, OCCRP отметили принудительную посадку самолета Ryanair, на борту которого находились белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Любого, кто противостоит Лукашенко, ждет их участь, пишут в организации, или участь Сергея Тихановского, которого приговорили к 18 годам лишения свободы за организацию антиправительственных демонстраций в 2020 году.
Также среди "достижений" Лукашенко за последний год жюри выделило "организацию потоков государственных средств олигархам, близким его семье" и провокацию миграционного кризиса на границе с Польшей. Кроме того, Лукашенко обвинили в потворстве распространению фейков о коронавирусе.
"67-летний Лукашенко цепляется за власть в Минске с 1993 года, фальсифицируя выборы, пытая критиков, арестовывая и избивая протестующих – и все это с помощью и одобрения Кремля", – говорится в публикации Центра.
Итоги подводили жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции. Они проголосовали за Лукашенко единогласно. Он оказался в рейтинге главных коррупционеров по соседству с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и экс-канцлером Австрии Себастьяном Курцом.
Гани в организации называют "вопиюще некомпетентным" лидером, который оставил свой народ на произвол судьбы и уехал жить среди коррумпированных бывших государственных чиновников "в моральной помойке – ОАЭ".
Асада обвинили в начале войны в Сирии и краже сотен миллионов долларов в попытке сохранить власть. Эрдоган, по данным Центра, курировал коррумпированное правительство, которое отмывало китайские средства на иранскую нефть через государственные банки. Курц был лидером Австрийской народной партии, который ушел из политики после обвинений в растрате и взяточничестве.
Израильская авиация нанесла удар по порту Латакия в Сирии
Израильская авиация нанесла удар по порту в Латакии, в Сирии. Об этом сообщили сирийские государственные СМИ и военные. По их данным, самолёты поразили контейнерную площадку в торговом порту. Произошли несколько взрывов и крупный пожар. Не исключено, что в контейнерах находилось оружие.
Повреждены гражданские объекты в районе порта. О жертвах не сообщается.
По данным журналистов, для отражения нападения были задействованы сирийские силы противовоздушной обороны, но они не справились со своей задачей.
В 25 километрах южнее Латакии находится российская авиабаза Хмеймим. Российские военные ситуацию не комментировали. Представители Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения сирийской стороны.
- Израильские военные атакуют порт Латакии второй раз за месяц. Предыдущий раз СМИ сообщали об авиаударе 7 декабря.
В России прошли задержания соратников Алексея Навального
Бывшего координатора штаба Навального в Иркутске (признаны в России экстремистской организацией и запрещены) Захара Сарапулова задержали после обыска у него в квартире. Об этом сообщает созданный Сарапуловым телеграм-канал "Иркутский инсайдер".
Причины и подробности задержания пока неизвестны. По словам активиста Алексея Тупицина, вероятнее всего, задержание связано с делом об участии в экстремистском сообществе, из-за которого несколько бывших координаторов штабов Навального покинули Россию. "Ему две недели назад говорили, чтобы он уезжал из России. Но он это проигнорировал, сказал, что будет до конца", – рассказал Алексей Тупицин.
Захар Сарапулов пытался принять участие в выборах депутатов Госдумы 2021 года от партии "Яблока", но ему отказали в регистрации за связь с организацией, признанной экстремистской.
В Томске полицейские задержали депутата городской думы и сторонницу Навального Ксению Фадееву. Об этом сообщило издание "ТВ2". По информации источников издания, её подозревают в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и в участии в некоммерческой организации, посягающей на права граждан.
У Фадеевой в доме проводится обыск. Сейчас активистка находится в здании Следственного комитета. По предварительной информации, Фадееву для допроса увезут из Томска в Москву.
Иван Жданов сообщает, что Сарапулову и Фадеевой вменяют "экстремизм" с использованием служебного положения. Это самая редко использующаяся статья, она предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом до 700 тысяч рублей.
Еще один обыск прошел в Бийске, сообщает "ОВД-Инфо" (организация признана "иноагентом") у матери бывшего координатора штаба Навального в Барнауле Вадима Останина. Останин пока не вышел на связь.
В Энгельсе Саратовской области также задержан бывший СММ-редактор штаба Навального в Саратове Андрей Городецкий. Его задержали, когда он чистил снег у дома, везут в сторону Саратова.
- Ксения Фадеева победила на выборах в городскую думу Томска в сентябре 2020 года. Фадеева стала первой представительницей структур политика Алексея Навального, кому удалось выиграть выборы. Она неоднократно подвергалась штрафам и арестам за участие в несогласованных с властями акциях протеста.
- 9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы признал экстремистскими организации, запретил и ликвидировал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" (ФБК и ФЗПГ ранее были признаны в России иностранными агентами).
- Против Навального и его сторонников возбудили уголовное дело об участии в экстремистской организации.
- После возбуждения уголовного дела несколько бывших координаторов региональных штабов Навального покинули Россию, опасаясь преследований.
- В начале ноября по обвинению в "организации экстремистского сообщества" задержали Лилию Чанышеву. Она возглавляла штаб Алексея Навального в Уфе, который был расформирован еще весной. Несмотря на то что с тех пор Чанышева не занималась оппозиционной деятельностью, к ней пришли с обыском, а затем задержали и поместили под стражу.
Депутаты нагорнокарабахского парламента возмущены заявлениями Пашиняна
«Лишь законные органы власти, сформированные гражданами Республики Арцах [самопровозглашенной Нагорно–Карабахской республики - ред.] посредством выборов, имеют право принимать решения относительно будущего Республики Арцах», – говорится в заявлении, единогласно принятом накануне Национальным собранием Нагорного Карабаха в ответ на заявления, сделанные в конце прошлой недели премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Карабахские депутаты возмущены и «считают недопустимым любое заявление, ставящее под сомнение субъектность Арцаха и его армянское будущее», пишет Радио Азатутюн.
Мысли, высказанные Николом Пашиняном на последней пресс-конференции, они называют «вредными и опасными».
«Представляя мнение и позицию широких общественных и политических кругов Республики Арцах, выражаем наше несогласие и возмущение по поводу ряда вредных и опасных формулировок и идей, прозвучавших в ходе интервью. Озабоченность вызывает и тот факт, что на фоне результатов национально-освободительной борьбы 1988 года – Карабахского движения – озвучиваются формулировки, ставящие под сомнение существование Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах), провозглашенной 2-го сентября 1991 года и сформированной в полном соответствии с нормами международного права, и ее продолжительную борьбу за достижение международного признания», – говорится в заявлении.
Карабахские депутаты подчеркивают, что тот факт, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха никогда не игнорировался в ранее представленных посредниками предложениях, подтверждается разъяснениями сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Между тем премьер-министр Армении утверждал, что Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) никогда не рассматривалась в переговорном процессе как чисто армянская единица.
Подробно комментируя предложения 2016 года, Пашинян сказал, что вопрос уточнения временного статуса Нагорного Карабаха должен был быть передан в Совет Безопасности ООН, и в этом случае признание Карабаха в составе Азербайджана было бы неизбежно.
И в 2018 году, по мнению Пашиняна, ситуация была такая же: «Арцах не мог быть полностью армянским. Из этих переговоров было очевидно, что Арцах, НКАО, имел бы как армянское, так и азербайджанское население. Была бы в Нагорном Карабахе законодательная власть? Да, была бы, но эта законодательная власть не была бы полностью армянской. В этой законодательной власти были бы азербайджанская квота и армянская квота».
Эти заявления премьер-министра Армении вызвали большой резонанс в Нагорном Карабахе. На своей странице в Facebook на них ответил лидер Карабаха Араик Арутюнян, использовав чуть более мягкие формулировки, чем те, что содержатся в заявлении карабахского парламента.
«Только власти Республики Арцах уполномочены говорить от имени народа Арцаха, полноценное признание права армян Арцаха на самоопределение не подлежит оговоркам и уступкам», – написал Арутюнян.
Пенитенциарная служба: Саакашвили временно остается в Горийском госпитале
По информации Специальной пенитенциарной службы Грузии, осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили временно остается в Горийском военном госпитале.
«В связи с большим общественным интересом сообщаем, что 27 декабря этого года, после завершения лечения осужденного Михаила Саакашвили, медперсоналом было принято решение о выписке Михаила Саакашвили из Горийского военного госпиталя.
Михаил Саакашвили не подчинился законным требованиям Специальной пенитенциарной службы о переводе его в изолятор №12 Рустави. По причине беспокойства он испытывал колебания давления, что привело к решению Специальной пенитенциарной службы временно отложить законную меру перевода.
Примечательно, что с 19 ноября этого года Михаил Саакашвили был переведен Специальной пенитенциарной службой в Горийский военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили в Гори для соответствующего лечения, где ему оказывались все необходимые медицинские услуги и он находился под постоянным наблюдением врачей», – говорится в заявлении Пенитенциарной службы, которое цитирует Общественный вещатель.
