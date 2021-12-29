Депутатам подложили те же грабли

Последнее в этом году заседание югоосетинского парламента было перенесено. По словам депутатов, проект бюджета на 2022 год был вынесен на рассмотрение с нарушениями закона. На заседании должен был присутствовать и югоосетинский президент.

После распространения информации о переносе заседания парламента депутат Давид Санакоев вывесил в социальной сети «Фейсбук» видеоотчет своего выступления в законотворческом органе. По его словам, правительство представило бюджет на рассмотрение депутатов с нарушением закона:

«Я и в прошлом году поднимал этот вопрос, и эта статья прямо говорит о том, какой исчерпывающий перечень документов должен сопровождать бюджет, когда его присылают в парламент. Следующая статья, я могу ее зачитать, просто чтобы не отбирать у вас время, я зачитаю следующую статью, она меньше. Это статья 110, которая говорит о том, что этот законопроект подлежит возвращению в правительство на доработку, если состав представленных документов не соответствует требованиям статьи. И то, что мы получили... Может, кто-то из депутатов получил другой исчерпывающий пакет документов госбюджета. Однако ни я, ни мои коллеги, с которыми я разговаривал, таких документов не получали. Поэтому рассматривать сегодня бюджет мы не можем, потому что это будет прямым нарушением закона».

И.о. министра финансов Фатима Тибилова попыталась возразить депутату: «У вас было два месяца на рассмотрение, и в течение этого времени вы должны были отреагировать». Однако парламентарий отметил, что, помимо отсутствия сопроводительной документации, депутаты не увидели в бюджете программы социально-экономического развития с 2022 по 2025 год:

«Я реагирую, кода надо это сделать. Думаю, что законы должны читать не только депутаты, но и правительство. Потому что правительство является исполнителем этих законов. Я повторю, в прошлом году уже поднимался этот вопрос, было точно такое же нарушение, и его оставили неисправленным, поэтому в прошлом году мы получили проблемы, и сегодня мы получаем эти же проблемы в очередной раз. Тем более мы принимаем сейчас программу (социально-экономического развития), которая также должна входить в бюджет. А мы эту программу пока не приняли, государственную программу, которая также поставлена сегодня в повестку дня. А бюджет у нас формируется за счет чего? За счет отраслевых программ, государственных, инвестиционных и всех остальных. Это у нас государственная программа? Да! Она в бюджет включена? Нет! Поэтому бюджет мы сегодня рассматривать не можем по причине того, что он не готов. Бюджет не готов в соответствии с законами нашего государства».

Санакоев обратил внимание и на то, что в повестке неожиданно появился вопрос, с которым депутаты не были ознакомлены:

«Я просто зачитаю его: «О проекте закона о внесении изменений в закон РЮО об обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Это откуда появилось? Это тоже законно? Это тоже в соответствии с регламентом?

Представитель Пенсионного фонда: Это во благо людей.

– Это во благо людей? Давайте нарушать закон во благо людей. Мы главные, кто принимает законы, и мы должны контролировать исполнение этих законов. А вы нас сейчас призываете к тому, чтобы мы сами их и нарушали? Тогда с кого мы должны потребовать исполнения законов?!»

Амиран Дьяконов, глава парламентского комитета по национальной политике, религии и СМИ поддержал коллегу: «Данный вопрос вынесен на повестку, безусловно, с нарушениями. Давид Георгиевич прав».

22 декабря и.о. министра финансов Фатима Тибилова, выступая на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам, проинформировала депутатов о доходной части проекта госбюджета на 2022 год. Он определен ведомством «в размере 8 795 675,15 рублей с учетом объемов финансовой помощи, оказываемой Южной Осетии Российской Федерацией, в сумме 7 290 354,40 рублей». Тогда же рассматривался и проект закона о бюджете Социального фонда на 2022 год.

Как сообщают югоосетинские СМИ, сессия парламента перенесена на неопределенный срок. Есть информация, что она может состояться уже завтра, 30 декабря. В работе заседания парламента сегодня должен был участвовать и президент Анатолий Бибилов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия