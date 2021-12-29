Китай: спутники SpaceX могли столкнуться с космической станцией

Грузию от возможного возобновления агрессии могут остановить только международные обязывающие документы о неприменении силы против Южной Осетии и Абхазии. Об этом президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил на пресс-конференции в Цхинвали.

«Пока Грузия находится под крылом НАТО, пытается войти в орбиту недружественных России стран, угроза для Южной Осетии сохраняется, также она сохраняется для России, с которой мы находимся в одном политическом пространстве. С ней у нас единый контур безопасности, и любая угроза для нашей Республике – угроза для дружественной нам страны, и наоборот», – сказал он.

По словам югоосетинского лидера, осетины подвергаются угрозе со стороны Грузии начиная с 20-х годов прошлого века.

Говоря о посте грузинской полиции в селе Чорчана, Бибилов отметил, что не хочет войны для своего народа.

«Проблему поста, который есть, мы будем решать политическими способами», – сказал он.

На пресс-конференции Бибилов затронул тему делимитации-демаркации де-факто границы с Грузией. Он обвинил комиссию, работающую по этому вопросу, в искажении информации.

«Президент сам создал эту комиссию, и они еще хотят, чтобы я предоставил им информацию. Наши оппоненты сегодня заявляют, что мы потеряли 200 гектаров земли, но чтобы так говорить – надо знать, что такое карта и топография. Если положить карту, которую они нарисовали рядом с той картой, которая есть, то Арцеу, Гуджабар и Орчосан (Арцеви, Гуджабаури и Орчосани – ред.) и рядом лежащие земли отходят к территории Грузии. На той карте, которую они нарисовали, исчезли Тырсыгом (Трусовское ущелье – ред.), родовые села Гадиаты, Сека и Цомахъа (в Гудском ущелье – ред.)», – сказал он.

Бибилов также отметил, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок. «Мне не за что стыдиться перед своим народом», – добавил он.

Президентские выборы пройдут в Южной Осетии в 2022 году.