Сам Саакашвили накануне рассказал, что ненадолго потерял сознание – после того, как узнал, что его планируют перевести из Горийского госпиталя. С обращением Саакашвили журналистов ознакомил его адвокат Ника Гварамия.
«Было около половины шестого, ко мне зашли люди в черной форме. Сказали, что переводят, но не сказали куда. Я потребовал, чтобы мне измерили давление и пульс. Давление было 180, затем уже 200/110. Моё нормальное давление 120/80. Я думаю, это был гипертонический криз. Никогда так себя не чувствовал с точки зрения давления и пульса. Попытались силой меня перевести, я оказал сопротивление, после чего потерял сознание, не помню определенный отрезок. Когда пришел в себя, врач сказала, что никуда меня не переводят и я остаюсь в клинике», – заявил он.
Представитель Народного защитника Грузии Анна Джаниашвили также сообщила, что у Саакашвили было «очень высокое давление, в связи с чем врачи госпиталя приостановили перевод экс-президента».
Белый дом назвал даты переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ
Переговоры США и России по контролю над вооружениями состоятся 10 января. 12 января пройдёт заседание Совета Россия – НАТО, а на следующий день переговоры представителей России и ОБСЕ. Тема встреч – ситуация на границе с Украиной, сообщили в Белом доме.
Однако замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил сегодня РИА Новости, что финальных договорённостей , в том числе по датам переговоров с США и НАТО пока нет.
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул. Со стороны России их будет вести межведомственная делегация с участием военных.
Ранее помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид также предположила, что переговоры могут начаться в январе. При этом она предупредила, что в Вашингтоне часть российских предложений считают неприемлемыми.
Российские власти 17 декабря представили два проекта своих предложений по гарантиям безопасности. Ключевое требование Москвы – отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток.
Россия настаивает на предоставлении ей гарантий безопасности на фоне нового резкого обострения отношений с Западом, который подозревает российские власти в подготовке нового вторжения на территорию Украины на фоне концентрации войск у украинских границ.
Москва отрицает обвинения и, в свою очередь, обвиняет Киев в наращивании военной мощи с помощью Запада, а также критикует НАТО за манёвры возле российских границ.
За сутки в Грузии выявили 2676 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 63 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 646.
За сутки в стране выявили 2676 новых случаев коронавируса. Накануне провели 42 772 теста: PCR-тестов – 14 095, экспресс–тестов на антиген – 28 677.
Выздоровели еще 2966 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 928 030, выздоровевших – 888 022.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,26%, за последние 14 дней составляет 5,74%, за неделю – 5,02%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 13 377 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 481 500.
Самолеты-разведчики США пролетели вблизи Донбасса
Два американских разведывательных самолета, обладающих уникальными возможностями для сбора информации, совершили в понедельник полет над восточной частью Украины неподалеку от удерживаемой сепаратистами территории. Это одна из первых подобных операций американской армии сообщает журнал Forbes.
По сведениям Forbes, самолеты-разведчики E-8C и RC-135V находились в воздушном пространстве Украины приблизительно в 60 километрах от линии разграничения. E-8C оборудован мощным радаром, способным отслеживать движущиеся объекты на протяжении некоторого времени, что дает точное представление о передвижении до 600 единиц боевой техники в радиусе свыше 250 километров. Boeing RC-135V ведет радиоэлектронную разведку, он может перехватывать переговоры их экипажей.
Журнал подчеркивает, что миссия также носила символический характер. Она была предпринята несмотря на недавнее предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова "о серьезных последствиях размещения сил НАТО" вблизи российских границ. Самолеты летали с включенным транспондерами, что позволяло российской стороне наблюдать за их передвижениями.
Жириновский призвал начать бомбить Украину в новогоднюю ночь
Депутат Госдумы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал к бомбардировке Украины в ночь с 31 декабря на 1 января.
Российский политик подчеркнул, что если бы занимал пост президента страны, то не сомневаясь отдал бы такой приказ. "Часа в 4 утра, когда уже все подшофе", - добавил он.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности "решить вопрос" с "присоединением" Украины к России или Чечне, добавив, что если бы перед ним поставили такую задачу - он бы давно с ней справился.
Крайне резкие заявления политиков РФ звучат на фоне обострения ситуации на границе России и Украины. Западные спецслужбы предупреждают, что Москва готовит полномасштабное вторжение в соседнюю страну. Кремль подготовку к войне отрицает.
Бибилов: пока Грузия находится под крылом НАТО, угроза сохраняется
Грузию от возможного возобновления агрессии могут остановить только международные обязывающие документы о неприменении силы против Южной Осетии и Абхазии. Об этом президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил на пресс-конференции в Цхинвали.
«Пока Грузия находится под крылом НАТО, пытается войти в орбиту недружественных России стран, угроза для Южной Осетии сохраняется, также она сохраняется для России, с которой мы находимся в одном политическом пространстве. С ней у нас единый контур безопасности, и любая угроза для нашей Республике – угроза для дружественной нам страны, и наоборот», – сказал он.
По словам югоосетинского лидера, осетины подвергаются угрозе со стороны Грузии начиная с 20-х годов прошлого века.
Говоря о посте грузинской полиции в селе Чорчана, Бибилов отметил, что не хочет войны для своего народа.
«Проблему поста, который есть, мы будем решать политическими способами», – сказал он.
На пресс-конференции Бибилов затронул тему делимитации-демаркации де-факто границы с Грузией. Он обвинил комиссию, работающую по этому вопросу, в искажении информации.
«Президент сам создал эту комиссию, и они еще хотят, чтобы я предоставил им информацию. Наши оппоненты сегодня заявляют, что мы потеряли 200 гектаров земли, но чтобы так говорить – надо знать, что такое карта и топография. Если положить карту, которую они нарисовали рядом с той картой, которая есть, то Арцеу, Гуджабар и Орчосан (Арцеви, Гуджабаури и Орчосани – ред.) и рядом лежащие земли отходят к территории Грузии. На той карте, которую они нарисовали, исчезли Тырсыгом (Трусовское ущелье – ред.), родовые села Гадиаты, Сека и Цомахъа (в Гудском ущелье – ред.)», – сказал он.
Бибилов также отметил, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок. «Мне не за что стыдиться перед своим народом», – добавил он.
Президентские выборы пройдут в Южной Осетии в 2022 году.
Бибилов: международное признание не мешает стремлению войти в состав РФ
Южная Осетия намерена и дальше идти по пути признания своей независимости со стороны других стран, заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.
«Любое действие нашего МИДа встречает бурю возмущений в грузинском обществе. Но признание Южной Осетии – это необратимый процесс. Мы и дальше будем работать для того, чтобы нас признавали другие государства, от этого мы не отойдем. Как и не отойдем от стремления войти в состав Российской Федерации. Одно другому абсолютно не мешает. А признание большим количеством стран дает больше возможностей и юридической обоснованности для вхождения в состав РФ», – сказал он.
Югоосетинский лидер также ответил на вопрос журналистов относительно позиции Александра Лукашенко по вопросу признания Южной Осетии.
«Он озвучил её понятно и ясно. То, что испытал на себе белорусский народ, дает ему все основания и моральные, и законные для того, чтобы признать нашу Республику. Президента Белоруссии я считаю политиком высочайшего уровня. Он не дал произойти в своей стране тому, что произошло на Украине. Надо понимать, что вся та война которая объявлена и Белоруссии, и Южной Осетии – она связана с Россией», – сказал Бибилов.
По словам югоосетинского президента, «Россия, Южная Осетия, Белоруссия, Абхазия – одна семья, в которой должны помогать и поддерживать друг друга».
Саакашвили хотели перевести из Горийского госпиталя, ему стало плохо
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание после того, как узнал, что его планируют перевести из Горийского военного госпиталя. Об этом говорится в обращении Саакашвили, с которым журналистов ознакомил его адвокат Ника Гварамия.
«Было около половины шестого, ко мне зашли люди в черной форме. Сказали, что переводят, но не сказали куда. Я потребовал, чтобы мне измерили давление и пульс. Давление было 180, затем уже 200/110. Моё нормальное давление 120/80. Я думаю, это был гипертонический криз. Никогда так себя не чувствовал с точки зрения давления и пульса. Попытались силой меня перевести, я оказал сопротивление, после чего потерял сознание, не помню определенный отрезок. Когда пришел в себя, врач сказала, что никуда меня не переводят и я остаюсь в клинике», – заявил он.
По словам Михаила Саакашвили, это был самый серьезный гипертонический криз в его жизни.
«На протяжении всего времени меня снимали на видео, в том числе во время медицинских проблем. Моё серьезное положение зафиксировано на видео», – отметил Саакашвили.
Ранее с экс-президентом встретилась представительница Народного защитника Грузии. Со слов Саакашвили Анна Джаниашвили также сообщила журналистам, что политика хотели перевести из Горийского госпиталя и он ненадолго потерял сознание.
Саломе Зурабишвили заступилась за Службу госинспекции
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает неприемлемым инициирование и рассмотрение в ускоренном порядке законопроекта об упразднении независимого государственного института - Службы государственного инспектора. Об этом говорится в распространенном сегодня вечером заявлении Саломе Зурабишвили.
«Для меня, как для женщины-президента, также недопустимо подобное отношение в адрес женщины - руководителя Службы госинспектора Лонды Толорая», - сказано в заявлении.
Зурабишвили подчеркнула, что считает недопустимым упразднение ведомства в тот момент, когда глава службы находится в декретном отпуске. «Недопустимо, чтобы глава Службы узнавала об упразднении своего ведомства из СМИ. Вместе с тем, следует отметить, что реализация инициированного изменения приведет к увольнению не только женщины-главы независимого государственного учреждения, но и более 100 человек. Я полагаю, что нет необходимости осуществлять эти изменения в ускоренном порядке», - заявляет президент.
Зурабишвили считает, что принятие таких решений в тот момент, когда общество находится в состоянии поляризации, «вызывает неясность и порождает вопросы, что наносит ущерб процессу деполяризации».
Президент указала, что важно найти выход из сложившейся ситуации. «Мы предлагаем прекратить рассмотрение этого вопроса в срочном порядке и дать каждому возможность представить свои аргументы, а также предоставить инспектору возможность представить в парламент отчет о проделанной работе», - говорится в заявлении главы государства.
«Также необходимо сделать все, чтобы сохранить рабочие места для всех 114 сотрудников этого ведомства», - подчеркнула Зурабишвили.
- Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» внесли в парламент законопроект, который предусматривает упразднение Службы государственной инспекции и создания на его базе двух ведомств - Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных.
- Для Государственного инспектора Лонды Толорая эта инициатива «Грузинской мечты» стала полной неожиданностью – она заявила, что узнала об этом из прессы. Толорая призвала парламент приостановить процесс принятия закона. Толорая считает, что Службу государственного инспектора и ее сотрудников «наказывают за независимость и хорошо проделанную работу».
- В свою очередь, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе называет готовящееся изменение «реформой», объясняя это тем, что одна служба будет заменена двумя, а полномочия следственного управления расширятся.
ТПП «Казбеги» и «Сарпи» работают в чрезвычайном режиме
Из-за сильных снегопадов и лавинной опасности таможенно-пропускной пункт «Казбеги» на границе с Россией работает в чрезвычайном режиме, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
С 27 декабря через ТПП «Казбеги» пропускают все виды транспорта - как легковые, так и грузовые автомобили.
По данным ведомства, также на полную мощность, но в чрезвычайном режиме работает и таможенный пункт «Сарпи» на границе с Турцией, так как водители автомобилей международных перевозок едут именно через Сарпи во избежание сложных метеорологических условий.
По данным Службы доходов Минфина, ежедневно через ТПП «Спраи» проезжает около 600 грузовиков. По данным на 26 декабря, за сутки сотрудники «Сарпи» обработали рекордное количество - более 750 грузовиков, прибывших из Турции.
Учитывая тот факт, что годовой объем международных грузовых перевозок значительно увеличился, все таможенные посты в Грузии работают на полную мощность, а процесс безопасной обработки международных грузовых автомобилей контролируется в полной координации с департамента патрульной полиции МВД, отмечают в ведомстве.
В Беларуси опубликован проект поправок к Конституции
В Беларуси опубликован проект поправок к Конституции, которые, в частности, наделяют президента неприкосновенностью.
«Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом. Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий», – говорится в новой версии Конституции.
Также предлагается запретить одному и тому же человеку быть президентом более двух сроков. Запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, а также иностранными гражданами. Президентом не сможет стать человек, который когда-либо имел гражданство или вид на жительство в иностранном государстве. Также для того, чтобы стать президентом, необходимо постоянно проживать в Беларуси не менее 20 лет перед выборами.
В Конституцию Беларуси предлагается внести такую же поправку, какая была внесена в России – под защитой государства находится брак «как союз мужчины и женщины».
Президента может сместить с должности Всебелорусское народное собрание в случае систематического или грубого нарушения Конституции, совершения государственной измены либо иного тяжкого преступления. Для этого необходима инициатива не менее одной трети от полного состава Палаты представителей или не менее 150 тысяч граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.
После окончания срока полномочий президент остается делегатом Всебелорусского народного собрания и при желании может стать пожизненно членом Совета Республики.
Как указывает «РИА Новости», референдум по поправкам должен пройти не позднее февраля 2022 года, перед этим состоится публичное обсуждение.
Тело националиста Егора Просвирнина найдено в центре Москве
Русский националист, публицист Егор Просвирнин погиб в возрасте 35 лет, сообщил политик Роман Юнеман со ссылкой на супругу погибшего. Это подтвердили корреспонденту Радио Свобода его друзья. Агентство ТАСС сообщает, что он выпал из окна дома на Тверском бульваре в центре Москвы.
На фотографиях в соцсетях видно, что обнаженное тело погибшего лежит на проезжей части бульвара. Анонимный телеграм-канал 112, публикующий сводки происшествий, сообщил со слов очевидцев, что Просвирнин выбросил в окно газовый баллончик и нож, а затем прыгнул вслед за ними.
Широкой публике Просвирнин был известен как главный редактор националистического издания «Спутник и Погром». Оно поддерживало пророссийских сепаратистов Донбасса, но было закрыто после блокировки Роскомнадзором и сервисом для оплаты подписок, который использовала редакция.
Просвирнин родился во Владивостоке, после переезда семьи в подмосковный Реутов поступил в РГГУ, начал карьеру журналиста в изданиях о видеоиграх. Став популярным блогером, открыл «Спутник и Погром». Издание большую часть времени критически относилось к Кремлю и российской власти, поддержав ее во время аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины.
В январе 2016 года публицист, вместе с писателем Эдуардом Лимоновым, бывшим полевым командиром донбасских сепаратистов Игорем Стрелковым (Гиркиным) и другими известными националистами создали организацию «Комитет 25 января». Позднее комитет был переименован в «Общерусское национальное движение», которое, однако, не проявило себя как заметная политическая или общественная сила.
Саакашвили прокомментировал встречу с Маргвелашвили
Михаил Саакашвили прокомментировал свою встречу с четвертым президентом Георгием Маргвелашвили, которая прошла в военном госпитале Гори сегодня, 27 декабря.
«У меня была действительно замечательная встреча со своим бывшим политическим врагом и преемником, 4-м президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, который посетил меня в камере тюремной больницы. Такая встреча стала беспрецедентным шагом примирения, чрезвычайно необычным для нашего региона. Президент Маргвелашвили назвал меня «личным политическим заключенным Владимира Путина». Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время», - написал экс-президент на своем Telegram-канале.
Как пишет SOVA, встреча двух экс-президентов Грузии состоялась в рамках инициативы Саломе Зурабишвили о национальном примирении.
Обвиняемый в убийстве Ники Кварацхелия признал свою вину
Один из обвиняемых по делу об убийстве 22-летнего программиста Ники Кварацхелия в центре Тбилиси Алеко (Ако) Челидзе признал свою вину, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По данным следствия, 15 сентября Челидзе поджидал Кварацхелия возле его дома и выпустил в молодого программиста десять пуль. Он скончался после того, как был доставлен в больницу. Кварацхелия успел сказать, что не знал нападавшего.
«Я признаю себя виновным, но только частично. Это преступление совершил я, но у меня не было соучастников, и я не совершал его в группе», - сказал Челидзе на сегодняшнем предварительном слушании в Тбилисском городском суде.
Второй обвиняемый - Георгий Кавиладзе, не признал себя виновным ни по одному из двух предъявленных обвинений - «умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия». Он признал себя виновным только в том, что не сообщил о преступлении в полицию.
«Я не понимаю, как два человека могут одновременно носить одно оружие. Это абсурдно … Я виновен в том, что не пошел в полицию и не сообщил о том, что произошло», - сказал Кавиладзе.
- Обвиняемые в убийстве молодого программиста Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер и задержаны 7 октября во время спецоперации в пригороде Тбилиси – Цхнети, в заброшенном доме. Им грозит от 13 до 17 лет за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и «незаконное приобретение, хранение и ношение оружия».
- Ника Кварацхелия был сыном «вора в законе», однако сам отношения к преступному миру не имел. Он являлся одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc и входил в список успешных бизнесменов «до 30 лет», составленный грузинским изданием Forbes.
Проникший в Виндзорский замок британец подозревается в покушении на королеву Елизавету
Британец, проникший на Рождество на территорию Виндзорского замка, когда там находилась королева Елизавета II, мог попытаться совершить покушении на неё. Об этом пишет таблоид The Sun, ознакомившийся с видеозаписью угроз монарху.
19-летний сикх Джасвант Чейл был задержан полицией на территории королевской резиденции 25 декабря, у него был с собой арбалет. Незадолго до задержания он разослал своим контактам в Snapchat видео, где мужчина в маске и с арбалетом обещает убить королеву. По всей видимости, на записи был он сам, пишет британская газета.
На видео человек в маске заявляет, что совершит покушение на Елизавету II из мести за Амритсарскую бойню в 1919 году. Тогда британские войска открыли огонь по мирным жителям на севере Индии, праздновавшим сикхский праздник Вайсакхи. Погибли, по разным оценкам, от 379 до 1000 человек, в том числе десятки детей.
На видео с угрозами королеве автор заявляет, что сожалеет о том, что ему придётся делать, но своим поступком он планирует отомстить за всех, кто был убит или подвергся унижению и дискриминации из-за своей расы.
Чейлу не предъявлены обвинения в покушении на королеву. Он принудительно госпитализирован по закону о ментальном здоровье после осмотра врачами. 95-летнюю Елизавету известили о задержании на территории её замка.
В Абхазии презентовали проект «Москва резорт» экс–губернатора Краснодарского края
Бывший губернатор Краснодарского края и экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев презентовал в Сухуми проект гостиничного и апартаментного комплекса «Москва резорт» стоимостью 20 млрд рублей (более 270 млн долларов США).
Как пишет агентство ТАСС, комплекс планируется построить в Пицунде на площади 45 га.
«Рассчитывать только на себя, на собственные силы – это тупиковый путь, и то, что вы делаете ставку на российского инвестора, абсолютно правильно. Это беспрецедентный проект, в России таких проектов нет, он совершенно экологичный, он должен вписаться в климатическую зону, это будет гостиница вся зеленая. Объем инвестиций – 20 млрд рублей, у нас есть договоренности с банками, которые будут кредитовать», – сказал Ткачев на презентации с участием президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания, премьер-министра Александра Анкваб, депутатов парламента и членов правительства.
По словам Ткачева, в течение трех лет на строительстве объекта будут работать около 1500 рабочих, гостиница рассчитана на 700 мест, апартаменты на 1 тыс. мест.
«Абхазия в свое время была местом для «дорогих» отдыхающих, и за многие годы вы растеряли богатого клиента, он уехал в другие курорты. Мне кажется, Абхазия по природе и берегу – лучшая на черноморском побережье, и ей надо вернуть былую славу на туристическом рынке, создавая четырех, пятизвездочные отели», – сказал Ткачев.
Он отметил, что объект будет поэтапно вводиться, на строительную площадку выйдут в конце 2022 года. Обслуживающий персонал численностью 1500 человек будет набираться из числа местных жителей, а также приезжих, и их будут готовить специально.
Выступая перед собравшимися, Аслан Бжания подчеркнул, что этот инвестиционный проект беспрецедентный для Абхазии по своему масштабу.
Александр Анкваб заявил, что такие проекты необходимы для развития экономики и ухода от дотаций, передает «Апсныпресс».
«Сегодня мы находимся в той стадии, когда надо защищать не сами инвестиции, а приходится защищать в полемике саму идею инвестиций. Вот в чем проблема. Правительство Абхазии говорило и будет говорить – без серьезных инвестиций нам самостоятельно сдвинуть с этой точки абхазскую экономику невозможно. Это фантазии, часто пахнущие блефом. А нам не до фантазий и не до блефа. Надо улучшать жизнь наших граждан и поэтому то, что сегодня предлагается, достойно уважения и срочной поддержки. По-другому ничего не получится», – сказал Анкваб.
Сообщается, что над проектом комплекса «Москва Резорт» работали европейские архитекторы из двух крупных компаний. Архитектор из Италии Рокко Валентини представил собравшимся проект по Zoom.
Маргвелашвили после встречи с Саакашвили назвал его «заключенным Путина»
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили после встречи в Горийском военном госпитале с третьим президентом страны Михаилом Саакашвили назвал его «заключенным Путина».
Маргвелашвили говорит, что обсудил с Саакашвили геополитическую ситуацию в регионе, в том числе агрессивную политику России, связанную с Украиной, которая, в свою очередь, отражается и на безопасности Грузии.
«Один из важнейших интересов Путина состоит в том, чтобы Саакашвили был арестован грузинами и находился взаперти», – сказал экс-президент.
Он призвал провести встречу трех президентов – переговоры действующего президента Саломе Зурабишвили с экс-президентами – Саакашвили и Маргвелашвили.
Четвертый президент Грузии также считает, что в стране необходимо объявить мораторий на политически мотивированные дела. В этом контексте он упомянул преследование Михаила Саакашвили, а также лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе, председателя «Единого национального движения» Ники Мелия и гендиректора оппозиционного канала «Мтавари» Ники Гварамия.
- После встречи с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили 20 декабря Георгий Маргвелашвили высказал желание навестить Саакашвили в госпитале в рамках инициативы Зурабишвили по поводу национального примирения. Сам Саакашвили поблагодарил Маргвелашвили, заявив, что готов к встрече в любое время и предложил провести ее в госпитале.
Журналист «Би-би-си» Андрей Захаров уехал из России из-за слежки
Журналист Русской службы "Би-би-си" Андрей Захаров, внесенный в реестр СМИ-"иностранных агентов", уехал из России, заметив за собой "беспрецедентную" слежку в Москве. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в ютьюб-канале издания.
Сейчас журналист находится в Лондоне. "Пока непонятно, с чем была связана слежка: с тем, что меня признали "иноагентом", или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами", – сказал Захаров.
Минюст включил Андрея Захарова в реестр СМИ-"иноагентов" в начале октября. Всего на данный момент в этот реестр внесены больше ста организаций и людей.
"Би-би-си" заявляло, что категорически отвергает решение российских властей о включении Андрея Захарова в реестр "СМИ-иноагентов". "В мире широко известна репутация Би-би-си как независимого и заслуживающего доверия источника информации. В течение 80 лет Русская служба BBC News является жизненно важным источником точных и непредвзятых новостей для русскоязычной аудитории", – говорилось в заявлении издания.
В ФСБ РФ заявили о задержании предполагаемых участников банды Басаева и Хаттаба
Следственный комитет России заявил о задержании еще двоих предполагаемых участников вооруженного вторжения в Дагестан в 1999 году. Это уроженцы Ставропольского края Каирбек Бакиев и Ильхан Канмурзаев.
Их обвиняют по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В операции по задержанию подозреваемых участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии, пишет портал Кавказ.Реалии.
Как утверждает главное управление Следственного комитета, арестованные в середине июля 1999 года "добровольно вступили в состав банды под общим руководством [Шамиля] Басаева и [эмира] Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений". Другие подробности и доказательства вины Бакиева и Канмурзаева ведомство не приводит.
- Отряды Басаева и Хаттаба в августе 1999 года вошли с территории Чечни в Дагестан и вели там боевые действия. Эти события стали одной из причин контртеррористической операции, известной как Вторая чеченская война, в ходе которой российские войска вошли в Чечню.
- К уголовной ответственности за действия против федеральных войск во время войн в Чечне 1990-2000-х годов привлекают в том числе тех, кто получил амнистию. Кавказ.Реалии подробно писал об одном из таких случаев – об уголовном деле в отношении братьев Идаловых.
- Адвокаты и правозащитники в России отмечают, что часто те, кого выдают за боевиков, на судах заявляют, что во время предварительного следствия давали показания под пытками.
Первая встреча эмиссаров Анкары и Еревана по нормализации может пройти в Москве
Первая встреча специальных представителей Турции и Армении по вопросам урегулирования отношений может пройти в Москве. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции по итогам 2021 года турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.
«Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении состоится в Москве, поскольку, по нашим впечатлениям, у Армении есть соответствующее пожелание», – сказал он журналистам в Анкаре.
Турция рассчитывает на запуск авиарейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время.
«Авиарейсы между Стамбулом и Ереваном будут запущены в ближайшее время», – сказал он.
Кроме того, Чавушоглу заявил, что в случае нормализации отношений с Арменией граница между двумя странами будет открыта.
Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян при этом заявил, что на данный момент нет договоренности о дате проведения встречи спецпредставителей Армении и Турции.
«Обсуждается возможность проведения встречи в Москве», – сказал он.
- 20 декабря Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре заявил, что специальные представители Турции и Армении по вопросам нормализации отношений между двумя странами могут провести встречу в ближайшее время. На должность спецпредставителя Анкара назначила бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча, а Ереван - заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна. Кроме того, Чавушоглу сообщил, что Турция «все решения по Южному Кавказу принимает вместе с братским Азербайджаном».
- Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.
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